Opposisjonen varsler knallhard budsjettkamp: - Må bruke mer

Hverken Sp, SV, Ap, Rødt eller Frp utelukker at det kan bli nødvendig å øke oljepengebruken.

– Jeg tror vi må påregne at vi må bruke enda mer oljepenger for å komme igjennom denne krisen og sikre flest mulig arbeidsplasser, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug til NTB.

Heller ikke Aps Hadia Tajik utelukker at det kan bli nødvendig å øke oljepengebruken ytterligere.

– Det er en svært høy pengebruk. Men det er også derfor Arbeiderpartiet mener vi må holde igjen i gode tider. Det er for å ha mer penger å gå på når det er krisetider. Og det er ingen tvil om at det er nettopp krisetid vi befinner oss i, sier hun.

Det samme understreker Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad.

– Jeg tror alle partiene er enige om at vi må bruke mer oljepenger for å sikre arbeidsplasser. Det er bedre å gjøre det nå enn at bedriftene går konk. Med den begrunnelsen tror jeg nok at atskillige partier, også Senterpartiet, vil akseptere å bruke mer oljepenger enn det regjeringen legger opp til, sier Arnstad til NTB.

– Finnes alltid en grense

Rødt og SV går enda lenger og mener regjeringen, trass i rekordøkningen, legger opp til en «puslete» oljepengebruk. SVs Kari Elisabeth Kaski er særlig urolig for kommuner som nå må kutte i budsjettene til barnehager, skoler og sykehjem som følge av bortfall av store inntekter, skriver NTB.

– Det mest akutte nå er jo kommuneøkonomien. Kommunene er i økonomisk krise. De sitter og kutter i budsjettene til velferden vår akkurat nå. De kutter i skolebudsjettene for barnehagene og eldreomsorgen, og det må Stortinget forhindre gjennom økte bevilgninger gjennom våren her. Det haster, sier SVs Kari Elisabeth Kaski til VG om regjeringens reviderte budsjett.

– Finnes det noen grense for hvor mye oljepenger du kan bruke?

– Det finnes alltid en grense, for det er begrenset hvor mye penger du klarer å bruke. Men vi må bruke penger klokt nå fordelt utover resten av året, neste år og sikkert året etter der igjen, som handler om å trygge velferden vår og omstille norsk økonomi. Da går det egentlig ikke på å bare kaste penger ut av vinduet, tvert imot er det investeringer for framtida som kommer til å ruste Norge framover og skape økonomisk vekst som vi kan leve av, sier Kaski.

Rødts nestleder Marie Sneve påpeker at man ikke må la seg blende av økningen.

– Dette kan se ut som mye penger, men revidert budsjett ligger bare 2 promille over Stoltenbergs handlingsregel. Hvis regjeringa mener dette er full krisemobilisering, viser det at de har misforstått alvoret i krisen, sier hun til NTB.

Kommunenes coronatap beregnes til 14 milliarder

Regjeringen anslår at kommunene vil tape 14,4 milliarder kroner på coronakrisen i år, men at de samtidig vil spare 9,1 milliarder på lavere lønns- og prisvekst.

Dermed vil kommunene gå vel 5 milliarder kroner i minus totalt, ifølge beregningene. Regjeringen mener dette allerede er dekket inn gjennom vedtatte tiltak på 6,5 milliarder kroner i tiltak for kommunene.

Totalt bevilges det 2,1 milliarder kroner mer til kommunesektoren i budsjettet. Inkludert i denne summen er økte overføringer til fylkeskommunene på 1,5 milliarder kroner til å dekke tapte billettinntekter fra kollektivtransport.

– De økonomiske konsekvensene for kommunesektoren av virusutbruddet er omfattende, men det er fortsatt svært usikkert hvor store de vil bli, skriver regjeringen i budsjettet.

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) sier at regjeringen vil stille opp for kommunene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.

Fakta om bevilgninger til kommunene i revidert nasjonalbudsjett * Nye tiltak som foreslås i Revidert nasjonalbudsjett, innebærer økte bevilgninger til kommunesektoren på om lag 2,1 milliarder kroner. * Dette inkluderer 1,5 milliarder kroner i kompensasjon til fylkeskommunene for bortfall av inntekter knyttet til kollektivtrafikk. * Rundt 350 millioner kroner som en del av tiltaksplanen for sårbare barn og unge. * 140 millioner kroner til digitalisering i skolen. * 80 millioner i praksiskompensasjonfor fastleger. * 50 millioner kroner til smitteverns- og oppfølgingsarbeid for særlig utsatte grupper. * I tillegg foreslås det i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2020 en midlertidig nedsettelse av arbeidsgiveravgiften for tredje termin. For kommunesektoren innebærer det reduserte utgifter, anslått til om lag 2,2 milliarder kroner i 2020. * Fra før er det vedtatt å øke bevilgningene til kommunesektoren med rundt 5,2 milliarder kroner, i tillegg utgjør andre vedtatte bevilgningsøkninger med ytterligere 1,3 milliarder kroner. Totalt 6,6 milliarder kroner. * Samlet innebærer tiltakene som allerede er vedtatt og foreslås i RNB, at kommuneøkonomien styrkes med 10,8 milliarder kroner, ifølge Finansdepartementet. * Ifølge regjeringen utgjør de kompenserende tiltakene og bevilgningene for kommunesektoren samlet om lag 5,5 milliarder kroner mer enn de foreløpig beregnede virkningene av virusutbruddet i 2020. Kilde: Finansdepartementet, NTB. Vis mer

Vedum: - Uaktuelt å kutte i velferden

SP-leder Trygve Slagsvold Vedum sier det er helt uaktuelt med et revidert nasjonalbudsjett som fører til at kommunene må kutte i oppvekst og omsorg.

– Det er ekstremt viktig at man ikke legger opp til en kommuneøkonomi som fører til at kommuner må kutte bevilgningene til skoler og sykehjem. Det er uaktuelt, slår Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fast overfor NTB.

Samtidig er det store forskjeller mellom kommunene, påpeker han.

– Vi må bli enige om hva som er fakta. Her spriker det veldig mellom hva kommunen melder, og hva regjeringen mener. Det viktigste er trygghet for kommunene slik at de slipper å kutte, sier Vedum.

Aps Ingvild Kjerkol sier regjeringen ikke forstår utfordringene kommunene står foran.

– Nå skal vi som samfunn gradvis åpne opp igjen. Da er det sannsynlig at smitten vil øke noe, og det vil kreve mye av førstelinjen i vår felles helsetjeneste, nemlig kommunene. Dette budsjettforslaget forbereder ikke lokalsamfunnene på det som kommer, sier Kjerkol.

- Korona kommer ikke til å forsvinne i løpet av sommeren. I hele 2020 må vi sette alle krefter inn på å beskytte våre eldre og helsepersonellet som skal gi dem god pleie og omsorg. Med dette budsjettforslaget lar regjeringen kommunene, våre eldre og helsepersonellet i frontlinjen i stikken, sier Kjerkol.

Astrup: – Skal stille opp

I det reviderte budsjettet beregner regjeringen at kommunesektoren har hatt merutgifter på om lag 3,6 milliarder kroner knyttet til virusutbruddet. Det anslås også at gebyrinntektene til kommunene, for eksempel fra barnehager og SFO, er redusert med 5,5 milliarder og at skatteinntektene er beregnet å falle med 5,3 milliarder. Totalt altså 14,4 milliarder.

Men regjeringen beregner også at vesentlig lavere lønns- og prisvekst vil gi kommunesektoren 9,1 milliarder kroner mer å rutte med.

− Vi vet at virusutbruddet har ført til økte utgifter og reduserte inntekter i mange kommuner. Derfor har jeg vært helt tydelig på at staten skal stille opp for kommunene ved å ta en stor del av regningen, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i en pressemelding.

