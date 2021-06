Regjeringen letter på karanteneregler: Beskyttede kan teste seg ut på dag tre

Personer som enten har fått første stikk eller har hatt corona, vil fra nå kunne teste seg ut av karantene på dag tre etter innreise fra utlandet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres.

Det melder helseminister Bent Høie på regjeringens pressekonferanse. Dette vil også gjelder for barn under 12 år.

FHI og Helsedirektoratet har anbefalt regjeringen at beskyttede personer og barn under 12 år kan teste seg ut av karantene på dag tre etter at de har vært i utlandet. Det regjeringen nå bestemmer er altså i tråd med hva fagmiljøene har anbefalt.

– Muligheten med å teste seg ut etter dag tre gjelder ikke for dem som ikke har tilgang til Helse Norge, sier helseministeren imidlertid.

Man må altså kunne dokumentere både beskyttelse og den negative testen her.

– Jeg vil gjenta det justisministeren sa om at UD fortsatt fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige, understreker helseministeren.

Kun dem med Helse Norge-tilgang unntas

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at unntaket fra karantenehotell i utgangspunktet gjelder alle som kan vise til at de er dette i Helse Norge, det digitale systemet vi i Norge bruker for å vise til eksempelvis en negativ test eller at vi har vaksine.

– Dermed er dette begrenset til dem som er vaksinert i Norge, siden vi ikke har et felles vaksinepass for flere land, sier han.