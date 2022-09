FUNNET I BIL: Kvinnen ble funnet i en bil i Askim, men skadene hun døde av ble trolig påført flere mil derfra.

Kvinne død i Askim: Drapssiktede løslatt fra varetekt

Mannen som er siktet for å ha drept en kvinne i juli er løslatt fra varetekt.

Publisert: Nå nettopp

Mannen ble løslatt fredag, da kjennelsen fra fengslingen i begynnelsen av august utløp.

– Vi mente ikke at det var grunnlag for videre fengsling, men siktelsen er ikke endret, sier påtaleansvarlig Guro Holm Hansen i Øst politidistrikt til VG.

Politiet mener at det ikke lenger er fare for bevisforspillelse eller gjentagelse, forklarer hun. Dagbladet omtalte løslatelsen først.

Mannen ble først siktet for uaktsomt drap etter at en kvinne ble funnet hardt skadet i en bil i Askim 19. juli og ble erklært død kort tid etterpå. Siktelsen ble senere endret til å gjelde forsettlig drap. Mannen har forklart at kvinnen først hadde truet med å hoppe ut av bilen i fart, og deretter gjort dette, men politiet mener at dette ikke stemmer.

Mener kvinnen er påkjørt

Den drapssiktede mannen har så langt vært i to avhør.

– Jeg vil ikke gå så mye inn på hans forklaring. Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, opplyser Holm Hansen.

– Hva mener dere har skjedd her?

– Det er for tidlig å si. Ut ifra foreløpige funn mener vi at hans forklaring ikke stemmer. Objektive spor og obduksjon gjør at vi heller mener det er en forsettlig påkjørsel eller overkjørsel, sier Holm Hansen.

Kvinnen ble funnet i en bil i Askim, men politiet mener påkjørselen eller overkjørselen har funnet sted langs riksvei 115 i Aurskog-Høland, flere mil fra der kvinnen ble funnet.

VG har kontaktet mannens forsvarer, Marianne Darre-Næss, men hun har foreløpig ikke besvart henvendelsen.

Har avhørt folk i omgangskretsen

Den siktede mannen har også fortalt at han og den avdøde kvinnen var kjærester. Han var ilagt besøksforbud mot kvinnen frem til mai i år. Ifølge politiadvokaten har de to hatt jevnlig kontakt forut for hendelsen slik det ser ut.

– De har hatt en nær relasjon, men de har nok vært litt av og på, sier politiadvokaten om relasjonen.

Politiet har avhørt en rekke vitner i omgangskretsen til både siktede og avdøde. De har imidlertid ikke lykkes i å komme i kontakt med to vitner de mener er de siste som snakket med avdøde forut for hendelsen. Det var i Oslo, der siktede og avdøde kjørte fra.