EKTE HOMOLØFT: Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja blir løftet i været av sin statssekretær Knut Aastad. Foto: Mattis Sandblad

Står frem sammen for å bekjempe fordommer

«En av oss er homofil, den andre er muslim». Slik innleder kultur- og likestillingsminister Abid Raja og hans statssekretær, Knut Aastad Bråten en kronikk i VG i dag.

– Jeg har ansvar for likestilling i denne regjeringen og det skal jeg ta ansvar for, sier Raja:

– Her skal det ikke gjøres noen forskjell mellom streite eller skeive, mellom kvinner eller menn eller muslimer og kristne. Det er faktisk slik at vi alle er like - vi er alle like mye verdt, sier han.

Raja forklarer hvorfor han og hans nærmeste rådgiver, Knut Aastad Bråten, velger å stå frem på denne måten.

– Vi gjør det for å ligge i forkant av en en debatt vi ikke liker, men som vi ser har begynt å spre seg i sosiale medier: «Hvordan kan muslimen velge seg en homo som rådgiver?» Da er det greit å være litt føre var, gå foran og fortelle et par ting, sier Raja.

Budskap til skoler og arbeidsplasser

– Og det er at det overhodet ikke er noe som helst problem for meg som muslim og som statsråd at min statssekretær er homofil. Jeg tenker overhodet ikke på det: Det har aldri slått meg at det er et problem. Og det synes jeg ingen andre skal mene heller:

– Jeg sier dette til alle dere der ute på skolene, på arbeidsplassene, på gata og på idrettsplassene. Vis toleranse. Vis det gode mennesket i deg. Som kan gjøre deg mer tolerant - som kan gjøre deg stolt over å ha og spre holdninger som ikke er basert på fordommer, sier den nye kultur- og likestillingsministeren.

– Opplever du at du trenger å fremme et slikt budskap?

– Jeg opplever at vanlige muslimer og kristne - ja, nordmenn flest - har en økt toleranse overfor enkeltmennesker og grupper som over mange tiår har blitt diskriminert. Men vi ser jo i debatter og sosiale medier at det er langt igjen og at det er mange som har fordommer mot folk, ut fra hudfarge, religion og legning.

– Vanskelig å være lysfontene

Han bruker egne erfaringer.

– Da jeg stilte opp i Pride-festivalen i 2009 ble det mye bråk. Jeg fikk mange meldinger om at jeg var en falsk muslim som slikket det norske opp etter ryggen, for å innynde meg og komme meg opp. Min far og mor ble skjelt ut fordi de hadde en sønn som var dårlig oppdratt.

– Da jeg i stilte opp i Pride-paraden i Drammen i fjor, opplevde jeg mye mindre utskjelling. Etter ti år har folk mer akseptert at jeg kan snakke om homofiles naturlige plass i samfunnet. Men vi er ikke i mål. Derfor er vi nødt til å fortsette arbeidet med å jobbe for toleranse og likeverd.

MANNEKLEM: En godklem, menn mellom. - Vi gleder oss til å jobbe sammen, sier Abid Raja. Foto: Mattis Sandblad

Bråten sier de vet det vil kunne bli stilt spørsmål ved om de ikke bare forsterker og unødvendig får frem fordommene.

– At vi skaper et problem som ikke er der. Jeg kommer selv fra ei tolerant og inkluderende bygd i Valdres, og har ingen negative opplevelser som homofil. Samtidig ser jeg at andre som vokser opp - blant annet i mindre miljøer og religiøse samfunn - har problemer med å stå frem og være skeiv:

– I små miljøer der alle kjenner hverandre, kan det være krevende å stå frem. Ikke alle ønsker å være en lysfontene, synlig for alle. I den grad det Abid og jeg i dag gjør, kan hjelpe dem, så har vi lykkes, sier Bråten, som kom fra jobben som redaktør i tidsskriftet Syn og Segn.

– Dreper skeive

Han sier det også blir feil å trekke frem muslimer som spesielt intolerante.

– Graden av toleranse er varierende, avhengig av hvilken del av det norske samfunnet du beveger deg i. Det er ihvertfall ikke en særegent muslimsk utfordring at man er skeptiske til homofile.

– Det er jeg helt enige i, sier sjefen hans:

– Vanlige muslimer som har vokst opp i Norge, opplever jeg ikke som mer fordomsfulle enn kristne, katolikker eller andre religiøst troende. Men det er altså slik at det fortsatt finnes muslimske land og muslimsk kultur hvor man steiner og dreper skeive: Vi har kanskje ikke en så lang vei å gå i Norge, men jeg har som ambisjon også å bidra til å bekjempe ekstremisme og kjempe for at menneskerettighetene forbedres globalt, sier Raja.

Han gir et løfte:

– Jeg har ikke gått i Pride-paraden i Oslo på over ti år. I år håper jeg å få det til.

PS: Bråten er kjæreste med direktør Knut Olav Åmås i Fritt Ord.

Raja er gift med psykolog Nadia Ansar.

Publisert: 10.02.20 kl. 17:18

