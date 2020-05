SP-LEDER: Trygve Slagsvold Vedum Foto: Frode Hansen

Kommunenes coronatap beregnes til 14 milliarder i år: - Uaktuelt å kutte i velferden

Det er helt uaktuelt med et revidert nasjonalbudsjett som fører til at kommunene må kutte i oppvekst og omsorg, mener Senterpartiet.

NTB-Marius Helge Larsen

For mindre enn 10 minutter siden

– Det er ekstremt viktig at man ikke legger opp til en kommuneøkonomi som fører til at kommuner må kutte bevilgningene til skoler og sykehjem. Det er uaktuelt, slår Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fast overfor NTB.

Samtidig er det store forskjeller mellom kommunene, påpeker han.

– Vi må bli enige om hva som er fakta. Her spriker det veldig mellom hva kommunen melder, og hva regjeringen mener. Det viktigste er trygghet for kommunene slik at de slipper å kutte, sier Vedum.

Totalt fem milliarder i minus

Regjeringen anslår at kommunene vil tape 14,4 milliarder kroner på coronakrisen i år, men at de samtidig vil spare 9,1 milliarder på lavere lønns- og prisvekst.

Dermed vil kommunene gå vel 5 milliarder kroner i minus totalt, ifølge beregningene. Regjeringen mener dette allerede er dekket inn gjennom vedtatte tiltak på 6,5 milliarder kroner i tiltak for kommunene.

Totalt bevilges det 2,1 milliarder kroner mer til kommunesektoren i budsjettet. Inkludert i denne summen er økte overføringer til fylkeskommunene på 1,5 milliarder kroner til å dekke tapte billettinntekter fra kollektivtransport.

– De økonomiske konsekvensene for kommunesektoren av virusutbruddet er omfattende, men det er fortsatt svært usikkert hvor store de vil bli, skriver regjeringen i budsjettet.

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) sier at regjeringen vil stille opp for kommunene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.

SV: – Deprimerende

Tidligere har KS anslått kommunesektorens tap på grunn av coronakrisen til mellom 12,5 og 20 milliarder kroner i år.

SV har krevd en strakshjelp til kommunene på 10 milliarder kroner, og leder for Stortingets kommunal- og forvaltningskomité Karin Andersen (SV) mener det regjeringen legger på bordet, langt ifra er nok.

– Dette er en mørk dag for norske kommuner. Regjeringa opptrer fullstendig uansvarlig overfor et kriserammet Kommune-Norge, som mangler milliarder for å unngå oppsigelser og kutt, sier hun til NTB.

Kommunene ligger an til å tape stort i revidert nasjonalbudsjett, mener SV.

– Det som har kommet av nyheter så langt, er deprimerende. Når det gjelder kommuneøkonomien, er det på langt nær tilstrekkelig, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

– Dette er velferden vår. Nå er den i en alvorlig krise, og regjeringen stiller ikke opp, sier hun og peker på at finansminister Jan Tore Sanner (H) har uttalt at det vil være lang vei tilbake for norsk økonomi, mens kommunalminister Nikolai Astrup sier at kommunene kommer til å få økte inntekter til neste år.

– Budskapet fra regjeringen henger ikke sammen, sier Kaski.

Astrup: – Skal stille opp

I det reviderte budsjettet beregner regjeringen at kommunesektoren har hatt merutgifter på om lag 3,6 milliarder kroner knyttet til virusutbruddet. Det anslås også at gebyrinntektene til kommunene, for eksempel fra barnehager og SFO, er redusert med 5,5 milliarder og at skatteinntektene er beregnet å falle med 5,3 milliarder. Totalt altså 14,4 milliarder.

Men regjeringen beregner også at vesentlig lavere lønns- og prisvekst vil gi kommunesektoren 9,1 milliarder kroner mer å rutte med.

− Vi vet at virusutbruddet har ført til økte utgifter og reduserte inntekter i mange kommuner. Derfor har jeg vært helt tydelig på at staten skal stille opp for kommunene ved å ta en stor del av regningen, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i en pressemelding.

Publisert: 12.05.20 kl. 11:57

Fra andre aviser