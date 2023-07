MØTES I SKIEN: Team TikTok og Team YouTube skal møtes på Odds hjemmebane, Skagerak Arena.

Norske youtubere og tiktokere møtes til fotballkamp

Norske innholdsskapere møtes til fotballkamp til inntekt for mental helse. – Det ble medisin for meg, forteller initiativtageren.

Kortversjonen Norges mest populære Tiktokere og Youtubere skal spille fotballkamp på Skagerak Arena i Skien lørdag 15. juli, for å samle inn penger til Mental Helse Ungdom.

Initiativtager Kent Solheim, kjent som Triksepappa på TikTok, sier ideen oppsto før corona, men ble satt på pause grunnet pandemien. En personlig psykisk smell ble motivasjon til å dra i gang planene igjen, og arrangementet ble en del av hans vei tilbake til en normal hverdag.

Alle inntektene fra arrangementet skal gå til Mental Helse Ungdom, noe som føltes naturlig for Solheim gitt hans egen erfaring med mentale utfordringer.

Kampen vil bli strømmet på TikTok og er også åpen for live publikum på stadion. Vis mer

Lørdag 15. juli møtes noen av Norges største tiktokere og youtubere til dyst på Skagerak Arena i Skien. Her holder Eliteserielaget Odd vanligvis til.

Primus motor for prosjektet er Kent Solheim. På TikTok følger 125.000 han som Triksepappa.

– Planene startet i 2020, før coronaen. Men så kom jo pandemien, og da gikk bare tiden. Så, i fjor høst, gikk jeg på en smell, etter altfor mye jobbing og styr. Bare det å gå ut av døren ble et problem. Da bestemte jeg meg for at «dette skal vi gjennomføre sommeren 2023, og det skal også bli min vei tilbake til en normal hverdag.» Det ble litt medisin for meg.

Alle inntektene skal gå til Mental Helse Ungdom.

– Mental helse ble et helt naturlig mål, med tanke på den situasjonen jeg var i. Og vi fant ut at vi ville hjelpe unge. Jeg fikk så mye henvendelser fra unge da jeg valgte å være åpen om mine problemer, sier Solheim om VG.

Arrangementet ligner det den britiske content-gruppen Sidemen har arrangert tidligere, og kampstart er klokken 17.

FLERE KAMPER: Solheim er åpne om kampene han har kjempet selv, og vil nå hjelpe unge.

Frykter motspillere

Solheim sier han var såpass tidlig på TikTok at han har rukket å skaffe seg et solid nettverk blant norske profiler. Det kom godt med da han ringte rundt for å verve.

– Interessen var kjempestor med en gang. Alle ville være med. Vi har hatt nesten 150 interesserte for hvert lag, så har vi sjekket hvem som kunne den datoen og så videre. Nå har vi to solide lag!

Disse lagene skal spille elleve mot elleve i to gange 30 minutter. Det hele avsluttes med en straffekonk, uavhengig av resultatet.

Info Dette er lagene Team YouTube: Petter Belsvik (trener)

Andreas Lund

Kattekryp

Arman

Fvoll

Erik Anders Sæter

Prebz

Anders Solum

Nidal

Multiguru

ThaleTot

Mika Hodneland

Stenseth

Knudsen

CFSpiller

High Ground Team TikTok: Tom Nordlie (trener)

NorwayRob

Vetle Gulliksen

Rannveig Pettersen

Hurrryliv

Seeb

Buzz Studio

Mikz

Mathilde Amdam

Unitedtim

Styrketreneren

Sikkerhetsproffen

Sensei

Jegsamuel

Mangegard

Anser

Pappatilammi

Embret

Johnnyleoo

Sterketim

Lotvedt

Delshad

Nikkoloken

Mikael Lien

Sidrebrien

Pappa Josof

Triksepappa

Christian Karlsen

Delgash

Silje Bakke Vis mer

Frykter motstanderne

Selv skal Solheim spille på TikTok-laget. Han er åpen om at Team YouTube har noen farlige spillere.

– Jeg frykter ganske mange, de har mye bra fotballspillere. Arman, fra «The Arman Show», Nidal Loulanti og Erik Anders Sæter, de tre vil jeg trekke frem.

VG tok en telefon til Arman Surizehi for å høre hva han synes om stjernestempelet.

– Selvfølgelig! Jeg er jo kneskålknuseren, sier han fra en fiskebåt på Sørlandet.

Han hevder å være en potet, som kan brukes overalt på banen.

– Jeg er veldig glad i å spille fotball. Men selvfølgelig, man drar jo litt på årene, det er litt lettere å få en hamstringskade nå. Det blir gøy å se hvor mange voksne mennesker som får strekk på lørdag!

– Og resultat?

– Jeg sier 7–5 til Team YouTube.

KAPTEINSTYPE: Om Surizehi blir kaptein på lørdag er uvisst, men er åpenbart en lederskikkelse av banen.

– Si ifra når man har det dritt

Når Solheim får spørsmål om hvem han vil trekke frem fra sitt eget lag, er svaret enkelt. Kasper Kvello, aka Styrketreneren.

– Det vil jeg tro, ler Kvello når VG forteller han at han er lagets store håp. Så sent som i fjor spilte han for Fram Larvik i 2. divisjon.

Kvello jobber nå blant annet som fotballkommentator, og bruker TikTok-kontoen sin, hvor han har 89.000 følgere, til å vise frem stadion-livet.

I likhet med Kent Solheim har han også et engasjement for mental helse, og tidligere har han skrevet debattinnlegg i VG om kroppspress og selvbilde blant unge.

– Jeg har selv vært åpen på profilen min om hvordan jeg blant annet har hatt et litt anstrengt forhold til mat. Spesielt da jeg var aktiv fotballspiller var jeg ekstrem i tilnærmingen min til mat. Da snakket jeg med en psykolog, noe jeg også har laget en video om. Den fikk en haug med visninger, og det er tydelig at flere har kjent seg igjen.

FOTBALLMANN: Kvello bruker mye av både profesjonelt liv og fritid på fotball.

Han mener det er viktig å omgi seg med miljøer hvor slike samtaler løftes og oppmuntres til.

– Det at det blir akseptert er så viktig, kanskje spesielt blant gutter. Snakke om følelser, si ifra hvis man har det dritt. Jeg har også «gutta-kompiser», som kødder og snakker om fotball og slikt, men når noen har det kjipt så har vi blitt flinkere til å snakke.

– Har du et resultattips til kampen, da?

– Jeg tror det blir verdens største kokosmatch. Jeg tror fort det blir en tosifret variant. Jeg går for 7–4 til TikTok-laget.