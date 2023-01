Tidligere leder i Wagner-gruppen, Andrej Medvedev, flyktet over den norsk-russiske grensen natt til fredag

Wagner-avhopper hadde med seg flere minnepinner til Norge

Wagner-avhopperen Andrej Medvedev har tidligere hevdet at han besitter videomateriale som viser Wagner-henrettelser.

Natt til fredag rømte Wagner-avhopperen Andrej Medvedev over den norsk-russiske grensen.

Han har selv forklart at han flykter fra den private militære Wagner-gruppen fordi han frykter for sitt liv etter han hoppet av.

Gruppen er kjent for å være svært brutale – og anklages for krigsforbrytelser i Ukraina.

Medvedev har selv forklart at han var stasjonert i russiskokkuperte Luhansk i Ukraina, der han skal ha vært vitne til flere henrettelser av Wagner-desertører.

Overfor The Insider hevdet han å sitte på videomateriale av desertør-henrettelser fra Altsjevsk i Luhansk, som han vil offentliggjøre.

– Han har hatt meg seg en del minnepinner, opplyser Medvedevs advokat Brynjulf Risnes til VG.

Minnepinnene er nå til analyse og vil inngå i asylsaken.

Kastet telefonen

Medvedev har selv forklart i et intervju, publisert på den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Gulagu.net etter han kom til Norge, at han kastet telefonen i skogen.

Risnes opplyser at Medvedev sendte en melding med «jeg elsker deg» til kjæresten før han kastet mobilen.

– Han visste jo ikke hvordan dette skulle gå, forklarer Risnes.

UDI kan bekrefte at Medvedev har søkt asyl i Norge. Av hensyn til sikkerhet til og personvern kan ikke UDI kommentere saken ytterlige.

ADVOKAT: Brynjulf Risnes snakket søndag kveld med Medvedev.

Skal ha vært leder

Risnes forteller at Medvedev ble flyttet til en mer permanent «safe house» natt til onsdag. Kripos skrev tirsdag i en pressemelding at de vil gjennomføre avhør av Medvedev med status som vitne om hans rolle i Wagner-gruppen.

– Han har jo vært en del av Wagner-gruppen og det er åpenbart at han sitter på relevant informasjon i en krigsforbrytersammenheng, sier Risnes.

Medvedev har selv forklart at han er en tidligere leder i Wagner-gruppen – en privat militær organisasjon som ble grunnlagt av mannen som ofte kalles «Putins kokk», Jevgenij Prigozjin.

Ifølge The Insider var Medvedev kommandøren til Jevgenij Nuzjin, en tidligere kriminell vervet til Wagner-gruppen, som ble drept med slegge etter han hoppet av.

– Jeg kan hverken avkrefte eller bekrefte denne opplysningen, sier Risnes.

Ifølge The New York Times skal Medvedev selv ha forklart at han ledet en gruppe på 15 leiesoldater i Ukraina.

– Til meg har han sagt at han ledet en gruppe på 10, sier Risnes.

Ifølge Risnes var Medvedev overrasket over standarden til Wagner-gruppen i Ukraina:

– De hadde ingen moderne våpen. Det var bare tull.

SÅR: Andrej Medvedev fotografert etter flukten til Norge.

Derfor vervet han seg

Risnes opplyser at Medvedev ikke ble rekruttert fra fengsel, selv om han har sittet fengslet i Russland.

I september i fjor sirkulerte videoen av Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin, av mange kalt «Putins kokk», som rekrutterer fanger til sin egen hær.

I etterkant av videolekkasjene vedkjente Prigozjin for første gang at han sto bak Wagner-gruppen.

– Hvorfor vervet han seg til Wagner-gruppen?

– Det var i første rekke at han trodde at alle skulle bli mobilisert. Han er 26 år, og trodde han kom til å bli mobilisert. Da meldte han seg heller frivillig, sier Risnes.

Men samtidig:

– Han hadde en slags tro på krigen. Han trodde at det var en bra krig og at de skulle stoppe noe styggedom, men at han med en gang han kom dit, skjønte at dette er feil. Han hadde blitt lurt av den statlige propagandaen.

Medvedev fikk en kontrakt på fire måneder. Han har tidligere forklart at han fikk beskjed om at han måtte tjene seks nye måneder i Wagner-gruppen etter den første kontakten løp ut.

– Han opplevde at det var ingen vei ut. At det ikke var mulig å si opp kontrakten.

Da flyktet han.

Medvedev hevder han ikke hadde kontakt med sivile da han var stasjonert i Ukraina.