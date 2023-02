Bhatti mobil.mp4 Tre måneder før

Arfan Bhatti blir siktet

for Pride-terroren, får

en annen islamist

en melding. Den ser ut til

å være fra IS. Men det er den

norske E-tjenesten

som legger en felle.

VG kan nå avsløre meldingene E-tjenesten sendte til islamisten – i et forsøk på å avverge en terroraksjon.

Den hemmelige operasjonen

Agenten som sendte meldingene, var på oppdrag for den norske Etterretningstjenesten EtterretningstjenestenE-tjenesten ligger under Forsvaret og har som en av sine viktigste oppgaver å hente inn informasjon i utlandet som kan avdekke og motvirke alvorlige ytre trusler mot Norge., men utga seg for å være terrorist i den Islamske Stat (IS).

Agenten ba islamisten om å vente. Og ba om mer informasjon.

I meldingene agenten skrev til islamisten, står det også at de verdsatte det forestående angrepet – og takket islamisten for innsatsen, får VG opplyst.

Agenten skal også ha skrevet at hvis operasjonen var ekte, så måtte den gjennomføres på en god måte – og burde føre til stor skade og dypt inntrykk på «de vantro».

Info Terrorsaken – dette har skjedd 25. juni i fjor gikk Zaniar Matapour til angrep mot Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum under Pride-feiringen. To mennesker mistet livet og 24 ble skadet.

VG har tidligere avslørt at en hemmelig agent fikk vite om planer for et terrorangrep seks dager før skytingen.

Opplysningene agenten mottok, gjorde at alarmen gikk. E-tjenesten varslet videre til Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Men PST varslet ikke Oslo-politiet før angrepet.

I september ble to menn pågrepet og fengslet i Norge for å ha medvirket til terroren. Rett før ble Arfan Bhatti, som var i Pakistan, siktet for terror og etterlyst. Han er nå fengslet i Pakistan og norske myndigheter vil ha ham utlevert til Norge. Vis mer

Den sommervarme juninatten i fjor ble Oslo nok en gang utsatt for et dødbringende terrorangrep.

Like etter klokken 01 åpnet terrorsiktede Zaniar Matapour (43) ild mot utestedene Per på Hjørnet, Herr Nilsen og London pub, der festkledde mennesker feiret skeiv kjærlighet.

Jon Erik Isachsen (54) og Kåre Arvid Hesvik (60) ble drept. Ni personer fikk skuddskader.

Seks dager før terrorangrepet fikk en hemmelig etterretningsagent en melding fra en islamist på chattetjenesten Telegram.

Islamisten skal ha villet ha kontakt med IS, og skrev til agenten at noen «brødre» planla å utføre en operasjon i Europa.

Ifølge islamisten hadde «brødrene» to ønsker: De ville ha godkjenning fra IS før operasjonen, og de ønsket at terrororganisasjonen skulle ta ansvar for angrepet etterpå, ifølge VGs opplysninger.

Opplysningene agenten fikk, gjorde at alarmen gikk. E-tjenesten varslet videre til Politiets sikkerhetstjeneste Politiets sikkerhetstjenestePolitiets sikkerhetstjeneste (PST) har på sin side ansvar for å bekjempe terror i Norge. (PST).

19. juni i fjor pågikk en flere timer lang meldingsutveksling mellom islamisten og «IS-terroristen» – som egentlig var en hemmelig agent.

Meldingene mellom dem, som ble sendt på den krypterte meldingstjenesten Telegram, ble automatisk slettet etter 30 sekunder. Agenten måtte derfor bruke to mobiltelefoner:

Én til å skrive med. Og én til å ta bilder av dialogen, for å sikre bevis, ifølge VGs opplysninger.

Islamisten skal først ha skrevet at operasjonen skulle skje i Europa. Senere skrev islamisten at landet var i Skandinavia.

Den norske etterretningstjenesten skal på dette tidspunktet ha visst hvem islamisten de kommuniserte med var, selv om islamisten brukte et kallenavn.

Etterretningstjenesten hadde en klar mistanke om hvem en av bakmennene kunne være, ifølge VGs opplysninger.

Han skal aldri ha blitt nevnt med navn i dialogen, men politiet mener han var sentral i planleggingen av angrepet i Oslo sentrum:

Den ekstreme islamisten Arfan Bhatti.

I dialogen med islamisten stilte Etterretningstjenestens agent flere spørsmål:

Blant annet ville agenten vite om islamisten kjente «brødrene» godt, og om vedkommende gikk god for personen som omtales som «bror», ifølge VGs opplysninger.

Islamisten skal ha bekreftet dette og skrev senere at «broren» har vært i krig med myndighetene i mer enn ti år.

Agenten skal ha villet vite om operasjonen var startet, eller om den kun var i planleggingsfasen. I tillegg skal agenten ha spurt hvilket land operasjonen skulle skje i.

Islamisten svarte at «brødrene» fortsatt jobbet med planene og at de ønsket godkjenning før de ble satt ut i livet, får VG opplyst.

– Jeg kan bekrefte eksistensen av de meldinger som VG nå presenterer. Jeg er forskrekket. Meldingene viser at miljøet rundt Matapour ber om velsignelse fra IS før angrepet og faktisk også får det. Det er derfor med forferdelse jeg leser at det ikke er Den islamske stat de har snakket med og fått sin velsignelse fra, men norske myndigheter, sier Matapours forsvarer, advokat Marius Dietrichson, til VG.

Marius Dietrichson

Det avviser E-tjenesten.

– Påstandene om at Etterretningstjenesten fremprovoserte terrorangrepet i Oslo i fjor sommer har ikke rot i virkeligheten. Tjenestens oppdrag er tvert imot å avdekke og varsle om trusler mot Norge. Arbeidet vårt og metodene vi benytter er solid hjemlet i norsk lov. Vi søker å få tilgang på tilstrekkelig informasjon om trusselaktører, avdekke planer og dermed bidra til å avverge angrep, skriver Ann-Kristin Bjergene, kommunikasjonssjef i E-tjenesten, til VG.

Søndag 19. juni var Oslos gater pyntet til fest i alle regnbuens farger. Dagen før hadde ivrige festivalgjengere varmet opp med musikk, performance og dragshow i Oslos nye storstue: Munch-museet. To år med pandemi var over – endelig skulle kjærligheten feires for fullt i hovedstaden.

Samtidig pågikk dialogen mellom islamisten og Etterretningstjenestens agent.

Islamisten skal blant annet ha avvist kjennskap til detaljene i planen til «brødrene» og til hvordan operasjonen skulle gjennomføres, får VG opplyst.

I meldingene skal agenten igjen ha spurt om «brødrene» var IS-sympatisører og ikke vantro, og sagt at de fryktet lekkasjer om planene.

Agenten påpekte at det var viktig at personen – som ble omtalt som «bror» – hadde avsagt troskapsløfte, en såkalt «bay’a bay’aBay’a er en troskapsed som avlegges til en muslimsk leder. I dette tilfellet avgis den til øverste leder for terrororganisasjonen IS. En bay’a kan bare knyttes til person og ikke organisasjon, så når det blir et lederbytte i IS, så må ny bay’a avlegges til ny leder. », til IS sin nåværende øverste leder, får VG opplyst.

Agenten skal ha stilt gjentatte spørsmål om dette og beklaget at spørsmålet kom så mange ganger.

Islamisten skal ha svart at «broren» hadde gjort dette ved flere anledninger, uten å bekrefte at det forelå et troskapsløfte til IS’ nåværende leder.

I løpet av dialogen takket agenten også islamisten for innsatsen – og for offeret som vedkommende hadde gjort, får VG opplyst.

Det var lette skyer og mildt i luften da Pride Park åpnet i Oslo 22. juni. Islamisten og Etterretningstjenestens agent hadde fremdeles kontakt.

På nytt ville agenten vite om troskapsløftet var avsagt til IS’ leder, og hvor mange personer som visste om planene, får VG opplyst.

Agenten skal ha skrevet at de visste hvem islamisten var – og at brødre og søstre hadde snakket godt om vedkommende.

I en ny melding bekreftet agenten at IS diskuterte saken. Islamisten fikk beskjed om å avvente ytterligere svar fra IS.

Én ting var imidlertid viktig, skrev agenten:

Dersom personen – som ble omtalt som «bror» – var troverdig, og operasjonen var ekte, så måtte den gjennomføres på en god måte – og burde føre til stor skade og dypt inntrykk på «de vantro», får VG opplyst. Agenten skal samtidig ha vært tydelig på at de ikke kunne begynne før de var sikre på at operasjonen vil ende vellykket og uten lekkasjer. Deretter ga agenten uttrykk for at IS verdsatte det de var i ferd med å gjennomføre.

To ganger sier agenten seg villig til å yte bistand til hva «brødrene» eventuelt skulle trenge til «operasjonen», ifølge VGs opplysninger.

En som kan mye om hvordan dekkoperasjoner fungerer, er Ola Kaldager. Han har lang erfaring som etterretningsoffiser og ledet tidligere etterretningsgruppen E14.

Han sier han forstår at advokater og samfunnet for øvrig kan få «hakeslepp» når de får innblikk i detaljene i saker som denne.

– Det er ikke noe vakkert syn. Det er ikke søndagsskoleprat. Men i slike saker må operatørene (agentene, journ.anm.) være på samme nivå som motparten for å nå frem og finne samme sjargongen. Det gjelder spesielt hvis du forsøker å utgi deg for å være noe annet enn du egentlig er, og hvor du kommuniserer på meldinger i en chat, sier Kaldager til VG.

Eks-etterretningsoffiseren mener metodebruken er helt nødvendig for å ivareta sikkerheten til norske borgere og Norge som stat.

– Disse operasjonene foregår i lovløshetens skygge og tåke, men viser at Etterretningstjenesten har en moral. Her har de kanskje ofret en langvarig og vellykket operasjon mot moralen – og delt opplysninger med politiet for å få fengslet Arfan Bhatti. Det er ikke et enkelt dilemma. I det øyeblikket Etterretningstjenesten gir informasjon i en rettssal, så kan de sette personer som har deltatt i operasjonen i livsfare, forklarer Kaldager.

Marius Dietrichson, som er terrorsiktede Zaniar Matapours forsvarer, sier sivilsamfunnet for første gang har fått et direkte og unikt innblikk i hva E-tjenesten har gjort og hvordan de arbeider.

– Og det er ikke betryggende lesning. Undercover-agentvirksomheten må straks under kontroll av lovgiver, sier han til VG.

Han sier han ikke er forsvarer av handlingen som er utført – kun for mannen som har gjort det.

– Og vi kan ikke som samfunn akseptere at myndighetene tilskynder, oppmuntrer og velsigner terrorhandlinger på norsk jord. Og handlingen burde uansett vært avverget. Når myndighetene kjenner identiteten til disse i tillegg til alt annet de vet, så hadde det vært å forvente av dem å «connect the dots», sier han.

Dietrichson sier det ikke er opplyst hva e-tjenestens operasjon gikk ut på og de ikke har sagt hvorfor de sendte hemmelige agenter inn i dette miljøet under dekke av å tilhøre ledelsen i IS.

Islamisten har status som vitne i terrorsaken og tidligere ikke villet kommentere saken overfor VG, men vist til sin advokat. Islamistens advokat har ikke noen kommentar.

– Jeg har mottatt saksdokumentene mot taushetsplikt. Jeg har derfor ikke adgang til å kommentere VGs opplysninger så detaljert som jeg skulle ønske. På et overordnet plan er det imidlertid ingen tvil om at det er god grunn til å stille spørsmål om Etterretningstjenestens involvering påvirket hendelsesforløpet 25. juni i fjor, sier Bhattis forsvarer, Svein Holden, til VG.

En drøy time før terrorangrepet var Zaniar Matapour på besøk hos en mann i 40-årene.

Mannens leieleilighet ligger i et mørkebrunt boligkompleks med hvitmalte dører og vinduskarmer et sted i Oslo. Mens han var på besøk i denne leiligheten skal Matapour ha spilt inn et troskapsløfte, bay’aen, til terrororganisasjonen IS.

Etter å ha spilt inn lydfilen, reiste Matapour til Oslo sentrum og begikk terrorangrepet som Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ikke maktet å forhindre.

At Norge nok en gang var rammet av terror og at det skeive miljøet ikke hadde blitt beskyttet godt nok, ble raskt hovedoppslag i alle landets medier. Hvordan kunne dette skje?

Mens osloborgerne samlet seg i sorgen, tente lys og malte gaten utenfor åstedet i regnbuens farger, var det ny aktivitet i chatten mellom islamisten og den hemmelige agenten.

Nå sendte islamisten en nyhetsartikkel om angrepet til den hemmelige agenten, får VG opplyst.

Lydfilen Matapour hadde spilt inn ble sendt videre og skal til slutt ha endt opp hos ekstremisten Arfan Bhatti, får VG opplyst.

I forsendelsen skal det også ha fulgt et bilde av passet til Matapour.

Kort tid etter angrepet skal Bhatti ha blitt satt i kontakt med en person som utga seg for å være emir, en høytstående leder, i Den islamske stat (IS). Kontakten kom i stand etter dialog med islamisten som snakket med den hemmelige agenten, får VG opplyst.

Men emiren var ingen IS-leder. Også dette var en agent som jobbet på oppdrag for Etterretningstjenesten i Norge.

VG kjenner ikke detaljene i etterretningsoperasjonen, men er kjent med at E-tjenesten skal ha operert med to agent-profiler: Et IS-medlem som i all hovedsak holdt kontakt med islamisten – og den falske emiren som holdt kontakten med Bhatti.

Det er ukjent for VG om det var den samme agenten som håndterte begge disse profilene, eller om det er flere agenter involvert.

26. juni: Dagen etter terrorangrepet skal Bhatti ha overlevert troskapsløftet Matapour spilte inn, til den falske emiren.

Men IS påtok seg aldri skylden for angrepet. De omtalte det heller ikke i sin mediekanal.

Likevel holdt den falske emiren og Bhatti kontakt utover sommeren, i minst åtte uker etter angrepet.

23. september i fjor ble Bhatti blant annet siktet for medvirkning til grov terror, medvirkning til drap og drapsforsøk og internasjonalt etterlyst av norsk politi. Han sitter fortsatt i varetekt i Pakistan, etter å ha blitt pågrepet der i fjor høst.

– Jeg har bedt politiet om å gi pakistanske myndigheter beskjed om at jeg ønsker kontakt med min klient så raskt som mulig. Det bekymrer meg naturligvis at jeg ikke har fått snakke med ham eller vite noe om hvor han befinner seg, sier Bhattis forsvarer, advokat Svein Holden, til VG.

VG har også forelagt påstandene fra Dietrichson til PST, som fikk oversendt informasjon fra e-tjenesten før terrorangrepet.

– Hvorvidt PST kunne forhindret angrepet, er forhåpentligvis noe evalueringsutvalget kan gi mer svar på, skriver Martin Berntsen i PST til VG.

Oslo politidistrikt ønsker ikke å kommentere opplysningene eller VGs fremstilling av innholdet i dialogen, av hensyn til saken.

– Det pågår fremdeles en bred etterforskning. Dialogen mellom agenten og personene vil i sin helhet bli kjent i en hovedforhandling. Retten må da ta stilling til forsvarernes anførsler til bevisene, sier politiadvokat Ingvild Myrold.