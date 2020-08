FORBUNDSLEDER: Leder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Norsk Sykepleierforbund: – Vi vil slite med en ny pandemitopp

Hvor godt er Norge rustet for en eventuelt ny smittebølge? Helsedirektøren skryter av testkapasiteten, men forbundsleder av Norsk Sykepleierforbund sier det ikke finnes nok helsepersonell.

Helsedirektør Bjørn Guldvog peker på flere punkter hvor Norge nå har bedre kapasitet til å takle coronasmitten. Et av dem handler om testkapasitet.

– Det handler først og fremst om at NTNU og helse Midt-Norge kom frem til en ny teknologi for å skalere opp laboratorietesting i stor grad. Nå har vi en kapasitet til å teste 300.000 personer per uke for corona, sier direktøren til VG og legger til:

– Det blir nå testet rundt 33.000 i uken

– Ikke nok folk

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, sier at beredskapen har blitt bedre, men at en ny smittebølge vil bety at flere ressurser vil bli prioritert bort fra oppgaver som ikke er knyttet til corona.

– Beredskapen er bedre enn den var 12. mars, med tanke på rutiner og prosedyrer som er på plass, bedre opplæring med tanke på smittevern, og mer smittevernutstyr, forteller hun.

– Samtidig har vi ikke nok folk til å drifte normalt, og vi vil slite med en ny pandemitopp. Om det kommer, betyr det omprioritering fra normaldrift for å ta seg av en smittebølge. Det vil føre til økt lidelse blant dem som for eksempel har planlagt en operasjon, eller venter på behandling for å komme seg tilbake på jobb.

HELSEDIREKTØR: Bjørn Guldvog. Foto: Frode Hansen

Sverresdatter Larsen sier at hun forstår at samfunnet åpner opp igjen, men at hun håper at folk fremdeles vil ta smittefaren på høyeste alvor.

– Vi har fremdeles ikke nok folk, ikke noen vaksine eller behandling. I tillegg er det nå ferieavvikling. Vi har for få sykepleiere og helsefagarbeidere, sier hun.

Sykepleierforbundet får mange henvendelser fra ansatte ved legevakter og sykepleiere som har blitt omplassert til å drive med coronatesting, ifølge Sverresdatter Larsen.

– Det er en belastning for legevakten å drive med testing og smittesporing i tillegg til andre arbeidsoppgaver, sier forbundslederen.

– Fra tidligere har det blitt tatt helsesykepleiere som jobber med barn og unge, rus, psykiatri og demensomsorg til å øke testkapasiteten. Legevakter må sende folk hjem fordi de må bruke ressurser på testing.

Nesten en av fem mangler personellressurser

– Hver enkelt kommune har ansvaret for å gjennomføre prøvetaking, mens helseforetakene har ansvaret for analysekapasitet, skriver fagdirektør i Helsedirektoratet, Karin Straume i en e-post til VG.

Helsedirektoratet har de siste tre månedene fått rapportert fra fylkesmennene på at 15–20 prosent av kommunene ikke har personellressurser til både å opprettholde forventet smitteberedskap og til å drive ordinære tjenester.

– Helsedirektoratet ber derfor kommunene som ikke klarer «både og» ved smitteutbrudd å prioritere tilstrekkelige ressurser til smitteoppsporing og testkapasitet i den fasen vi er nå. Kommunene kan også samarbeide for å hjelpe hverandre dersom noen har kapasitetsproblemer.

Smittesporing: – En ressurskrevende jobb

Guldvog sier at det å drive smittesporing fremdeles er en utfordring.

– Det krever mye personell og er en ressurskrevende jobb. Vi har bedre systemer og er bedre koordinert, men det er fremdeles krevende, sier helsedirektøren.

– Er alle kommuner forberedt på et smitteutbrudd?

– Jeg tror alle kommuner har gjennomtenkte planer klart for det, men de må i tillegg ha gjennomgått i praksis hva de skal gjøre, hvem som skal gjøre hva. Det er behov for å ettergå dette i praksis i kommuner og i samarbeid med sykehusene. Vi tar initiativ gjennom fylkesmannen og ber kommunene gå gjennom helt praktisk hva de skal gjøre om de får smitteutbrudd.

Samtidig er uttrykker han tydelig at corona-opprustningen har gitt resultater. Blant annet er Norge mer beredt når det kommer til legemidler, hvor det har vært usikkerhet i markedet.

– Vi har langsomt bygget opp legemiddellageret på områder som er viktige for oss i forbindelse med pandemien, sier han.

Markedsmekanismen til smittevernutstyr brøt sammen i mars, forteller Guldvog, noe som gjorde at de måtte finne andre måter å skaffe smittevernutstyr på.

– Helse Sør-Øst kjøpte inn ulike typer smittevernutstyr på vegne av landet, som ble distribuert rundt i landet og på sykehus. Og vi har opparbeidet et betydelig nasjonalt lager i tillegg til at vi har mekanismer for å skaffe mer.

