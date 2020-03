VISER HENSYN: Yngve Gauslå er ikke syk, men går som en av få på Karl Johan med maske for å beskytte både seg selv og omgivelsene. Foto: Frode Hansen

Unntakstilstand på Karl Johan: – Det er en spøkelsesby

KARL JOHAN (VG) Oslos paradegate ligger stille som i påskeuken. Yngve Gauslå trekker – som en av ytterst få – vårluften inn via en ansiktsmaske. Det er «unntakstilstand» på Karl Johan.

– Det er en spøkelsesby. Ekstremt stille. De som holder åpent har kanskje bare en kunde innom i løpet av formiddagen. Det er ikke noe å leve av, sier Bjørn Næss i Oslo Handelsstands Forening.

Han har selv kontorlokaler på Karl Johan.

– Jeg føler meg trygg på at jeg ikke er smittet, sier Gauslå med masken ved Kirkeristen.

– Men når jeg går med denne så kan også andre føle seg trygge på at de ikke blir smittet av meg, melder Holmlia-mannen med et smil rundt øynene.

Han vil ta hensyn.

Men habitten har ikke blitt den nye moten blant de hippe butikkene på Norges mest kjente gate. I løpet av to timer talte VG til sammen bare tre munnbind.

Titalls bedrifter stengt

Over 30 av Karl Johans butikker og utesteder på gateplan er stengt – enten av myndighetene eller av mangelen på kunder. Hos mange av de fortsatt åpne butikkene har åpningstidene blitt redusert i takt med inntektsgrunnlaget.

Nationaltheatret og Grand Hotel ligger som to øde borger på hver side av Spikersuppa. Sceneteppet er dratt for i Norges mest coronarammede by – selve episenteret for pandemien i Norge, ifølge Raymond Johansen.

– Hverdagen har blitt snudd opp ned. Mange har det veldig vanskelig nå, sa byrådslederen til VG torsdag.

Arbeidsledigheten i Oslo er ifølge NAV høyest i landet: Nesten 400 prosent opp på bare to uker.

ØDE KARL JOHAN: Det har sjelden skjedd mindre på Karl Johan. Grand Hotel (til venstre) er stengt mens aktiviteten på Stortinget (til høyre) er intens. Foto: Jostein Overvik

– Det er krise, fastslår den administrerende direktøren i handelsstandsforeningen, Bjørn Næss.

– En veldig krevende krise. Mange i næringslivet vet ikke hvordan de skal holde ut til neste månedsskifte. Vi opplever at regjeringen snur hver stein for få oss gjennom dette. Nå etterlyser vi at også Oslo kommune kommer på banen med mer enn reguleringer og pekefingre.

Både bedriftene og de ansatte blør. Dimensjonene nærmer seg bibelske i nærheten av Domkirken.

Måkeskrikene overdøver bylarmen nede på Jernbanetorget. Solen sliter med kjempe seg gjennom coronagrå skyer. Kilometeren opp mot Slottet ligger nesten muse stille. Mens folk flest er permittert eller svetter over tastaturet på hjemmekontoret.

– Hjemmekontor? Nei, det er jeg glad jeg slipper. Jeg tror ikke det er lett å bestyre en full barnehage samtidig som du jobber, sier Kathrine Bakke med en liten latter.

Den assisterende butikksjefen på DNA Shoes rydder litt i bunadsskoene. Hun håper på godt salg foran en 17. mai som Erna har sagt kanskje blir annerledes.

Ingen ting blir mer annerledes enn på Karl Johan.

USIKKER BUNADSTID: Kathrine Bakke gjør klar finskoene i butikken, men bunadsesongen kan bli sterkt redusert i år. Foto: Frode Hansen

Men Kathrine i den to etasjes skobutikken klager ikke på salget. VG er mutters alene med henne og den deltidsansatte i etasjen over. Hennes butikk ligger i enden av kjøpesenteret Arkaden. Det rusler noen få sjeler i gjennomgangen til Jernbanetorget. De fleste butikkene i en av kjøpesenterkonge Olav Thons første suksesser da det ble innviet i 1983, har satt på pauseknappen.

Bare tiden – og kanskje coronaviruset – vet om alle kommer tilbake. Følelsen av spøkelsesby er sterkt til stede langs de avstengte butikklokalene.

– Vi selger ikke like bra, men vil selger en del. De kundene som kommer innom vet hva de vil ha. De er mer målbevisste. Ikke så mange kommer innom for å kikke, beskriver Kathrine Bakke.

Litt lenger opp i gaten er Jens Petrus Bratlie og Anders Bratz klare for å handle på Nike-utsalget.

– Det blir nye sko i dag, sier Anders.

GOD PLASS: Anders Bratz (til venstre) og Jens Petrus Bratlie synes det er helt greit å handle som Nike-butikkens eneste kunder. Foto: Jostein Overvik

De to gutta fra Løren har parkert hunden til Jens Petrus midt ute på Karl Johan. Den får ligge i fred på brosteinen mens kompisene ser på tilbudene fra den amerikanske sportsgiganten.

– Vi er ikke så ofte i sentrum. Men det er ganske digg å handle når det er så lite folk. Vi holder avstand og er ikke så redde for viruset, sier de.

Kondomeriet, rett i nabolaget, har innført strakstiltak. Bare tre kunder får gå inn om gangen og de får ikke berøre andre produkter enn dem de skal kjøpe. Ekspeditørene bak disken står klar med rengjøring. Tastaturet på kortautomaten får en omgang etter hvert eneste salg.

DÅRLIG UTBYTTE: Bare 14 kroner i koppen til Suzana. Foto: Frode Hansen

Også på Narvesen er hygienen mer synlig enn kundene. En ansatt med blå plasthansker svinger bøtten. Han prøver å vaske ut etter stort sett alle som er innom.

Utenfor sitter Suzana fra Romania med to kopper. Den ene spiser hun suppe av. Den andre inneholder to femmere og fire kronestykker.

– Det er ikke så mange som gir, får hun formidlet på mangelfull engelsk der hun sitter på bagen sin. Om natten flytter de begge inn på St. Halvardshjemmet i Gamlebyen.

Folk går med god avstand oppover gaten. En eldre kvinne med solid lue og solbriller skvetter da VGs reporter passerer henne på Egertorget.

– De står alt for nærme. Mannfolk! hveser hun inn i mobiltelefonen.

De få som er ute en hverdagslig ettermiddag går to og to. Grupper over fem er ikke å se. Fire ungdomsskoleelever går side om side forbi Stortinget. De snakker om det samme som alle andre.

TUNG TID: Det er en tung tid for både bedriftene, de ansatte og administrerende direktøren i Oslo Handelsstands Forening, Bjørn Næss. Foto: Beathe Schieldrop

«Corona» kommer det i et lite rop etterfulgt av latter.

Ellers er det dørgende stille på Løvebakken. Innenfor jobber politikerne med sitt livs hittil største utfordring.

Utenfor har det sjelden vært roligere siden Karl Johans gate fikk navnet etter svenskekongen i 1852. Muligens med unntak for unntakstilstanden tyskerne innførte under krigen. Den varte i seks dager i 1941.

Corona-krisen er i gang med uke nummer tre.

Publisert: 28.03.20 kl. 19:30

