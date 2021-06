Slik blir Oslos «nye» byråd

Torsdag ble Raymond Johansens (Ap) nye byråd konstituert.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– I dag har jeg informert ordføreren og bystyret om at et nytt byråd er konstituert. Det gjorde jeg i dag klokken 11, sa byrådsleder Raymond Johansen da klokkene i Oslo rådhus omsider ga seg torsdag.

Han kaller byrådet «Johansen-2-byrådet».

– Etter at jeg fikk oppdraget fra ordføreren, har jeg hatt samtaler med gruppelederne fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk venstreparti.

– Det er et klart ønske om å fortsette det sterke byrådssamarbeidet vi har hatt siden valget i 2015.

Han sier dessuten at han har snakket med Rødt, som ønsker et fortsatt rødgrønt byråd i Oslo.

MDG-gruppeleder blir ny byråd

Onsdag forrige uke ble det klart at hele byrådet i Oslo går av, etter opposisjonen vedtok et mistillitsforslag mot byråd for miljø- og samferdsel Lan Marie Berg.

Byrådets støtteparti Rødt sikret flertall for mistillit mot Berg, og byrådsleder Raymond Johansen stilte kabinettspørsmål.

Siden byrådet gikk av, har det sittet som et såkalt forretningsministerium. Mandag fikk Johansen oppdrag av ordfører Marianne Borgen (SV) om å danne et nytt byråd.

Klokken 11 torsdag ble Johansens nye byråd konstituert. Slik blir det «nye» byrådet:

Raymond Johansen (Ap), byrådsleder

Einar Wilhelmsen (MDG), byråd for finans og byrådets nestleder

Robert Steen (Ap), byråd for helse, eldre og innbyggertjenester

Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap

Hanna Elise Marcussen (MDG), byråd for byutvikling

Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester

Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap

Omar Samy Gamal (SV), byråd for kultur, idrett og frivillighet

Sirin Hellvin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel

BYRÅDSLEDER: Raymond Johansen fortsetter som byrådsleder i Oslo. Torsdag sto han foran rådhuset for å presentere det nye byrådet. Foto: Naina Helen Jaama, VG

Miljøpartiet de Grønnes gruppeleder Sirin Stav (33) vil bli Oslos nye miljø- og samferdselsbyråd.

Mistillit

Bakgrunnen for mistillitsforslaget mot Lan Marie Berg er en kostnadssprekk på 5,2 milliarder kroner for Oslos nye reservevannkilde – som opposisjonen mener Berg skulle ha informert om tidligere.

– Konteksten er alvorlig. Et mistillitsforslag mot miljø- og samferdselsbyråden, fikk flertall i bystyret. Og byrådet gikk av. Selv om jeg uenig i mistillitsforslaget, tar jeg på alvor at et flertall i bystyret ikke mente at de hadde fått god og tidlig nok informasjon i saken om reservevannforsyning, sa Johansen under presentasjonen av det nye byrådet.

Les også: Dette sier MDG-Lan etter skjebnedagen

VGs gjennomgang av saksdokumentene har tidligere vist at Berg ble informert ved minst fem anledninger om økte kostnader i enten deler eller hele prosjektet – uten å informere bystyret.

AVGANG: Lan Marie Berg sier det har vært et sorgarbeid å forlate byrådet. Foto: Jil Yngland

Raymond Johansen varslet i bystyremøtet onsdag ettermiddag at han vil stille kabinettsspørsmål, og forslaget fikk flertall.

Johansen ga i møtet sin full støtte til Lan Marie Berg og sa at det ikke er grunnlag for å si at informasjonsplikten er brutt. Han sa samtidig at man kunne involvert bystyret tidligere.

– Det kunne vært klokt å involvere bystyret på et tidligere tidspunkt på en egnet måte, sa Johansen i møtet.

– Ekstremt kompleks og vanskelig sak

– Hva har du lært av vannforsyningssaken?

– Vannforsyningssaken er en ekstremt kompleks og vanskelig sak, og den er jo ikke over. Den sakl være over i 2028, sier Johansen til VG etter pressekonferansen.

Han understreker viktigheten av å ha et nært og godt forhold til bystyret, spesielt med tanke på å unngå misforståelser.

– Byrådet og byrådens parlamentariske ansvar å gi riktig informasjon til riktig tid. Og der er det et samspill som er viktig. Og det understreket jeg også på mitt første møte med det nye byrådet i dag.

Johansen sier at han stilte seg bak Berg fordi han mente at opplysningsplikten ikke var brutt.

– Men det betyr ikke at man ikke skal være gode løpende til å gi informasjon. Men vi er pliktet til å gi den best kvalitetssikrede informasjonen slik at bystyret blir gjort best mulig i stand til å fatte beslutninger.