FHI svarer studentene: Dette bør du vite om vaksiner

FHI svarer på vaksinespørsmålene til VGs unge lesere.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fredag bekreftet overlege Preben Aavitsland overfor VG at Folkehelseinstituttet (FHI) ønsker å justere vaksineutsendelsene for å sørge for at det er nok vaksinedoser der studentene befinner seg.

De har ansvaret for vaksinasjonsprogrammet i Norge. Det innebærer fordelingen av vaksiner, leveranser og utrulling.

VG ba Snapchat-leserne våre om å sende oss det de lurer på om vaksinene, og overlege i FHI, Preben Aavitsland, tok gledelig på seg oppgaven med å svare på dem:

Spørsmål fra norske studenter

Hvor i landet må studentene vaksineres? Der man er folkeregistrert, eller der man har hybel og studerer?

– Det letteste er om studentene vaksinerer seg på hjemstedet, altså hjemme hos mor og far, der de er folkeregistrert.

Hva gjør man da hvis man ikke skal hjem til hjemstedet i sommer?

– Da kan man bli vaksinert i kommunen man studerer i. De kommunene har også ansvar for å gi et vaksinetilbud til studentene som bor i byen.

Vil det komme vaksiner på campus hvis vi ikke trenger å reise dit vi er folkeregistrert?

– Det vil nok ikke komme på selve campus, men på kommunens vaksinasjonssenter. I den kommunen der man studerer.

Vil det komme en mulighet for å informere myndighetene hvor man befinner seg slik at man får vaksine uten å reise?

– Det er ikke nødvendig. Kommunen der du er registrert i folkeregisteret vil kalle deg inn når det er din tur. Hvis ikke du er hjemme på hjemstedet i løpet av sommeren vil du på et tidspunkt kunne registrere deg hos kommunen der du studerer.

Hvordan registrerer man seg da?

– Det vil være gjennom den kommunens hjemmeside. De har ulike løsninger i de i de ulike kommunene. Slå opp på hjemmesiden til kommunen der du studerer, og finn ut hvordan man eventuelt skal registrere seg.

Aavitsland sier det avhenger av kommunene om det vil oppstå forsinkelse eller ikke hvis studentene vil ta vaksinen i hjemkommunen. Les mer om det her.

Kan man ta andre dose i en annen by hvis man flytter i løpet av sommerferien?

– Hvis du har fått første dose på hjemstedet ditt, også reiser tilbake til studiestedet, så kan du be om å få andre dose der så du slipper å reise hjem enda en gang. Det blir litt valgfritt.

Påvirker ikke det studiekommunenes vaksinelagre da – hvis alle studentene skal vaksineres i de store studiebyene?

– Vi skal i dialog med de aktuelle kommunene og se på hvordan vi kan justere vaksineutsendelsene for å sørge for at det er nok doser der studentene befinner seg.

Kommer helsestudenter før de andre i køen?

– Nei, det blir ikke noe prioritering etter hvilket studie du går på.

VIDEOINTERVJU: Preben Aavitsland svarte gledelig på spørsmålene VG stilte han på vegne av studenter. Foto: Skjermdump

Spørsmål fra utvekslingsstudenter

Kan utvekslingsstudenter bli vaksinert før avreise til utlandet i høst?

– Vi har fortalt kommunene at de bør sørge for at studenter som skal studere i utlandet eller skal på utveksling i høst får begge sine vaksinedoser før de skal reise. Det er en fordel for alle parter. Og noen studiesteder i utlandet vil det kanskje til og med være et krav. Derfor har vi bedt kommunene gjøre så godt de kan for å sørge for at disse studentene er vaksinerte før de reiser.

Vil det da si at dere i FHI anbefaler å prioritere utvekslingsstudenter i vaksinekøen?

– Vi har i alle fall anbefalt at kommunene gjør så godt de kan for å få vaksinert de som skal reise til utlandet for å studere.

Gjelder det begge doser?

– Det er absolutt en fordel om studentene kan få to doser før de reiser til utlandet. Så det ber vi om at kommunene prøver å få til.

Er det slik at dere da åpner for at intervallet mellom dosene skal være kortere da? 12 uker blir vel for lenge om de får første dose i juli og reiser i august.

– Intervallet mellom dosene kan jo være mellom 3 og 12 uker. Og hvis det er en utenlandsstudent som skal reise så er det jo lurt å sette ned det intervallet. Hvis de kan sette ned det intervallet til tre uker slik at studenten rekker det før avreise er det veldig bra.

Hva gjør dere hvis kommunene er uenige om de ønsker å prioritere utenlandsstudenter?

– Vi skal ha en dialog med dem, det har vi jo hele tiden. Hvis det oppstår noen sånne utfordringer så får vi prøve å løse det da.

Vil utenlandske studenter som kommer til Norge i høst få vaksine her?

– Alle som oppholder seg over tid i Norge er omfattet av vaksinasjonsprogrammet. Utenlandske studenter som kommer til Norge som ikke er vaksinerte, vil også kunne få vaksine her.

Gjelder det uansett om de kommer for ett semester eller flere år?

– Det vil gjelde for alle som skal være her et halvt eller et helt semester, eller flere år. De skal da følge det opplegget som finnes i den kommunen de bor i. Vi skal sørge for at universitetene får god informasjon om dette.

Foto: David Ryder / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Spørsmål om vaksinen generelt

Hvorfor er coronavaksinen skapt så raskt sammenlignet med tidligere vaksiner?

– Den er ikke skapt så raskt. Det har vært forskning på de vaksinetypene vi bruker nå i 20 år. Mye var altså klart når coronaepidemien startet. Så kjørte de på for fullt for å lage en vaksine som var tilpasset akkurat dette viruset. Da jobbet de døgnet rundt, og brukte mye ressurser. Derfor kunne det gå mye raskere enn vaksineutvikling ellers går.

Hvilke symptomer kan man forvente etter man har tatt sprøyten?

– Det er nokså vanlig å få en litt kraftig reaksjon den første eller andre dagen. Da kan man få vondt i armen der man er stukket, man kan få feber, man kan føle seg uvel, det kan verke litt i muskler og ledd. Men dette går over etter en dag eller to. Det er et tegn på at immunforsvaret jobber og gjør deg immun.

Kan man være smittebærer når man er vaksinert?

– Det kan skje at folk som er vaksinerte blir smittet. Da får de en veldig mild infeksjon som de antagelig ikke merker. Og faktisk også kan smitte videre. Så det er en liten risiko der for at de som er vaksinerte kan smitte andre – men den er mye mindre da.

Kan det komme store bivirkninger om noen år?

– Vi kan aldri utelukke noen ting når vi vaksinerer mange millioner mennesker. Men foreløpig er disse vaksinene brukt til hundretalls millioner, og vi har ikke sett noen alvorlige bivirkninger, annet enn det vi har sett med AstraZeneca-vaksinen, som vi ikke lenger benytter. Biologisk så virker det veldig merkelig om det dukker opp bivirkninger etter lang tid. Normalt dukker det opp etter noen uker.

Sykepleierstudent: Hvor forsvarlig er det å blande dose 1 fra AstraZeneca, med Pfizer som dose 2? Hvilke beviser har dere på at det IKKE er farlig, og hvor mye kunnskap har dere egentlig om å blande dem?

– Vi har lite kunnskap fra England med å gi Pfizer-vaksinen til de som har fått AstraZeneca. Det har gått greit, men de får ganske vondt i armen og føler seg «groggy», slik som vi ellers ser med disse vaksinene. Men det er ikke stor erfaring med dette. Vi har likevel valgt å gjøre det mange andre europeiske land har gjort. Nemlig å tilby Pfizer som dose to, og ikke AstraZeneca.

Men anbefaler dere å blande disse?

– Ja, vi anbefaler at de som har fått én dose med AstraZeneca sier ja takk til dose to med Pfizer.