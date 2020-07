CORONASMITTET: Må vente ett år med å studere Foto: Privat

Willy (24) coronasmittet: Må vente ett år på studier

Willy Bjørndalen Holm skulle ta ni privatisteksamener, men da han fikk corona-symptomer kunne han ikke møte opp på én av dem. Med dagens praksis er eksamenen hans utsatt til i høst, noe som betyr at han må vente ett år med høyere utdanning.

Holm ønsker å komme inn på eiendomsmegler-utdanningen ved Handelshøyskolen BI. Uten karakter på den siste eksamenen kommer han ikke inn. Nå ønsker han endringer, fordi han mener det er leit at han ikke får muligheten til å ta opp eksamen før i november, da det er for sent å søke utdanning.

– Jeg har bestått åtte eksamener denne våren ved siden av fulltidsjobb, så det er utrolig urettferdig hvis den ene eksamenen skal ødelegge. Jeg gjorde det eneste riktige, som var å melde fra om at jeg hadde enkle symptomer, sier Holm.

Vanlig praksis

24-åringen har vært privatist i Østfold fylkeskommune, som oppgir på sine nettsider at man har rett på ny og utsatt eksamen ved sykdom. Dette er en praksis som har vært gjeldende i flere år, men elevene har på grunn av corona-situasjonen fått beskjed om å ikke møte opp uansett symptomer.

– Det er helt riktig at man ikke skal møte opp når man har symptomer midt i en pandemi, derfor valgte jeg også å være ærlig om symptomene. I ettertid har jeg også fått påvist antistoffer for viruset, så det var en riktig beslutning, sier han.

TIDKREVENDE: 24–åringen har brukt mye tid til å forberede seg til privatisteksamen. Foto: Privat

Store konsekvenser

Problemet er ifølge Holm at konsekvensen av å være ærlig og følge retningslinjene, var å ikke kunne gå på høyskole eller universitet denne høsten. Han forteller at det er viktig at saken blir satt lys på, og at han mener de burde arrangert ny eksamen kort tid etterpå.

– Konsekvensen er at veldig mange elever må vente ett år med å studere, selv om det bør være statens ønske å få flest mulig i studier og jobb raskest mulig, forteller 24-åringen.

Ingen oppdaterte regler i år

Statssekretær Grunde Almeland i Kunnskapsdepartementet sier at de er kjent med problemstillingen, men at reglene ikke er endret i lys av coronaviruset.

– Problematikken her er noe som gjelder all form for sykdom. De som ikke kan møte til privatisteksamen fordi de er syke, kan ha rett til utsatt eksamen. Dette er som vanlig også i år, sier statssekretær Grunde Almeland.

Publisert: 10.07.20 kl. 13:42

