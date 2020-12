TOMT: I april var det tomt for folk i skianlegget i Hemsedal. I julen forventes det derimot mye folk. Foto: Gisle Oddstad

Hemsedal innfører munnbindplikt

Fra og med midnatt - natt til fredag - og til og med 3. januar innfører Hemsedal kommune plikt til bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand.

– Vi gjør det for å trygge både fastboende i bygda, og alle de som velger å besøke oss, forklarer senterpartiordfører Pål Rørby til VG, og fortsetter med litt snikreklame:

– Nå har vi et fantastisk skue med nysnø, reine julekortstemningen og fantastiske løyper, og vi ser at det derfor kommer masse folk oppover nå i julen.

I heiskøen

Ifølge den midlertidige forskriften Hemsedal har innført skal det brukes munnbind i butikker, på serveringssteder, i tro- og livssynsbaserte lokaler, i andre typer fellesområder innendørs, i lokaler for kultur-, sport-, og fritidsaktiviteter

For kollektivreisende, i buss, taxi, skibuss og skolebuss gjelder også det samme.

Plikt til bruk av munnbind gjelder innendørs, men det anbefales på det sterkeste at en bruker munnbind også utendørs der det kan dannes køer og opphoping av mennesker, i heiskøer, i køer utenfor serveringssteder, taxikø o.l. der enmetersregelen ikke kan holdes.

Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet, heter det videre i forsikriften.

Blitt etterspurt

Ordfører Rørby forteller at mange tilreisende allerede har etterspurt slike tiltak.

ORDFØRER: Pål Rørby fra Senterpartiet. Foto: Hemsedal kommune

– Mange kommer fra tettbygdestrøk. De har tatt med seg gode vaner med munnbind på butikken, så for de vil det ikke bli noen stor forskjell.

Ifølge Rørby har de fått svært mange positive tilbakemeldinger siden de gjorde vedtaket onsdag. Bare et par har vært negative.

Reaksjonene er med andre ord ikke i nærheten av så negative som de var fra hyttefolket tilbake i mars, da det ble lagt ned forbud for hyttefolk å i det hele tatt komme til Hemsedal, og mange andre hyttebygder i landet.

Men så er også situasjonen i dag en helt annen.

– Når det smalt i mars så visste vi veldig lite om hva dette var. Hvor dødelig det var, hvor lett det smittet, eller når vi kunne få vaksine. Vi hadde ikke smittevernutstyr eller lokaler til å håndtere et stort utbrudd. Der og da følte vi det var riktig med hytteforbud, for å skjerme egen befolkning og helsearbeidere. Nå er situasjonen annerledes. Vi har for eksempel hurtigtester og vi har mye mer kunnskap. Nå er vi så godt forberedt som vi kan bli, så nå er det bare å komme, sier ordføreren.

MUNNBIND: Skal du på butikken i Hemsedal i julen må du huske munnbindet dersom det ikke lar seg gjøre å holde avstand. Foto: Thomas Brun

Kan komme tilbake

Et av stedene man altså må bruke munnbind dersom man ikke kan holde avstand er i heiskøen i skibakken. Rørby frykter likevel ikke at det skal føre til stress med at folk må hente frem munnbindet hver gang de kommer i bunn av bakken.

– Nei, heiskøen er lagt opp med egne filer og man har ski på beina, så det er ikke så enkelt å komme mindre enn én meter fra andre. Jeg var selv i bakken i helgen, og var aldri så nærme noen som ikke var i min kohort, sier han.

Han tror det kan bli mer krevende å holde avstand i matbutikken og på restauranter.

– Og vi har sett at både de som jobber der og besøkende har litt ulik bruk, så nå har vi vedtatt dette føre-var-prinsippet.

Rørby sier at kommunen ikke har diskutert om munnbindplikten kan bli utvidet til etter 3. januar, eller om den eventuelt kan komme tilbake i vinterferien og påskeferien.

– Det er ikke umulig at det skjer, men det er for tidlig å si noe om det nå såpass dynamisk som denne situasjonen er.