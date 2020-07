UTSATT: NAV-direktør Sigrun Vågeng sa senest for en måned siden at NAV regnet med å være à jour med dagpengeutbetalinger til permitterte i løpet av juli. Nå sier NAV august. Foto: Jørgen Braastad

Permitterte må vente lenger på dagpenger: – Nok et løftebrudd

Mange som har søkt om dagpenger fra NAV etter å ha blitt corona-permitterte må belage seg på ekstra ventetid nok en gang.

Det kommer frem i en pressemelding fra NAV.

NAV har et mål om at dagpengesøknader skal bli behandlet i løpet av fire uker. Men dette målet vil trolig ikke nås før i slutten av august, opplyser NAV nå. For helt arbeidsledige regner de med å nå målet i slutten av juli.







Det skjer etter at NAV-direktør Sigrun Vågeng i for rundt en måned siden sa at de regnet med å være à jour med behandling av dagpengesøknader i slutten av juli.

– Vi har jobbet så raskt vi bare kan, men vi har siden 9. mars blitt truffet av en tsunami bestående av 480.000 søknader som gjør at dette tar tid. Når vi nå ser at dette kommer til å ta lengre tid enn vi har trodd tidligere, så synes vi det er rimelig å informere om det, sier beredskapsleder Yngvar Åsholt i NAV til VG.

– Dere har tidligere bommet på anslaget for når dette skulle være klart. Hvorfor skal folk stole på anslaget dere kommer med nå?

– Hvis folk tenker seg litt om, så tror jeg mange skjønner at det var mye usikkerhet knyttet til et sånt anslag når situasjonen var så kaotisk som den var i april. Anslaget vi kommer med nå om slutten av august er vi mye tryggere på.

NAV har nå behandlet 301.000 søknader, men har fortsatt igjen noen søknader som ble sendt inn i mars, forteller beredskapslederen.

– Hva vil du si til de som fortsatt venter?

– Det er lett å skjønne at det er tungt å vente på penger og at man kan bli irritert og misfornøyd med NAV. Men jeg kan med hånden på hjertet love at vi gjør alt vi kan, sier Åsholt.

Frykter konsekvensene for de permitterte

– Dette er nok et løftebrudd mot dem som trenger det mest, sier nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen i en e-post til VG.

Rødt-nestlederen reagerer på at regjeringen var raskt ute med å gi støtte til bedriftseiere da coronakrisen brøt ut, men at permitterte arbeidere nå ikke får dagpenger før i slutten av august.

– Mange har ventet på utbetalingene av dagpenger i snart fire måneder. Da har en ekstra måned mye å si når regninger fortsatt ligger ubetalt, skriver hun.

Sneve Martinussen mener at permitterte nå kan få en enda større økonomisk belastning enn først antatt.

– De som har trodd på arbeidsministerens forsikring om at pengene skulle komme slutten av juli, risikerer nå å få enda større økonomiske problemer fordi pengene likevel ikke kommer.

RØDT-NESTLEDER: Marie Sneve Martinussen mener at utsettelsen av utbetaling av dagpenger vil føre til enda større økonomiske problemer for corona-permitterte. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

Statssekretær Saida Begum i Arbeids- og sosialdepartementet sier at NAV gjør alt de kan.

– I vår har vi hatt en historisk krisesituasjon både i Norge og i resten av verden. NAV har hatt en helt ekstrem pågang, skriver Begum i en e-post til VG.

Statssekretæren skriver at folk har vært mer tålmodige enn man kunne forvente, men trekker frem at muligheten for forskuddsbetaling hjelper når mange må vente.

– Selv om det tar noe lengre tid å komme ned i normal saksbehandlingstid enn NAV først antok, gjør forskuddsordningen for dagpenger at alle med rett til dagpenger kan få penger på konto fort, skriver Begum.

Enkelte kvier seg imidlertid for å benytte seg av forskuddet. Blant annet har firebarnsfar Torgeir Akselsen tidligere uttalt til VG at han ikke er interessert i det:

– For da mister jeg kontrollen over hva jeg skal ha og NAV kan be om å få penger tilbake hvis jeg skulle ha fått for mye. Så det blir ikke aktuelt, sa Akselsen i mai.

