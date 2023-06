PARTNERS IN PRIME: Logan Paul (venstre) og KSI har gjort store penger på å selge energidrikken de her poserer med.

Prime kommer tilbake til Norge

Logan Paul sa denne uken at energidrikken Prime Hydration er på vei tilbake til norske butikkhyller. Norsk importør bekrefter at det er gjort endringer i drikken.

– Gode nyheter! Prime kommer til Norge og Danmark 7. juni.

Det sa den amerikanske influenceren Logan Paul i sin siste episode av podkasten Impaulsive.

Paul har vært en kjent internettprofil i mange år, og driver også med wrestling. De siste årene har han utviklet energidrikk sammen med den britiske youtuberen KSI.

Men veien til det norske markedet har vært lang og kronglete.

Bekrefter endringer

Variantene Prime Hydration og Prime Energy var en stund å finne i enkelte norske butikker, men eksperter var kritiske, både i Norge og i Danmark.

I mai sa Mattilsynet at drikken brøt med det norske regelverket, og at den i verste fall kunne medføre en helserisiko. Danske myndigheter mente også at salget var ulovlig.

Grunnen var at produktene blant annet inneholdt et for stort innhold av A-vitamin. Prime Energy inneholdt også for mye koffein.

Nå sier importør Conaxess Trade at det er gjort endringer i ingrediensene, og at produktet er godkjent for det norske markedet.

– Vi har de siste månedene jobbet tett sammen med Prime-teamet for å gjøre Prime Hydration klar for det norske markedet. For å overholde norske forskrifter og regelverk, har det vært nødvendig å utvikle en tilpasset resept hvor A-vitamin er tatt ut av produktet, sier daglig leder i Conaxess Trade Norway, Jens Gjedrem.

Det er selskapet Congo Brands som produserer Prime, og de skal ha lagt seg i selen for å tilfredsstille et norsk regelverk.

– Vi har også endret kommunikasjon og design på produktet med norsk ingrediensdeklarasjon, slik at det nå er tilpasset norsk lovgivning i forhold til innhold og informasjon til forbruker, samt innføring av pantemerket, sier Gjedrem.

Ifølge TV 2 har både Norgesgruppen og Coop bekreftet at de vil ta inn Prime Hydration. Rema 1000 sier de kommer til å avvente.

I SIN PRIME: Drikkene ble raskt megapopulære, spesielt blant unge.

– Er produktet trygt, så kan man omsette

Drikken vil være tilgjengelig i norske butikker fra og med slutten av juni, ifølge Gjedrem. Altså litt etter lovnaden fra Paul.

Mattilsynet sier også at så lenge ingrediensene er i tråd med det norske regelverket, så er det fritt fram for salg.

– Mattilsynet mener at produktene vi så langt har sett på markedet her til lands, strider mot norsk regelverk. Hvis det blir gjort endringer i innholdet og merkingen, slik at reglene følges og produktet er trygt, så kan man omsette dette, som alle andre produkter, sier de til VG.