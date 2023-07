I VÄRMLAND: Mannen hadde lagt kvinnen i denne fryseren, sammen med en rekke matvarer, blant annet en falukorv.

Siktet i fryseboks-saken: − Jeg måtte holde et løfte

Nordmannen forklarer at han lovet kjæresten å begrave henne ved siden av schæferen hennes – uten å fortelle det til noen. Men så fikk han store problemer.

Kortversjonen En 55 år gammel nordmann er tiltalt for grov likskjending og bedrageri etter at svensk politi fant hans avdøde samboer i en fryser hjemme hos ham i Värmland i mars.

Kvinnen hadde ligget i fryseren i over fem år. Mannen forklarer at han hadde lovet å begrave henne på eiendommen sammen med hennes schæfer, Loke.

Mannen er også tiltalt for bedrageri på om lag 1,2 millioner kroner, for å ha hatt tilgang til kontoen og trygdeutbetalingene til samboeren etter hennes død.

Nordmannen var mistenkt for drap, men har hele tiden nektet for dette. Politiet har ikke funnet bevis for det, og mistanken er derfor lagt bort.

Rettssaken mot mannen starter i Värmland tingrett på tirsdag. Vis mer

– Jeg la henne i fryseboksen, men så viste det seg at jeg fikk store problemer etterpå, fordi jeg hadde lovet henne å gjøre det, men ikke fortelle det til noen, sa den 55 år gamle nordmannen til svensk politi i sitt første avhør.

Det var i mars i år at svensk politi fant samboeren i en fryser i huset hans i Årjäng i Värmland. Da hadde kvinnen ligget der i over fem år.

Torsdag ble han tiltalt for grov likskjending og bedrageri fordi han hadde tilgang til den avdøde samboerens konto og trygdeutbetalinger etter hennes død.

LEIDE GÅRD: Det norske samboerparet leide en liten gård i Årjäng. Bildet er fra politietterforskningen på stedet kort tid etter at den norske kvinnen ble funnet i fryseren.

I politiavhørene av mannen, som nå er offentlige, forklarer mannen at han hadde lovet samboeren å gravlegge henne på eiendommen sammen med schæferhunden hennes Loke, som skal ha dødd noen år i forveien.

Mannen beskriver at de inngikk en avtale: Dersom hun døde, ville hun ikke gravlegges på en kirkegård.

– Jeg sa til henne at hun måtte gravlegges, men hun sa: «Nei! Du skal ikke gravlegge meg, du skal gravlegge meg ute på tomten og ingen skal vite det». Jeg sa at jeg ikke kunne gjøre det, men hun ba meg og jeg tenkte at jeg måtte gjøre det, for jeg måtte holde et løfte, ettersom hun hadde bedt meg gjøre det.

I januar 2018 tenkte han at han skulle begrave henne til våren eller sommeren, men så skal han ha fått problemer med psyken og med alkohol.

– Jeg mistet kontrollen over meg selv og tenkte bare på henne. Det ble aldri så jeg gravla henne, hun ble liggende i fryseren.

– Innerst inne ville jeg at noen skulle komme og finne henne, men så var det den tilliten til henne, det at jeg hadde lovet at hun ikke ville bli funnet, har mannen forklart.

FRYSEBOKSEN: I denne fryseren lå kvinnen fra hun døde i 2018 og til hun ble funnet i mars. At hun har ligget så lenge, og i en fryser, har gjort det vanskeligere å fastslå dødsårsak, ifølge påtaleansvarlig Linda Karlsson.

Mannen har hele tiden nektet for å ha drept kvinnen. Politiet mistenkte ham for dette, men konkluderte senere med at det ikke kunne bevises.

Obduksjonsrapporten viste ingen sikker dødsårsak, og ingen andre spor i etterforskning pekte mot drap.

Den tiltalte mannen tror hun døde av sykdom. Hun skal ha blitt sykere de siste årene før hun døde, og snakket jevnt og trutt om hvordan hun ville bli gravlagt på tomten.

BEVISJAKT: Krimteknikere jobber på gården i Årjäng etter at den norske kvinnen ble funnet i fryseren der. Hennes hund skal være begravet i en urne på tomten fra før.

Sist gang hun snakket om det var rundt en uke før hun døde, ifølge mannen, som forteller at han fant kvinnen død i sengen. Selv tror han at hun døde av kreft.

– Jeg tenkte at «hun ikke ville råtne og bli gammel, så jeg får legge henne i fryseboksen». Det var ikke normalt det jeg gjorde, men jeg hadde lovet henne det.

Rettssaken mot mannen starter i Värmland tingrett på tirsdag, og vil pågå i to dager.

Påtaleansvarlig Linda Karlsson sier til VG at hun vil be om en fengselsstraff for mannen dersom retten ikke kommer til at det må gjøres en ny, rettspsykiatrisk vurdering av ham.

– Hvor lang straff jeg vil be om, er ennå ikke bestemt, sier Karlsson.

