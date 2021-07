I TVIL: Karin Karlsbro er valgt inn i EU-parlamentet fra Sverige, der hun sitter i handelskomiteen. Hun er også fraksjonsleder for den liberale partigruppen Renew Europe. Hun tror neppe SP-leder Trygve Slagsvold Vedum får det som han vil med EØS-avtalen. Foto: Hanna Hjardar/Privat

EU-politiker om Vedums EØS-drøm: − Høres ut som fri fantasi

EU kommer ikke til å reforhandle EØS-avtalen med Norge, med mindre den sies opp først, mener Karin Karlsbro i EU-parlamentet.

Av Ylva Schwenke

Senterpartiet ligger godt an på målingene, og har høylytt gått inn for å reforhandle EØS-avtalen Norge har med EU. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums drøm er å skaffe det kan kaller en «bedre avtale» med EU-landene.

Diskusjonen har vekket oppsikt i Brussel.

– Norge kan selvfølgelig si opp avtalen. Det står alle land fritt til å avgjøre selv. Men tanken om å reforhandle først uten å si opp EØS-avtalen på forhånd er helt ulogisk. Det høres ut som fri fantasi, sier det svenske EU-parlamentsmedlemmet Karin Karlsbro til VG.

Hun begrunner dette med at EU har «helt andre prioriteringer» enn å reforhandle EØS-avtalen med en enkelt part.

Dette er EØS EØS står for det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

EØS-avtalen er en handelsavtale mellom medlemslandene og omfatter handel med varer, investeringer, bank- og forsikring, kjøp og salg av tjenester og rett til å ta arbeid, studere og bo i andre land i området.

Avtalen omfatter EU-landene, samt Norge, Island og Liechtenstein.

Avtalen ble signert i Portugal i 1992 og trådte i kraft 1. januar 1994. Vis mer

– Overraskende og skremmende

Karlsbro understreker at hun ser dette fra EUs horisont, og uttaler seg ikke om hvordan Norge gjør sine veivalg.

– Men jeg blir veldig overrasket over en vilje til å vende EU-samarbeidet ryggen når vi befinner oss i en global helsekrise. At signalene kommer nå er veldig overraskende og skremmende, mener Karlsbro.

Hun mener coronapandemien illustrerer hvordan det europeiske handelssamarbeidet bristet, da landene stengte sine grenser.

– Det fungerte ikke da landegrensene og samfunnene stengte ned. Konsekvensen ble innledningsvis at livsviktig materiale ikke kom frem, sier Karlsbro.

Karlsbro sier at Europa utfordres av et «ekspansivt og aggressivt Kina», og at EU nylig har nettopp gjenopprettet handelsbåndene med USAs nye administrasjon.

– Det å arbeide for å bli en sterk og demokratisk handelspartner står aller høyest på dagsorden for EU, sier hun, og fortsetter:

– Om man skulle si opp avtalen, må en også huske på at forhandlinger rundt en ny avtale tar enormt mye tid og ressurser. Det er ikke noe man gjør over en kaffepause.

Svenskevits

Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Geir Pollestad, er ikke imponert over Karlsbros uttalelser.

VIL GÅ INN I FORHANDLING: Geir Pollestad er stortingsrepresentant for Senterpartiet, og leder i næringskomiteen på Stortinget. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi kan ikke forholde oss til enkeltutsagn fra medlemmer av Europaparlamentet. Dette fremstår som en svenskevits, sier han.

Pollestad sier Sp vil gjøre det som er best for Norge, og vil gå gjennom å ha dialog med styrer og organer i EU.

– Når det kommer til tidspunktet for denne diskusjonen, så er pandemien en global utfordring og ikke en EU-utfordring. Dette er en svensk liberalist som snakker som en svensk liberalist, sier han.

– Mener du det er mulig å fremforhandle en avtale uten å si opp EØS-avtalen som den står?

– Det mener jeg absolutt er mulig. EØS-avtalen ble inngått i 1992 og skulle være en overgangsordning til medlemskapet i 1994. Avtalen har ikke et evighetsperspektiv for seg. Det fremstår helt meningsløst at det ikke skal være mulig å finne en avtale som kan fungere for både Norge og for EU, svarer Pollestad.

– Mye press

Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp) har sammen blitt enige om å gå i regjering dersom de får nok stemmer i stortingsvalget i september. Partiene splittes derimot rundt spørsmålet om EØS-avtalen.

BEKYMRET: Næringsminister Iselin Nybø (V) er redd for at Aps statsministerkandidat Jonas Gahr Støre ikke klarer å stagge EU-motstanderne på venstresiden. Foto: Terje Bringedal

– Vi har lenge sett en økning på venstresiden av partiene som er EØS-motstandere. Sp og Ap er jevnstore på mange målinger. SV, Sp og Rødt er mot, mens Ap sin ledelse har hardnakket stått og sagt «nei, EØS-avtalen står fast», sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Nybø har tidligere sagt at hun er bekymret for at Senterpartiets EØS-politikk vil sette «tusenvis av norske arbeidsplasser i fare». I 2018 var ti prosent av norske arbeidsplasser direkte eller indirekte avhengige av det indre markedet i EU.

– Vi sitter med mer erfaring etter å ha fremforhandlet frihandelsavtalen med Storbritannia. Det har vært krevende og komplisert. Det er den mest ambisiøse og beste frihandelsavtalen som er laget, men den er fortsatt ikke like god for norsk næringsliv som EØS-avtalen, mener Nybø.

Blir oppgitt

Senterpartiets Pollestad mener en tøffere linje, som å bruke vetoretten oftere, vil være i Norges interesse.

– Det er bred enighet om at vi kan bruke den, men denne regjeringen har ikke gjort det. Jeg blir oppgitt av at Venstre beskriver oss som et parti som vil ramme distriktsnæringen, svarer Pollestad.

– Er det aktuelt for Senterpartiet å si opp EØS-avtalen?

– Vi vil utrede hvilke alternativer som kan tenkes, og vi må ha kontakt og behandling sammen med EU på det feltet. Norge må ha noe å gi, og vi skal se som hva er alternativene før vi sier opp avtalen. Der kan vi lære av britenes feil. Jeg tror EU er mer vettige enn at de ikke skal ville snakke med oss, avslutter Sp-politikeren.