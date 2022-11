SJELDEN BERGING: Bilberger Rune Lien ble heist ut på et isflak i Gaula og fikk stroppet fast bilen.

Her berger Rune bil fra et isflak på elven

I bekmørket ble bilberger Rune Lien heist omkring 30 meter ut over elven med kran for å berge en bil som fløt på et isflak.

– Jeg har nok antakelig berget bil på denne måten før, men det er langt ifra vanlig, sier bilbergeren fra Støren om det sjeldne oppdraget til VG tirsdag kveld.

NRK omtalte saken først.

Det er gått noen timer siden Lien kunne pustet lettet ut etter å ha berget kassebilen fra isflaket utpå elva Gaula ved Haltdalen i Trøndelag.

Tidligere på ettermiddagen hadde en uheldig mann i 80-årene kjørt av veien - og havnet nettopp der. Plutselig var både han og bilen omringet av vann på isflaket.

Både overflatereddere fra nabokommunen og luftambulanse ble tilkalt dersom det skulle bli behov i redningen av føreren.

– Vi fikk et par menn fra brannvesenet ut på isen og hjalp mannen i land på den andre siden av elva. Sjåføren var helt tørr, forklarte vaktleder Eivind Schjødt ved 110-sentralen til VG.

Mannen ble ikke alvorlig skadet, men ble tatt med til legevakt i Røros og senere innlagt på sykehuset Innlandet, skriver statskanalen.

Politiet er foreløpig ikke kjent med hvordan bilen kunne havne der.

Blei heist opp i lufta og ut til bilen

Bilen ble derimot stående i påvente av berging fra Rune Lien i Støren bilberging.

Bilbergeren tok telefonen han fikk om bilen på isflaket med knusende ro, og tenkte ikke mer over det enn at han måtte komme seg dit og ta det som det kommer, forklarer han.

Lien anslår at bilen var 30 meter unna der hans egen bergingsbil og en stor kranbil med fører sto på land.

I løpet av det over to timer lange bergingsoppdraget kler Lien seg i sele og heises opp i lufta og ut over den delvis islagte elven.

Mens han henger i løse lufta lyser hodelykten opp.

– Det var steike mørkt, ja, kommenterer Lien om oppdraget.

Fikk bilen på land

Vel fremme på isflaket festet han stropper i bilen slik at den kan vinsjes inn mot land.

– Vi måtte dra den et stykke før vi kunne løfte bilen opp fordi den var såpass langt fra land, forklarer han.

Til slutt kunne den heises opp.

– Det har gått veldig bra med alle, så det var en god ende på det, sier bilbergeren, som foreløpig ikke har fått merke vinteren på oppdragsmengden i særlig stor grad.

Han forklarer at det er tørt og godt føre på veiene i distriktet han dekker – enn så lenge.

– Men oppdrag på islagt vann venter du ikke mange av?

– Nei, sier Lien lattermildt.