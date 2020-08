Festing landet rundt - over 50 meldinger i Bergen

Flere steder i landet har politiet fått meldinger om bråk og feststøy. I Bergen tror politiet det har sammenheng med at utestedene nå stenger ved midnatt.

Nå nettopp

Politiet i Bergen har fått 50 henvendelser om ordensforstyrrelser, høy musikk, bråk og forstyrrelse av natteroen natt til lørdag.

– Det er et høyt antall henvendelser, majoriteten kom mellom klokken 23 oog 02, det var veldig mye akkurat da. Det har nok en sammenheng med at utestedene og serveringssteder stengte ved midnatt, slik at en del fortsatte festen hjemme, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt til VG tidlig lørdag morgen.

Utesteder landet rundt har måttet stenge ved midnatt siden forrige lørdag - noe bransjen selv har ment vil føre til flere uoversiktlige hjemmefester.

Politiet i Bergen rakk ikke å rykke ut på alle meldingene, men stanset totalt syv fester i Bergen på grunn av bråk.

– Klokken 02.20 ble det meldt om mye bråk og støy så taket ristet fra adresse på Møhlenpris, skriver de om en av dem på Twitter.

Politiet i Troms og Møre og Romsdal har også måttet avslutte flere fester natt til lørdag.

Russebuss fikk pålegg på grunn av smitteverntiltak

I Indre Østfold ble en russebuss med 10 passasjerer stanset like over midnatt. Bussen kom fra Mysen og hadde også vært innom Rakkestad.

– Noen i bussen var fra Askim. Sjåfør ble, med bakgrunn i smitteverntiltakene i Indre Østfold, gitt pålegg om å kjøre tilbake med de 10 passasjerene, skriver politiet i Øst på Twitter.

Etter smitteøkning den siste tiden har Indre Østfold kommune innført flere strenge tiltak; de har blant annet midlertidig lagt ned forbud mot alle sosiale sammenkomster i privat regi.

Publisert: 15.08.20 kl. 06:56

Fra andre aviser