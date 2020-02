LEDER: Kjersti Løken Stavrum skal lede ytringsfrihetskommisjonen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Kjersti Løken Stavrum blir leder i Ytringsfrihetskommisjonen – Karpe-Magdi også medlem

Kjersti Løken Stavrum er utnevnt som leder for regjeringens Ytringsfrihetskommisjon. Kommisjonen skal se på tiltak mot falske nyheter.

Nå nettopp

Med seg får hun blant andre rapperen Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid fra gruppen Karpe, mediekritiker Anki Gerhardsen, samfunnsdebattant Kjetil Rolness og Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk

– Kommisjonens medlemmer gjenspeiler mangfoldet i det norske samfunnet. Felles for medlemmene er at de har et sterkt engasjement for ytringsfriheten og at de - på hvert sitt felt - har markert seg i samfunnsdebatten, skriver kultur- og likestillingsminister Abid Raja i en pressemelding.

Fakta om Ytringsfrihetskommisjonen Kulturdepartementet har oppnevnt en ytringsfrihetskommisjon med følgende medlemmer: * Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør, Oslo (leder) * Ragna Aarli, professor, Bergen * Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid, artist, Oslo * Eirin Eikefjord, journalist, Bergen * Anki Gerhardsen, frilansjournalist, Bodø * Nils Johan Heatta, instituttleder, Kautokeino * Bente Kalsnes, førsteamanuensis, Oslo * Sebastian Klein, pedagogisk leder, Trondheim * Mimir Kristjansson, politiker, Stavanger * Adele Matheson Mestad, direktør, Oslo * Bård Borch Michalsen, førstelektor, Harstad. * Steinar Jørgensen Olsen, arbeidende styreleder, Kristiansand * Shabana Rehman, daglig leder, Spydeberg * Begard Reza, generalsekretær, Oslo * Kjetil Rolness, skribent, Oslo * Vebjørn Selbekk, sjefredaktør, Moss * Jan Inge Sørbø, professor, Volda * Sarah Zahid, student, Bergen Kilde: Regjeringen

Kommisjonen skal blant annet se på tiltak mot falske nyheter. Det var tidligere kulturminister Trine Skei Grande (V) som i fjor høst kunngjorde at regjeringen ville nedsette en slik kommisjon. Bakgrunnen var at de siste årenes revolusjon innen medier og kommunikasjonsteknologi har styrket ytringsfriheten, men også satt den under press.

– Medlemmene i Ytringsfrihetskommisjonen har fått et svært viktig samfunnsoppdrag. De skal bruke sine kunnskaper og engasjement til å utrede de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfrihet i Norge i dag. Kommisjonen skal engasjere til debatt og se på trusler mot ytringsfriheten og hvordan vi kan styrke det offentlige ordskiftet, skriver Raja.

Løken Stavrum, som er tidligere redaktør og medieleder, og i dag er administrerende direktør i Stiftelsen Tinius, får med seg en mangfoldig gruppe på til sammen 18 medlemmer i arbeidet.

Bland dem er også redaktør Bård Borch Michalsen, Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter og Rødt-politiker Mimir Kristjansson.

KARPE: Chirag Rashmikant Patel (t.v.) og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid Foto: Mattis Sandblad

Publisert: 14.02.20 kl. 11:44

Flere artikler

Fra andre aviser