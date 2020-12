Politiet har avdekket at Laila Mjeldheim overførte 30.000 kroner til en bekjent få dager før en eks-ansatt skulle vitne mot henne. Så ble vitnet slått ned.

Pengesporet

Onsdag 2. august 2017: Det er mindre enn én uke til rettssaken starter.

Laila Mjeldheim, som eier Det norske kartselskapet, er saksøkt av en av sine tidligere ansatte.

En av dem som skal vitne i den sivile arbeidsrettssaken, er en annen tidligere ansatt: Bjørn Ivar Nordstrøm.

Denne dagen overfører Laila Mjeldheim 30.000 kroner til en mann hun kjenner på Østlandet, ifølge politiopplysninger som VG har fått kjennskap til.

Tre dager senere blir Nordstrøm slått til blods utenfor boligblokken sin på Bjølsen i Oslo, men det kommer ikke til å hindre ham i å vitne.

Ifølge Nordstrøm har den ukjente gjerningsmannen en klar beskjed: Hold deg unna Laila!

Hvorfor ble Bjørn Ivar Nordstrøm slått ned?

Og hvem sto bak?

VG kan nå bringe nye opplysninger fra etterforskningen. Tre personer, som alle nekter straffskyld, er sentrale:

Overførte 30.000 kroner til en miljøarbeider på Østlandet tre dager før overfallet. Hadde telefonkontakt med Laila Mjeldheim og en straffedømt Oslo-mann samme dag som overfallet. Mistenkt for å ha utført volden. Hadde telefonkontakt med «miljøarbeideren» rett etter overfallet.

– Dere har vært brutalt slemme! sier mannen på telefon til VG.

Ordene tilhører en miljøarbeider på Østlandet som jobber med unge mennesker. Han har kjent Laila Mjeldheim i en årrekke.

Miljøarbeideren har fulgt med på VGs artikler om Mjeldheim og Kartselskapet, som frem til konkursen i sommer drev med salg av digitale kartoppføringer.

– Dere har ikke tatt noe hensyn til henne som menneske og hva hun har gjort her i livet. Alle menneskene hun har hjulpet og støttet, og alt det gode hun har gjort, arbeidsplassene hun har skaffet, sier mannen til VG.

Hvorfor fikk han 30.000 kroner av Mjeldheim tre dager før Bjørn Ivar Nordstrøm ble slått ned?

I dag har det gått tre år siden overfallet på Bjørn Ivar Nordstrøm.

Nåværende riksadvokat Jørn Maurud har omtalt voldshandlingen som et mulig anslag mot rettsvesenet.

Men det tok lang tid før saken ble prioritert hos politiet.

Den har vært henlagt, gjenåpnet og nedprioritert.

Avgjørende spor ble lagt vekk.

Etter analyser av lydopptak og teledata, kunne VG i fjor høst bringe helt nye opplysninger.

Nå står politiet overfor et mulig gjennombrudd.

Tilbake til august 2017: Mindre enn to uker etter overfallet på Bjørn Ivar Nordstrøm møter Laila Mjeldheim opp hos politiet i Oslo.

Hun er innkalt til vitneavhør i forbindelse med saken. Med seg har hun privatetterforsker Ola Thune.

Privatetterforsker Ola Thune.

Forretningskvinnen og privatetterforskeren forteller at beskyldningene mot Mjeldheim bare er «tull» og viser til en pågående arbeidskonflikt, ifølge en politirapport.

Mjeldheim vil at politiet skal endre hennes status fra vitne til mistenkt før hun skal avhøres. Det vil gi henne flere rettigheter i saken, som for eksempel innsyn i saksdokumentene.

Hun forlater politistasjonen sammen med Thune, uten å bli avhørt.

Ola Thune ønsker ikke å kommentere besøket til Grønland politistasjon overfor VG.

Mjeldheim og Thune utenfor Drammen tinghus i 2018.

Mjeldheim har ikke bare vært Nordstrøms sjef.

Hun har også vært en av lederne hans i Addictologi Akademiet, eid og drevet av terapeuten Espen Andresen.

På tidspunktet da Nordstrøm ble slått ned i 2017, var de ansatte i Kartselskapet pålagt å motta terapi fra Addictologi Akademiet, under Andresens ledelse.

Eks-klienter har fortalt i VG om addictologimiljøet: Sosial kontroll, utskjelling og press om å bryte med egen familie.

Samtidig betalte de titusener og i noen tilfeller hundretusener for gruppeterapi og kurs.

Både Mjeldheim og Andresen har avvist alle forhold som er omtalt i VG.

Eier av Addictologi Akademiet, Espen Andresen.

Organisasjonen Hjelpekilden, et tilbud til personer som bryter ut av lukkede miljøer, har uttalt at «Addictologi Akademiet er det mest ekstreme miljøet vi kjenner til i Norge».

Selv nekter terapeut Espen Andresen for å ha gjort noe kritikkverdig.

– Politiet har gjennomført en omfattende etterforskning mot Espen Andresen som innbefatter telefonavlytting. Og alle saker er henlagt. Det underbygger at flere kilder har fremsatt uriktige påstander mot ham til VG, sier advokat Øystein Storrvik, som representerer både Andresen og Mjeldheim.

Advokat Øystein Storrvik.

Overfallet på Bjørn Ivar Nordstrøm henlegges. Det skjer et halvt år etter volden, i februar 2018, ved Sentrum politistasjon i Oslo politidistrikt.

I løpet av våren havner Nordstrøm-saken likevel på bordet til daværende førstestatsadvokat Jørn Maurud i Oslo statsadvokatembeter.

I dag har Maurud den høyeste stillingen i norsk påtalemyndighet – riksadvokat.

Årsaken til at Maurud må se nærmere på saken, er at Nordstrøms bistandsadvokat, Olle Nohlin, har klaget på henleggelsen.

Nohlin viser i klagen til VGs publiserte saker om overfallet på hans klient.

Bistandsadvokat Olle Nohlin.

På dette tidspunktet har VG nylig avslørt hvordan en drapsdømt og en torpedodømt har tatt kontakt med personer som har vært i konflikt med Mjeldheim og Andresen.

VG har også publisert et lydopptak av en mulig gjerningsperson i Nordstrøm-saken. Politiet kjente til lydopptaket, men hadde likevel ikke hentet det inn før saken ble henlagt.

Maurud gjenåpner saken i slutten av april 2018 og sender den tilbake til Sentrum politistasjon for mer etterforskning.

– Voldsbruken mot Nordstrøm kan kanskje også være et anslag mot rettsvesenet, mener Maurud.

Han bruker ordet «torpedo» når han skal omtale den ukjente gjerningsmannen.

Men på Sentrum politistasjon gjennomføres det lite etterforskning de neste månedene.

Samtidig engasjerer privatetterforsker Ola Thune seg i den offentlige debatten om det han mener er «VGs kampanjejournalistikk» mot Mjeldheim.

Ifølge Thune skal Mjeldheim ha opplevd hærverk, pengeutpressing og trakassering. Han mener at hun kan være utsatt for et «konspirasjon» og at VG ikke har undersøkt denne muligheten.

Privatetterforskeren stopper ikke der. Han kommer også til å sende brev til justisministeren, VGs sjefredaktør og presseorganisasjoner.

Thune er heller ikke den eneste privatetterforskeren Mjeldheim benytter seg av.

Finn Abrahamsen.

Også Finn Abrahamsen, tidligere leder av voldsavsnittet i Oslo politidistrikt, yter sine tjenester til henne, blant annet i forbindelse med personer som har sluttet i Addictologi Akademiet.

Mjeldheim har kjøpt «etterforskningtjenester for en million», står det i kjennelsen etter et rettsmøte i år.

I september 2018 publiserer VG en artikkel om utbrytere fra addictologimiljøet som var blitt forfulgt med langvarige svertekampanjer.

Saken vekker politisk debatt.

Noen uker senere blir alle saker rundt Kartselskapet og Addictologi Akademiet i det stille gitt til en nyopprettet gruppe ved Seksjon for økonomi- og spesialetterforskning i Oslo-politiet.

Politietterforskerne i den nyopprettede gruppen begynner å jobbe med to hovedspørsmål:

→ Driver Kartselskapet og Mjeldheim med bedrageri av bedriftens kunder?

→ Står Laila Mjeldheim bak overfallet på sin eks-ansatte Bjørn Ivar Nordstrøm?

Laila Mjeldheims forsvarer, Øystein Storrvik, opplyser at hans klient nekter straffskyld.

– Det er umulig for oss å kommentere på enkeltheter i en etterforskning som enda ikke er ferdig. Mjeldheim fastholder at hun ikke har hatt noen form for befatning med saken, sier Storrvik om overfallet på Nordstrøm.

Han bekrefter også at Mjeldheim nekter straffskyld for bedrageri av Kartselskapets kunder.

Et halvår etter at etterforskningsgruppen blir opprettet, 2. mai 2019, tar politibetjenter seg inn i Kartselskapets lokaler på Ryen i Oslo. Det er en razzia. Politibetjentene bærer ut datamaskin etter datamaskin.

Politiet ransaker også Mjeldheims private hjem.

Ett år etter at VG har avslørt hvordan Kartselskapet har trent opp rusavhengige til å manipulere kunder gjennom telefonsalg, blir Mjeldheim siktet for grovt bedrageri.

Politiet tar beslag i to mobiltelefoner tilhørende Mjeldheim, ifølge opplysninger fra etterforskningen.

Etterforskerne spør seg:

Hvem hadde Laila Mjeldheim telefonkontakt med samme dag som Bjørn Ivar Nordstrøm ble slått ned 5. august 2017?

Navnet til en mann på Østlandet peker seg ut.

Han jobber som miljøarbeider med vanskeligstilt ungdom.

På formiddagen før overfallet snakker han og Mjeldheim på telefonen sammen. Det gjør de også 40 minutter etter volden er utført.

Da politiet sjekker bankkontoene deres, finner de en overføring. Den går fra Mjeldheim til miljøarbeideren tre dager før overfallet.

30.000 kroner.

Miljøarbeiderens telefonkontakt blir også undersøkt av politiet. En straffedømt mann i 20-årene fra et tungt kriminelt miljø i hovedstaden har vært i hyppig kontakt med ham.

Politiet ser et annet mønster:

Miljøarbeideren er flere ganger i telefonen med Mjeldheim kort tid før eller etter samtalene med den straffedømte Oslo-mannen.

Politiet ser videre hvordan den straffedømte mannen ringer miljøarbeideren bare minutter etter slagene mot Nordstrøm, litt over klokken 19.00 lørdag 5. august 2017.

Gjennom egne undersøkelser finner VG identiteten til den straffedømte Oslo-mannen.

Samtidig fortsetter etterforskningen.

Politiet gjennomfører blant annet en fotokonfrontasjon med Nordstrøm, hvor han peker ut et bilde av mannen han mener slo han ned i august 2017.

Det er den straffedømte Oslo-mannen, samme mann som ringte miljøarbeideren minutter etter overfallet.

Hans forsvarer er advokat Sverre Sjøvold.

– Jeg har ingen kommentar, sier Sjøvold.

Advokat Sverre Sjøvold.

Den straffedømte har ikke ønsket å forklare seg for politiet, men overfor VG har han nektet for å ha noe med saken å gjøre.

Politiet retter nå sin hovedmistanke for overfallet av Nordstrøm mot tre personer:

De mistenker Laila Mjeldheim for grov motarbeidelse av rettsvesenet. Bestilte hun et overfall på Nordstrøm gjennom miljøarbeideren som mottok 30.000 kroner fordi han skulle vitne mot henne?

De mistenker miljøarbeideren for å være mellomleddet. Skaffet han en torpedo?

De mistenker den straffedømte Oslo-mannen for å ha utført volden mot Bjørn Ivar Nordstrøm.

– Laila Mjeldheim er mistenkt for grov motarbeiding av rettsvesenet, mens de øvrige er mistenkt for legemskrenkelse eller medvirkning til dette, bekrefter politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen ved Seksjon for økonomi- og spesialetterforskning.

Politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen.

Oslo-politiet opplyser at de i jakten på bevis avlyttet Mjeldheims telefon en periode rundt sommeren 2019.

For å få godkjent avlytting må retten mene det er skjellig grunn til mistanke for lovbrudd med en strafferamme på minst ti år. Normalt må påtalemyndigheten til retten hver fjerde uke for godkjenning.

Ifølge en kjennelse fra Oslo tingrett foregikk avlyttingen i fire måneder, noe som innebærer at grunnlaget for skjellig grunn til mistanke er blitt prøvd rettslig flere ganger.

– Grunnlaget for bruk av kommunikasjonskontroll var mistanke om grov motarbeiding av rettsvesenet, forklarer Nedrebø Michelsen.

Han vil ikke kommentere opplysningene om pengeoverføringen og telefonkontakten mellom de tre mistenkte i saken.

– Hvordan ser politiet på bevissituasjonen i saken?

– Under henvisning til den pågående etterforskningen og til politiets taushetsplikt kan jeg dessverre ikke besvare denne type spørsmål nå, svarer Michelsen.

VG har fått kunnskap om hva Mjeldheim har forklart til politiet om kontakten med miljøarbeideren.

Hun nekter for at hun vet hvem den straffedømte Oslo-mannen er.

Mjeldheim har fortalt politiet at hun ikke husker om hun var i kontakt med miljøarbeideren dagen da Nordstrøm ble slått ned.

Bakgrunnen for at hun overførte penger til ham, ifølge hennes forklaring, var at han skulle innhente informasjon om en eks-ansatt, skrive en rapport og holde et foredrag for de ansatte.

Det endte med at hun skrev rapporten selv og holdt foredraget selv, ifølge avhøret, men hun ønsket likevel å betale ham 30.000 kroner for tiden han hadde brukt.

Laila Mjeldheim fotografert i Oslo i 2017.

VG ringte miljøarbeideren en formiddag i høst for å spørre om de 30.000 kronene Mjeldheim overførte til ham tre dager før overfallet på Nordstrøm.

Han beskriver seg som en «støtte og konsulent for Laila». Han avviser blankt at pengene hadde en kriminell hensikt.

– Laila er en veldig ålreit person som liker å støtte, og gir gjerne litt kompensasjon for støtten rundt henne, sier han til VG.

– Betyr det at du har fått flere pengeoverføringer fra henne, både før og etter dette?

– Nei, vet du hva, hva som er mellom meg og Laila har du ingenting med å gjøre.

Du er bare en enkeltperson som skriver masse dritt og falske ting i media, sier miljøarbeideren.

VG spør hva han tenker om å være mistenkt i saken der Nordstrøm ble slått ned.

– Nei, jeg har ikke hørt noen ting på ett år. Jeg var i samtale med de (politiet, red. anm.) og snakket om alt rundt min rolle overfor Laila, svarer miljøarbeideren.

Han avviser at det er noe mistenkelig i telefonkontakten han hadde med Mjeldheim og den straffedømte Oslo-mannen samme dag som Nordstrøm ble slått ned.

– Kjent dem begge i mange år. Mye kontakt med mange mennesker, veldig mange. Snakker med folk, inkludert de du nevnte både per telefon og på andre sosiale plattformer. Enkel og grei forklaring på dette, forteller han.

23. september i år ble Laila Mjeldheim tiltalt for grovt bedrageri.

Politiet mener hun gjennom Det norske kartselskapet har bedratt norske bedrifter og kommuner for 62 millioner kroner de siste fem årene.

Hvert eneste salg som har skjedd siden 2015, har vært en svindel, mener politiet.

2. mars neste år er det berammet en seks uker lang rettssak.

Politiet omtaler virksomheten til Kartselskapet som «et alvorlig tilfelle av profittmotivert kriminalitet».

Mjeldheim valgte å slå Kartselskapet konkurs i juni i år.

Voldssaken mot Nordstrøm etterforskes fortsatt, mer enn tre år etter de to slagene som traff ham på gaten utenfor leiligheten på Bjølsen i Oslo.

Bjørn Ivar Nordstrøm.

Politet er inne i en avsluttende fase, opplyser politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen

Alle anmeldelser av Espen Andresen er henlagt. Skatteetaten har ilagt ham en tilleggsskatt på 1,5 millioner kroner.

Det er også anmeldelser mot Laila Mjeldheim som er henlagt. Blant disse, er en anmeldelse fra en av Mjeldheims tidligere ansatte, som hevdet at hun hadde fått info om at hun skulle kidnappes og bankes.

Bjørn Ivar Nordstrøm har inngått et forlik med Laila Mjeldheim, som innebærer at han ikke kan uttale seg til mediene.

Hans bistandsadvokat, Olle Nohlin, ønsker ikke å kommentere denne saken.