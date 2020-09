Coronaviruset Foto: Shutterstock

Norsk studie: Blodprøve kan avsløre hvor syk du blir av Covid-19

Viruset kan påvises i blodet hos pasienter med Covid-19 og særlig hos de aller sykeste, viser en fersk norsk studie.

At Covid-19 kan spre seg til andre organer som hjernen, tarmen, nyrene og hjertet er påvist i tidligere forskning. Man har også vist at viruset kan komme inn i blodbanen, men nå ser det altså ut til at nivået har noe å si for hvor syk du blir.

– Vi fant viruset i blodet hos veldig mange av pasientene og mye høyere konsentrasjon hos dem som var alvorlig syke enn de som hadde et mildere forløp, sier Christian Prebensen, hovedforfatter av studien som er publisert i det anerkjente tidsskriftet Clinical Infectious Diseases.

Artikkelen er basert på forskning ved Akershus universitetssykehus (Ahus) og Sykehuset Østfold.

Prebensen, som er postdoc og lege i spesialisering på infeksjonsavdelingen ved Ahus, opplyser at det finnes lignende studier som har vist det samme, men at de har hatt færre pasienter.

FORSKERE: Jan Erik Berdal, avdelingsoverlege, Infeksjonsmedisinsk avdeling på Ahus (t.v.) og Christian Prebensen, postdoc og lege i spesialisering på infeksjonsavdelingen har sett på virusnivået i blodet hos Covid-19 pasienter. De har samarbeidet med Christine Jonassen, professor i virologi ved Sykehuset Østfold/NMBU . Foto: PRIVAT

I blodet hos halvparten

Forskerne målte nivået av SARS-CoV-2 i blodet og øvre luftveier hos 123 pasienter som var innlagt på Ahus med corona mellom 18. mars og 4. mai.

Hos nesten halvparten, 47 prosent, fant forskerne viruset i blodet. Og nivået var klart høyere hos de aller sykeste – de som lå på intensivavdelingen eller døde.

– Dette kan være en viktig måte å finne ut hvem som får et alvorlig forløp og trenger den mest avanserte behandlingen, særlig når vi forventer at det etter hvert kommer nye medisiner mot selve viruset, forklarer lege og forsker Prebensen ved Ahus.

– Planlegger dere å begynne med å teste virusnivået i blodet?

– Foreløpig finnes det ingen medisiner som har vist overbevisende effekt mot selve viruset, men dette kommer nok. Da kan dette være aktuelt.

Av pasientene som var med i studien var 28 prosent, eller 35 personer, så syke at de trengte intensivbehandling eller døde.

Covid-19 er for øvrig navnet på sykdommen mens selve viruset heter SARS-CoV-2.

Blant de 35 svært syke pasientene påviste forskerne virus i blodet hos hele 80 prosent mens kun 34 prosent av pasientene som ble behandlet på vanlig avdeling hadde virus i blodet.

– I dag måles ikke virusmengden i blodet rutinemessig hos Covid-19 pasienter, forteller Prebensen.

Aktivt eller lekkasje?

Måten man konstaterer sykdommen er vanligvis ved å hente ut prøvemateriale fra slimhinnene i munn og nese, men man kan også sjekke om det finnes antistoffer i blodet. Dette gjøres gjennom en blodprøve, men denne metoden brukes vanligvis ikke hos akutt syke.

Denne studien påviste konsentrasjonen av selve viruset i blodet.

Forskerne på Ahus testet både blod og slimhinner, men fant ingen forskjell på virusnivået i nese og hals når de sammenlignet de sykeste pasientene med dem som klarte seg bedre. De fant heller ingen forskjell i produksjonen av antistoffer mellom svært syke og mindre syke pasienter.

– Det er interessant at viruset i blodet sprer seg til andre organer hvor det kanskje forårsaker skader. Men spørsmålet er om det aktivt infiserer andre organer eller om det bare «lekker» ut av lungene og ut i blodet, sier Prebensen.

– Dette er en liten del av et veldig stort puslespill, legger han til.

– Viktig bidrag

Arne Broch Brantsæter, overlege ved Infeksjonsmedisinsk og Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS), mener studien er interessant og at det er gledelig at norske forskere bidrar med økt kunnskap om coronaviruset.

– Dette bidraget er viktig fordi det viser at pasienter som får påvist arvestoff av coronaviruset i blodet, har økt sannsynlighet for et alvorlig forløp av sykdommen, sier Brantsæter til VG.

Han ser for seg at forskningen kan komme til nytte.

– Man kan tenke seg at dette kan være nyttig for å identifisere pasienter som vil ha spesiell nytte av medikamenter mot viruset etter hvert som de forhåpentligvis kommer. Men det er foreløpig litt spekulativt om det vil bli brukt på denne måten, sier Brantsæter.

Overlegen peker på at andre risikofaktorer for å få et alvorlig forløp av Covid-19 er alder og andre underliggende sykdommer.

– Dette funnet ser ut være uavhengig av de andre faktorene, legger han til.

Det forskerne ved Ahus og Sykehuset Østfold har funnet, forteller Brantsæter, er arvestoffet til viruset i pasientenes blod.

– Det kan være dødt virus, men det påpeker også forskerne selv. Til å begynne med trodde man at dette først og fremst var et luftveisvirus, men nå ser man at det også kan finnes i indre organer og at det spres via blodbanen, sier han og legger til det er levende virus i luftveiene den første tiden etter smitte.

– Det er i hvert fall en annen studie som har gjort lignende funn og denne norske støtter og bekrefter denne, avslutter han.

