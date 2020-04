SYK: Det har blitt normalen for tre år gamle Gustav å være omringet av helsepersonell med masker på sykehuset. Foto: privat

Kreftsyke Gustav (3) uten immunforsvar har blitt coronasmittet

– Legene prøver å roe oss ned, men ingen vet hvordan han skal klare dette, sier pappa Daniel Sletteberg Loveryd til Aftonbladet.

Nå nettopp

Det har vært en tung tid for den svenske familien som er bosatt i Alingsås i Sverige.

I høst ble sønnen Gustav diagnostisert med blodkreft, en type som kalles ALL.

Treåringen har begynt på en sterk cellegiftbehandling som skal vare i to år. Kroppen hans har respondert bra på behandlingen, men den innebærer også at immunforsvaret i perioder slutter helt å fungere.

Dette er en sånn tid, og fredag kom beskjeden om at Gustav er det første barnet med krefttypen ALL, som er smittet av covid-19.

– Han er bare glad

Beskjeden har vært sjokkerende for omgivelsene, men foreløpig er lille Gustav en solstråle.

– Han er bare glad og ler, det har han gjort hele tiden. Han ler selv etter at han får dratt ut ledningen han har i nesa, forteller pappa Daniel.

les også Derfor bør barna tilbake

Gustavs tilstand er foreløpig bra. Enn så lenge har han ikke feber, kun lettere forkjølelsesymptomer.

Urolige søsken

Hans to eldre søsken går på skolen som vanlig, de andre i familien har ikke hatt mer enn lette symptomer på forkjølelse. Mamma Jessica er den som er hardest rammet, hun har manglet smaks- og luktesans de siste to ukene.

Som coronapasient har Gustav måttet ende seg til at all helsepersonell går med masker, noen har han kjent igjen fra tidligere, noe som har gjort det enklere, og det har stort sett fungert bra.

For søsknene på åtte og tolv år har det vært vanskeligere. Hygienen har blitt et nødvendig alvor, og de frykter for at Gustav skal dø. Åtteåringen har vasket og spritet hendene så mye at hun har utviklet eksem på hendene.

MANGLER IMMUNFORSVAR: Gustav tittet ut av vinduet på sykehuset. Foto: privat

les også FHIs smitteapp klages inn for brudd på konkurranseregler

Hvordan Gustav ble smittet er det ingen som vet, men det mest sannsynlige er av mor som er den i familien som har symptomer i lengst tid. Gustav har bare møtt nær familie og ansatte på sykehus og hjemmesykepleie.

Pappa Daniel har den siste måneden jobbet hjemmefra, handling har de fått hjelp med til av en nabo.

Vil hjelpe andre

Siden Gustav fikk kreftdiagnosen har familien vært åpen og delt sine erfaringer. Til dels for å kunne hjelpe andre i lignende situasjon, men også for å bidra til forskning. Derfor har de startet en innsamling til Barnekreftforeningen i Sverige, og en konto på Instagram i Gustav sitt navn.

– Selv om det hjelper Gustav lite nå, vil det kunne hjelpe noen andre i fremtiden, sier Daniel.

Når det gjelder kreftsykdommen er legene positive til treåringens muligheter til å bli frisk. Behandlingen som har blitt utviklet det siste året hjelper på de aller fleste.

les også Vi leder mot viruset, men vi har ikke vunnet

– Da jeg var liten var oddsen motsatt. Hadde jeg fått det som barn ville sjansen for å overleve vært mellom fem og ti prosent. Takket være all forskning er er sjansen til å overleve nå oppe i 90 prosent.

Usikkerheten rår

For barn med kreft kan infeksjoner og forkjølelse fort bli alvorlig om man ikke får rett behandling. Gustav har flere ganger fått ulike typer intravenøse behandlinger mot bakterie- og soppinfeksjoner, og går i tillegg på medisiner mot en alvorlig form for lungebetennelse.

– Legene har sagt de ikke er bekymret for barn akkurat nå, men de kan ikke svare sikkert – det er ingen som vet.

Daniel forteller at han og kona så langt det lar seg gjøre prøver å unngå å bekymre seg, men det er ikke lett.

– Det er usikkerheten som tærer på, alle bare gjetter nå. Noe vi har lært oss av disse seks månedene er at det kommer motgangsperioder, og man må være positiv. Foreløpig har han det jo bra.

– Men får han feber kan det endre seg, avslutter den bekymrede faren til Aftonbladet.

HUMØR: Tross sykdommen har tre-åringen beholdt det gode humøret. Foto: privat

Publisert: 22.04.20 kl. 07:14

Mer om Coronaviruset Barn Kreft Kreftbehandling Leukemi

Fra andre aviser