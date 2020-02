VELT: Et tre havnet over veien ved Fossekrysset i Våler i Viken. Foto: Statens Vegvesen

Kraftig vind flere steder i landet: 50 trær har falt over veiene i Viken

På Østlandet og Sørlandet blåser det kraftig lørdag. I Viken har over 50 trær skapt problemer på veiene.

Nå nettopp

Værkaos i fjellet har de siste dagene resultert i stengte fjelloverganger både i Nord- og Sør-Norge. Også lørdagen preges av mye vær, enten man befinner seg sør eller nord i landet.

I Viken fylke har 50 trær blåst ned over veiene på grunn av den kraftige vinden, forteller trafikkoperatør Mari Arrestad ved Vegtrafikksentralen Øst.

Lørdag formiddag ble også en taxisjåfør lettere skadd da et fallende tre knuste fronten av bilen på Adamstuen i Oslo.

Trærne skal for det meste ha falt over fylkesveier, sett bort ifra ett tre på E18 og ett på E6.

– Mannskapene våre har vært raskt ute og fjernet alle trærne forløpende. Ingen personer eller biler har blitt skadet under hendelsene, forteller Arrestad.

OSLO: Et blåste over ende og traff en drosje på Adamstuen i Oslo lørdag formiddag. Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix

Vinden vil avta i natt

– Det er et lavtrykk over hele landet som fører meg seg den kraftige vinden, forklarer vakthavende statsmeteorolog Martin Granerød til VG.

På Hovin målestasjon i Oslo ble det lørdag formiddag målt en vindstyrke på 24,3. Vindkast med denne styrken er nok til å få et tre med dårlige røtter til å velte, forteller Granerød.

På Sørlandet har det blitt målt vindkast på 30 meter i sekundet, som tilsvarer en liten storm.

Meteorologen forteller at vinden vil fortsette utover ettermiddagen og kvelden, men at den vil avta utover natten.

Snøfokk

Nesten alle fjellovergangene mellom øst og vest i Sør-Norge er stengt på grunn av den kraftige vinden. Også i Nord-Norge er det stegninger og kolonnekjøring.

Meteorologisk institutt hadde på forhånd sendt ut farevarslet på gult nivå om kraftig snøfokk i Sør-Norge, Finnmark, Saltfjellet og Ofoten.

Granerød regner med at de fleste fjellovergangene vil bli åpnet søndag.

– Det blir roligere vindforhold i fjellet, men det kan fortatt ligge på stiv kuling sier han.

På mandag er det ventet at vindforholdene skal været minket.

Sånn så det ut på riksvei 52 over Hemsedalsfjellet lørdag formiddag:

SNØFOKK: Sånn så det ut på riksvei 52 over Hemsedalsfjellet lørdag formiddag. Foto: Statens vegvesen

Du kan følge med på trafikken på Vegvesenets Twitter-konto eller på hjemmesiden deres.

Stor snøskredfare

Det har gått flere snøskred rundt omkring i landet.

Lørdag formiddag meldte politiet om et snøskred fra Skredfjellet som sperrer E6 ved Langfjorden. Ingen personer eller biler skal ha blitt rammet av skredet, opplyser politiet.

Like før klokken 15.30 melder Statens vegvesen at brøytemannskap akkurat har startet arbeidet med å rydde veien.

– Det var et forholdsvis lite ras på under ti meter, men ettersom området er rasutsatt og både entreprenøren og lokalkjente var usikre på om det var forsvarlig å sende mannskaper inn i området, tilkalte Statens vegvesen geolog for å vurdere forholdene.

Geologen konkluderte med at det er trygt å åpne veien, og ryddingen er i gang. Vegvesenet tror E6 vil åpne for fri ferdsel mellom klokken 16 og 17 lørdag.

I Eidfjord i Hardanger har det gått et større snøskred som dekker hele veibanen på riksvei 7.

Snøskredfaren betegnes som stor – på rødt nivå – I indre Fjordane, Jotunheimen, Indre Sogn, Voss, Hardanger, Vest-Telemark, og Heiane. Det varsles også om betydelig fare i rekke andre fjellområder.

SKRED: Lørdag formiddag gikk et snøskred fra Skredfjellet, og sperret E6 ved Langfjorden. Foto: Statens vegvesen

Publisert: 22.02.20 kl. 23:12

