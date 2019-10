LANGT NEDE: Trond Giske var langt nede da det stormet som verst i januar 2018 og han måtte gå av som nestleder i Ap. Kona beskriver et møte hos hans psykiater. Foto: Hallgeir Vågenes

Giske til psykiater midt i stormen: «Trond har gjort noe veldig alvorlig!»

Haddy Njie skriver i sin dagbok om Trond Giske, at de fikk hjelp av en psykiater.

Trond Giskes kone, Haddy Njie (40) har skrevet boken «Dagbok 13. desember til 13. februar» om sine opplevelser om det hun mener er en prosess, som førte til at Trond Giske (52) måtte gå av som nestleder i januar i fjor.

Hun skriver om stormen de sto i og at de søndag 14. januar, en uke etter at Giske har trukket seg som nestleder i Arbeiderpartiet, satte seg i bilen og kjørte på snødekte veier, for å besøke en psykiater.

Njie skriver at de var takknemlige for at han skjønte at det ville kunne bli oppmerksomhet og tipsing hvis de satte seg på hans forværelse: Han hadde sagt ja til at de skulle få komme hjem til ham.

– Du må hjelpe meg, sa Trond i bilen, til sin samboer:

Han ba henne bidra aktivt under samtalen de skulle inn i, med psykiateren.

Hun fikk frie tøyler til å fortelle alt hun mener er viktig. Hun skriver at hun var veldig klar overfor Giske om at han måtte tørre å prate om noe litt mer enn bare saken.

Samtale med seg selv

Hun beskriver en dialog Giske har med seg selv over langbordet på kjøkkenet til psykiateren:

«– Trond har gjort noe veldig alvorlig!

– Hva har han gjort?

– Det kan vi ikke si.

– Hvem har han gjort dette mot?

– Det kan vi ikke si, men de er sårbare og har det vondt.

– Finnes det bevis?

– Ja.

– Kan vi få se dem?

– Nei.»

– Ikke helt Kafka

Hun skriver at psykiateren så på ham. Rørte seg ikke.

Njie skriver at hun er lettet da de kjører hjem:

I tillegg til praten målte psykiateren Giskes blodtrykk. Det var litt høyere enn vanlig, ikke bekymringsfullt.

Hun beskriver hvordan de disse dagene jobbet for å motbevise anklagene. Mandagen etter var fristen de hadde fått om i gi tilsvar.

«Vi er fortsatt ikke i nærheten av å ha et tilsvar», skriver hun.

Njie skriver de forsøker systematisk å gå gjennom alle anklagene og forteller om hvordan de jobbet, blant annet til et av varslene som dreide seg om en fest i 2016, hvor en kvinne har anklaget Giske for at han dro henne ned på fanget.

«Vi begynte på listen over alle gjestene. Kanskje er det noen som husker noe, kanskje har til og med noen bilder eller film. Men ingen av oss klarte å ta kontakt. Det føles håpløst, ubehagelig, nakent, tiggete. Det er å sette folk i en vanskelig situasjon, dra dem inn i en sak som er så eksplosiv at selv Trond, han som alltid står, vakler», skriver hun.

Trond Giske ønsker foreløpig ikke å kommentere innholdet i boken.

