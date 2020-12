TEST: Regjeringen anbefaler studenter som jobber i helserelaterte yrker på hjemstedet til å teste seg før hjemreise. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Dette er rådene til studenter før juleferien

Studenter kan reise hjem til jul uten å sitte i karantene, men myndighetene råder dem til å ta forholdsregler og være forsiktige.

Regjeringen anbefaler å unngå unødvendige reiser både innenlands og utenlands. Likevel sier de at reiser kan anses som nødvendig for enkelte grupper.

«Det gjelder spesielt for sårbare grupper, enslige, studenter, barn som ikke bor sammen med begge foreldre og slektninger som har få/ingen å feire jul med», skriver de i en uttalelse.

Studenter og andre som reiser hjem til jul bør være særlig forsiktig de ti første dagene etter ankomst, i tråd med rådene som allerede er gitt. Karantene er ikke pålagt.

Man skal ikke skal reise hvis man er syk eller hvis man allerede sitter i karantene.

Regjeringen legger til at smitterisikoen vil bli redusert dersom man begrenser nærkontakter før reisen, og holder god avstand til hverandre, som anbefalt.

Selv om innenlandsstudenter ikke må i karantene, må alle som studerer i utlandet må være i ti dagers karantene når de kommer hjem. Norske studenter i utlandet kan ta karantenen i foreldres bolig. Det gjelder også for studenter i Norden.

BEKYMRET: Myndighetene anbefaler ikke generell testing av studenter. Unntaket er de som jobber i helserelaterte yrker på hjemstedet. Foto: Jil Yngland

– Studenter som jobber, bør teste seg

Alle som mistenker at de er smittet, bør teste seg. Men det er ikke en generell anbefaling å teste seg før eller etter reise, skriver de i uttalelsen.

Derimot bør personer som kommer fra områder med mye smitte og skal arbeide i helseinstitusjoner (for eksempel sykehjem, sykehus, pleiehjem eller lignende) teste seg før oppstart med arbeidet.

– Personer som skal jobbe på sykehjem bør, i tråd med råd om jevnlig (ukentlig) testing i områder med mye smittespredning, teste seg før oppstart og etter en uke, skriver de.

Rådene om å holde avstand og begrense sosial kontakt holdes over nyttår. Men under onsdagens pressekonferanse, sa statsministeren at man kan ha inntil ti gjester på inntil to dager i løpet av julen, romjulen og nyttår.

Bekymret for reisende studenter

Helsemyndighetene har tidligere uttrykt bekymring rundt studenters hjemreise. FHI har tidligere denne uken sendt ut en rapport der de anbefaler folk å være særlig oppmerksomme på mulig smittefare fra studenter som vender hjem til jul. De vektlegger at det i hovedsak gjelder de berørte områdene.

– Bekymringen de nærmeste ukene er særlig knyttet til utenlandske personer som skal besøke slekt i Norge i julen og norske studenter og utenlandsarbeidende som kommer hjem til jul, skriver FHI.

Regner med flere lokale utbrudd

Det er nå betydelig flere smitteførende personer i landet enn i sommer. Helsemyndighetene skriver at det i hovedsak skyldes innenlands smitte som følge av innenlandske aktiviteter. De er bekymret for at smittesituasjonen Oslo står i, vil prege det nasjonale bildet etter hvert.

– Vi regner med mange flere lokale utbrudd de kommende ukene. Bekymringen er særlig knyttet til studenter som reiser hjem fra Oslo-området til andre deler av landet.

De skriver samtidig at kommunenes evne til å håndtere dette er blitt bedre i høst.

Publisert: 02.12.20 kl. 13:11

