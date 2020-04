KONKURSFARE: Norsk Kennel Klub rammes hardt av coronaviruset. Foto: Ole Walter Sundlo/NKK

Norsk Kennel Klub i fare for konkurs: – Katastrofalt for Hunde-Norge

En konkurs kan ifølge NKK bety at hundeeiere og oppdrettere mister viktig helseinformasjon om norske hunder.

Norsk Kennel Klub (NKK) opplevde sin hittil største krise allerede under den mystiske hundesykdommen i fjor høst.

Nå anslår organisasjonen at coronakrisen vil medføre et tap på 23 millioner kroner, og at de står i fare for konkurs.

NKK er en paraplyorganisasjon for de ulike rase- og aktivitetsklubbene i Norge.

Fordi organisasjonen ikke har økonomi som formål, kan de maksimalt få 1,18 millioner kroner fra regjeringens krisepakke til frivillighet.

Nå trenger de ti millioner kroner for å komme seg gjennom krisen, og har i en e-post bedt medlemsklubbene låne dem penger.

– Vi klarte oss gjennom den hittil største krisen i NKKs historie, hundesykdommen. Nå er vi en situasjon der vi rett og slett har fått skrudd igjen hovedkilden vår til inntekter, som er arrangementer, sier leder administrerende direktør Torbjørn Brenna i NKK.

FORTVILET: Administrerende direktør Torbjørn Brenna frykter konsekvensene dersom de ikke får nødvendig støtte gjennom krisepakkene til regjeringen. Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven.no

– Kan i verste fall gå utover dyrevelferden

I e-posten lister NKK opp konsekvensene av en konkurs. De skriver blant annet at klubbene risikerer at 120 år med avlsdata gå tapt.

– Katastrofalt for Hunde-Norge, sier leder Jostein Dahle i Norske Elghundklubbers Forbund.

Han er særlig bekymret for at viktig informasjon om hundenes helse kan forsvinne. Dette får konsekvenser både for oppdrettere som skal avle frem friske hunder, og folk som vil kjøpe hund.

– I verste fall kan det gå utover dyrevelferden, understreker Dahle.

Han peker på at NKK også har et samfunnsoppdrag gjennom godkjenning av ettersøkshunder, for eksempel hunder som brukes til søk av trafikkskadede dyr.

Kan ikke gi garantier

Brenna i NKK tror mange glemmer den rollen organisasjonen spiller opp mot samfunnet og myndighetene i en normalsituasjon.

– Hvis vi blir borte, mister man en svært viktig aktør som bidrar til å skape et viktig samspill mellom hunder, hundeeiere og andre i samfunnet.

– Hvorfor må avlsdataene forsvinne, kan de ikke overføres til eventuelle etterfølgere?

– Slik konkursforskriftene er i dag, vil eiendeler og det andre som er i verdi, bli omsatt under helt andre hensyn. Så kan det hende at flere aktører, som hundematprodusenter, kan være interesserte i et register av denne typen. Men akkurat nå er det umulig å vite hvem det er og hvordan de vil bruke det, sier Brenna.

– Hundeklubber og andre som har donert eller lånt ut penger til NKK, kan potensielt lide økonomisk dersom dere går konkurs?

– Selvfølgelig tenker vi på det. Vi har vært tydelige overfor dem om at vi ikke kan gi noen garantier. Den eneste grunnen til at vi må be om lån, er at vi ikke faller innenfor garantiordningene eller krisepakkene til staten, sier direktøren.

Han legger til at han på grunn av det store engasjementet har håp om at NKK skal komme seg gjennom krisen, men ønsker ikke å gi informasjon om hvor mye som har kommet inn i form av donasjoner og lån.

Ifølge en uoffisiell oversikt på Facebook, basert på pengesummer medlemmene selv har opplyst om, dreier det seg om mer enn tre millioner kroner.

– Et stort tap for organiserte hundeaktiviteter

I en Facebook-gruppe opprettet til støtte for NKK, kritiserer enkelte organisasjonen for å be om penger fra sine medlemmer.

Leder Line Orlund i Norsk Boxerklubb mener de må forstå hvor store følger en konkurs kan få for hundeklubbene.

– NKK bidrar jo med medlemsregister, alt av helseopplysninger og alle tekniske løsninger rundt arrangementer som krever påmelding. Hvis de ikke er der, vil det være et stort tap for alle organiserte hundeaktiviteter, sier Orlund.

Noe av kritikken i Facebook-gruppen er også knyttet til angivelig uvettig pengebruk i NKK. Administrerende direktør Brenna svarer overfor VG at de har en sunn økonomi under normale omstendigheter.

– Vi har bevist at vi har en økonomi som sto gjennom krisen i fjor. Nå var vi ferd med å bygge opp våre kapitalreserver, men så kom dette. Lønningsnivået ligger i nedre del i forhold til andre frivillige organisasjoner.

– STORT TAP: Det sier leder Line Orlund i Norsk Boxerklubb om en konkurs. Foto: Cilje Moe/NKK

Arne Kristianstuen i Norsk Schäferhund Klub peker på at hundeklubbene også spiller en viktig sosial rolle.

– For mange er hund det eneste de har. Folk som faller utenfor samfunnet og får seg hund, får trene i skog og mark sammen med andre folk. Jeg håper at myndighetene faktisk forstår at NKK gjør en jobb som er viktig for folkehelsen, sier han.

Han tilføyer at ungdom får viktige tilbud gjennom hundeklubber som er tilknyttet NKK.

Publisert: 29.04.20 kl. 20:53

