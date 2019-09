FORESLÅR VEIPRISING: I det nye forslaget blir det lagt opp til at hver enkelt bil må ha en elektronisk brikke som registrerer hver tur og teller antall kilometer bilen kjører og hvor. Foto: NTB SCANPIX

Foreslår å fjerne bompenger, fergebilletter og bilavgifter i ny rapport

I en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) forslås det at et nytt system for veiprising bør erstatte dagens bompenger og de aller fleste bilavgifter. Det skal gi lavere kostnader i distrikts-Norge.

NTB

Bjørn Haugan

Oppdatert nå nettopp







I forslaget blir det lagt opp til at hver enkelt bil må ha en elektronisk brikke som registrerer hver tur og teller antall kilometer bilen kjører og hvor.

Konsekvensen er ifølge TØI at bilkjøring på landsbygda blir billigere, mens det blir dyrere å kjøre i byene, melder NRK.

– Store fordeler

– På bygda vil veiprisingen ifølge forslaget bety en avgift på rundt 20 øre per kilometer. I byene må vi regne med at det koster 4-5 kroner kilometeren i rushtiden, sier forsker Lasse Fridstrøm i Transportøkonomisk institutt til NRK.

VG-spesial: Den jævla bommen

Forslaget går ut på at bompenger, fergebilletter og de aller fleste bilavgifter skal erstattes av allmenn veiprising.

I forslaget skriver TØI at en «basiskilometeravgift» på 20 øre ville være tilstrekkelig for bensin-, diesel- og elbiler. I rapporten definerer TØI klimagassutslipp, lokal forurensing, veislitasje, støy, trafikkulykker og tidstap på grunn av kø som «ulemper».

– Systemet vil innebære meget store fordeler sammenliknet med dagens system, så sant det designes etter samfunnsøkonomiske prinsipper, sier forsker Lasse Fridstrøm som har skrevet rapporten - i en pressemelding.

Overgang fra dagens veifinansieringssystem til allmenn veiprising, vil innebære - en radikal omlegging og mental omstilling, fremholder han:

– Den tradisjonelle tankegangen om at bilistene skal betale i henhold til hva det har kostet å bygge veien, må skrotes. I stedet skal hver trafikant betale for de plager de påfører andre. På alle offentlige veier og for alle motorkjøretøy skal det oppkreves en kilometeravgift som varierer med hvor stor ulempe den enkelt biltur gir opphav til hos andre enn bilføreren selv, sier Fridstrøm.

20 ganger så stor ulempe i byene

TØI skriver at det er bred politisk og faglig enighet om at dagens bilavgiftssystem, hvor drivstoffavgifter inngår som en vesentlig komponent, må revideres etter hvert som en stadig større del av bilparken elektrifiseres.

– Et system med veiprising representerer betydelige tekniske utfordringer. Men kanskje vel så viktig er det å få til en debatt om hvilke prinsipper som bør legges til grunn, sier Fridstrøm.

Han håper rapporten vil bidra til både en faglig og politisk debatt om dette.

Selv om for­målet med veiprising ikke er å gi staten store inntekter, vil dette uvegerlig være effekten. Man trenger altså ikke å bekymre seg for at dette ikke vil gi penger til ny infrastruktur.

– Ved å prise alle trafikkulempene på riktig måte får vi veifinansieringen så å si på kjøpet, sier Fridstrøm.

I rapporten heter det at ulempene med bilkjøring i spredtbygde områder er små. I rushtiden i byene er ulempen ifølge TØI 20 ganger så stor som på landsbygda.

– Her er det mye å vinne på å kutte trafikktoppene og redusere støyen, og dessuten begrense luftforurensingen, særlig på kalde og tørre vinterdager, står det i rapporten.

Publisert: 30.09.19 kl. 06:50 Oppdatert: 30.09.19 kl. 08:04