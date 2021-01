DROPPET TEST: I august åpnet det et testsenter i ankomsthallen på Oslo Lufthavn. Selv om testing ble obligatorisk i januar var det mange som ikke går innom her. Foto: Fredrik Hagen

Over 6200 personer droppet coronatest på Oslo lufthavn

Fra 2. januar ble det obligatorisk å teste seg ved innreise til Norge fra utlandet. På Oslo lufthavn droppet minst 6256 personer å teste seg på flyplassen.

Tall VG har fått fra Ullensaker kommune viser at kun 58 prosent av personene som ankom fra utlandet til Norges største flyplass, Oslo lufthavn, testet seg. Det er Ullensaker som drifter teststasjonen.

Ved innreise til Norge, må alle gjennom grensekontrollen på Gardermoen. Her får man beskjed av politiet om at det er obligatorisk å teste seg, enten på grensen ved ankomst - eller i kommunen man kommer til innen 24 timer.

Dette ble obligatorisk 2. januar. Likevel viser tallene fra Ullensaker kommune at kun 58 prosent av dem som ankom fra utlandet testet seg i perioden 2. - 7. januar.

Det vil si at over 6200 personer droppet testen på flyplassen.

Reglene sier at man kan teste seg i kommunen man skal til innen 24 timer. Enkelte grupper er også unntatt fra plikten til å teste seg. Det finnes imidlertid ingen oversikt over hvem som lar seg teste og ikke, sier fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

– De 6200 personene som valgte å reise hjem fra Gardermoen er ikke fritatt for testing. Det følger av covid-19-forskriften at de skal teste seg for SARS-CoV-2 så snart som mulig og senest 24 timer etter ankomst til Norge, understreker assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Testen skal være antigen hurtigtest eller PCR-test, og man må kontakte kommunen eller testsenter for å få gjennomført testing.

For personer som har oppholdt seg i Storbritannia er det ekstra strengt.

Grafen under viser hvor mange av de som ankom Oslo lufthavn fra utlandet som testet seg på flyplassen og ikke i perioden 2.-7. januar:

Ved Oslo lufthavn har andelen som tester seg gått opp etter at det ble obligatorisk. Andelen som tester seg har imidlertid vært langt høyere ved de andre flyplassene, viser tall VG har fått fra Helsedirektoratet. De gjelder for en kortere periode.

Fra 5.-7. januar testet 96 prosent seg ved Sandefjord lufthavn Torp, 98 prosent testet seg ved Værnes og 87 prosent testet seg ved Sola.

– Ikke kontroll

Frp-nestleder Sylvi Listhaug har vært en av pådriverne for obligatorisk testing, men er lite imponert over effekten vi ser ved Norges største flyplass til nå.

– Inntrykket mitt er at man påstår at det er obligatorisk testing, men i realiteten har man ikke kontroll. Man innfører altså noe man ikke greier å følge opp, sier Listhaug til VG.

HALVPARTEN TESTER SEG: Litt over halvparten av de som ankommer Oslo Lufthavn tester seg. Her tester en student seg i ankomsthallen. Foto: Fredrik Hagen

Søndag gikk hun hardt ut mot regjeringen med krav om at utenlandsk arbeidskraft må bo på karantenehotell. I dette tilfellet mener hun det må settes inn flere ressurser til å følge opp de som krysser grensen ulovlig eller ikke tester seg.

Mens nordmenn må følge stadig strengere regler og ikke får ha besøk, er dette provoserende, mener hun:

– Når vi da ser at det er null kontroll på grensene og at kontrollen med importsmitten nesten ikke er reell, er det rett og slett provoserende.

– Man kan ikke bare ha fine regler på papiret uten en plan for hvordan de skal følges opp, sier hun.

Søndag kveld sendte hun skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie (H) der hun er ham redegjøre for hvor mange arbeidsinnvandrere som har ankommet siden julaften, og hvor stor del av smittetrykket som kan knyttes til importsmitte.

– Kontrollerer at folk er i karantene

VG har spurt justisdepartementet om ikke målet er at alle skal teste seg på grensen, hva de tenker om at bare 58 prosent av dem som har ankommet Gardermoen testet seg og om hvordan departementet kan stole på at personer som ikke tester seg, faktisk gjør det i kommunen kommer til.

Thor Kleppen Sættem (H), statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, skriver i et svar at det gjennomføres kontroller for å sikre at folk overholder karantene.

– Det er også straffbart å bruke falske papirer, og personer som mangler gyldig negativ covid 19-test kan bortvises fra landet, sier Sættem.

TESTSENTER: Tall VG har fått tilgang til viser at 58 prosent testet seg på Oslo Lufthavn mellom 2- og 7.januar. Foto: Fredrik Hagen

Ullensaker-ordfører: Tester de som stiller seg i kø

Ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap) i Ullensaker kommune sier de har testet så mange som mulig på grensen, men at det som ellers i samfunnet alltid er noen som sniker seg unna.

– Vi sørger i hvert fall for å teste alle som stiller seg i køen. Utenlandske og britiske statsborgere blir også særlig prioritert, de har jo ingen hjemkommune å teste seg i, sier han.

Med det mener han at det er vakter som sørger for å gi ekstra informasjon til de reisende.

– Men man kan velge å droppe testen på flyplassen?

– Vi har ikke mulighet til å sørge for at folk gjennomfører testen med tvang. Det er fortsatt tillitsbasert og politiet har oppfølgingsansvaret, sier han.