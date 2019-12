SKAL HENTE POLFARERNE: Skipet «Lance» på vei nordover. Bildet er tatt søndag. Foto: Jørgen Braastad

Ekspedisjonsmedlem: – Nærmer seg et slags klimaks

NORDISHAVET (VG) De utsendte skiløperne nærmer seg polfarerne Børge Ousland og Mike Horn. Men dramaet er langt fra over. – Denne delen av operasjonen er ganske kritisk, sier iskartansvarlig Knut Espen Solberg.

Oppdatert nå nettopp

Solberg er om bord på skipet «Lance», som er sendt ut for å hente polfarerne.

Det nærmer seg 86 dager siden Ousland og Horn startet ekspedisjonen som går ut på å krysse Polhavet fra Arktis til Svalbard via Nordpolen.

Tirsdag kveld ble bakkemannskapet Bengt Rotmo og Aleksander Gamme sendt ut på ski fra «Lance», etter at skipet ble sittende fast på et isflak.

De skal møte polfarerne med forsyninger.

Etter å ha gått gjennom natten og morgenkvisten, under svært krevende isforhold og økende vind, slo Horn og Ousland opp teltet for å hvile. Da hadde de nådd møtepunktet.

Ved 11.45-tiden torsdag var det ifølge Ebbesen anslagsvis syv kilometer mellom dem, men isen beveger seg så mye at det er vanskelig å gi et sikkert estimat.

Til VGs journalister om bord på «Lance», forklarer Solberg hvorfor denne delen av operasjonen er så kritisk. Det er nå fire polfarere ute på isen de må holde kontroll på, i tillegg til at de må sørge for at skipet ikke fryser fast i isen igjen.

– Hvis vi ikke klarer å posisjonere oss, kommer ikke de seg om bord i båten. Og hvis vi ikke styrer dem unna vanskelige isområder, vil de ikke klare å finne hverandre. Så det nærmer seg et slags klimaks, sier Solberg.

– Har potensielt spart én dag

Oppdatering: Ved 16.30-tiden torsdag har skipet stanset fremrykket nordover gjennom isen og stanset for å vente på polfarerne.

– Vi lå i fare for å fryse inn da vi startet, men nå ligger vi trygt og godt, sier medeier i «Lance» Bjørn Åge Workinn.

Det nå 24 kilometer fra skipet til der Børge Ousland og Mike Horn slo leir i 9-tiden i dag tidlig. Skipet har kjørt gjennom et råksystem det kunne blitt vanskelig for polfarerne å forsere. Fremrykket har gitt god stemning om bord.

– Vi har potensielt spart en dag på dette. Vi har gått ganske mye lenger nord og de har måttet gå den avstanden ned for å nå oss, pluss driften, sier lege Martin Skrove.

Skipet har den siste timen kjørt fire naturiske mil nordover, drøyt 7,4 kilometer.

– Vi ligger her og venter til de kommer, sier kaptein Stig Roaldsand.

Her er de sist oppdaterte posisjonene fra kl. 11.45:

– Ikke en ønskesituasjon

«Lance» kom løs fra isen i går ettermiddag og har siden ligget i en åpen råk (sprekk i isen, journ.anm.), langt inne i polhavet.

Torsdag ettermiddag måtte de fyre opp hovedmotoren for å hindre at skipet skulle fryse fast igjen.

– Det er litt spennende nå. Det er ikke en ønskesituasjon for et båt å ligge så lenge inne i isen sånn som vi gjør akkurat nå, sa iskartleser Solberg til VG.

Solberg forklarer at den store utfordringen for skipet var å komme seg inn i isen så langt nord som mulig.

Men de kan ikke bli sittende fast, og er nødt til å komme seg ut igjen.

– Du må ha litt åpent vann rundt deg sånn at du kan bevege deg. Det er kjempeviktig å bygge fart hvis du skal komme gjennom isen. Hvis du ligger så trangt at du ikke får bygd opp fart, blir du «sitting duck». Da kan det være åpent vann 200 meter unna, men du klarer ikke å nå det, påpeker Solberg.

FØLGER AKSJONEN TETT: VGs journalister Oda Leraan Skjetne og Jørgen Braastad er om bord på «Lance». Foto: Jørgen Braastad

Krevende å gå

Børge Ousland og Mike Horn sover trolig i campen sin nå, mens Bengt Rotmo og Aleksander Gamme er på vei nordover mot dem.

– De går mot hverandre. Men de har hatt en veldig drift i isen, på en halv knop. Det er store bevegelser i ismassene som gjør at råker (sprekker i isen) åpner og lukker seg ganske hurtig. Det gjør det vanskelig å gå. For plutselig åpner det seg en råk midt foran deg, sier Solberg.

Når Ousland og Horn ligger i campen, driver de nordvestover med isen.

Da må de muligens gå sørover igjen når de våkner for å komme seg til det samme punktet som de la seg på.

BEKMØRKT: Tirsdag spete Aleksander Gamme og Bengt Rotmo på seg skiene for å gå polfarerne i møte. Foto: Jørgen Braastad

– Ser ti meter foran deg

For Bengt Rotmo og Aleksander Gamme er den store jobben nå å finne den beste ruten nordover.

– Bengt og Aleksander sjekker inn her jevnlig. For når du kommer til en råk, skal du gå til høyre eller venstre? Hvis du går til venstre, kan det være 20 kilometer å gå rundt, mens det kan være to kilometer til høyre. Og det ser du ikke med hodelykten, påpeker Solberg.

– Når du er på isen, har du ikke noe overblikk. Du har bare hodelykten og ser ti meter foran deg, legger han til.

Derfor må teamet om bord i «Lance» bistå med å tolke de siste satellittbildene og peke dem i riktig retning.

– Det punktet de skal møtes på, er ikke et fast pukt på kloden. Isen flytter på seg hele tiden. Det er ikke bare å plotte inn et punkt på GPS-en, for etter en time kan jo isen der ha flyttet seg en kilometer, påpeker Solberg.

DRAR PULK: Mike Horn og Børge Ousland legger stadig ut oppdateringer på Instagram. Foto: Mike Horn

Publisert: 05.12.19 kl. 16:24 Oppdatert: 05.12.19 kl. 16:48

