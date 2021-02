GJENÅPNER: Lesesalene ved universiteter og høgskoler har vært stengt siden regjeringens «ringtiltak» ble innført i Oslo. Foto: Hanna Bergfall Thevik

Letter på student-tiltak i Oslo: Biblioteker og lesesaler kan åpne igjen

Fra og med i morgen får studentene i Oslo igjen mulighet til å benytte seg av campus på universiteter og høgskoler.

Av Oline Birgitte Nave

– At regjeringen fjernet de statlige tiltakene i østlandsområdet betyr, blant annet, at studenter i Oslo fra og med i morgen kan dra på lesesaler og bibliotek på sine universiteter og høgskoler. Det kommer til å føre til økt mobilitet og mer kontakt, men er samtidig viktig for en gruppe som er rammet hardt av tiltakene, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Byrådet i Oslo åpner også for trening og organiserte fritidsaktiviteter for ungdom til og med 19 år, utendørs og innendørs. Fram til nå har ungdom i videregående skolealder kun hatt mulighet til å delta på fritidsaktiviteter utendørs.

Så lenge man kan holde minst én meters avstand, kan voksne delta i organisert trening ute i grupper på maks 10 personer. Det kan være i regi av treningssenter, i regi av idrettslag eller andre.

Viderefører skjenkestopp

Byrådet viderefører flere av tiltakene som har vært i Oslo siden november. Det gjelder blant annet fortsatt skjenkestopp, fortsatt stengte treningssenter og kjøpesenter og forbud mot alle arrangementer.

– Vi beholder begrensningene som gjelder for kjøpesenter. Det betyr at serveringssteder, matbutikker, apotek og andre virksomheter på kjøpesenter med unntak kan holde åpent, mens andre typer butikker på kjøpesenter må holde stengt. Vi tar sikte på at kjøpesentrene kan gjenåpne i løpet av de neste ukene, men må ha noe mer tid til å se an situasjonen og smitteutviklingen, sier Johansen.

– I Oslo har vi hatt skjenkestopp og stengte treningssenter i over tre måneder, og vi har sagt at gjenåpningen ikke kan skje fra en dag til en annen, den må være gradvis og kontrollert, sier Johansen.

Tiltakene vil vare i to uker fremover, og byrådet vil ta en ny vurdering i løpet av disse ukene.