Permitterte må vente lenger på dagpenger

Mange som har søkt om dagpenger fra NAV etter å ha blitt corona-permitterte må belage seg på ekstra ventetid nok en gang.

Det kommer frem i en pressemelding fra NAV.

Målet er fire ukers saksbehandlingstid for en søknad om dagpenger. For permitterte vil dette målet trolig ikke nås før i slutten av august, opplyser NAV. For helt arbeidsledige regner de med å nå målet i slutten av juli.







Det skjer etter at NAV-direktør Sigrun Vågeng i for rundt en måned siden sa at de regnet med å være a jour med behandling av dagpengesøknader i slutten av juli.

– Dette er noe senere enn vi antok i april. Det har vært en krevende balanseøvelse å lære opp mange nye saksbehandlere, samtidig som vi skulle øke farten i saksbehandlingen. Vi har blant annet erfart at opplæring og oppfølging av nye saksbehandlere ble mer ressurskrevende enn det vi la til grunn i prognosen fra april, sier beredskapsleder i NAV Yngvar Åsholt i pressemeldingen.

Permitterte kan søke om forskudd på dagpenger, men det dekker kun én måned.

Personer som har ventet mer enn en måned står dermed uten inntekt når forskuddet er brukt opp, slik blant annet 27-åringen Anders Jensen har fortalt til VG tidligere.

