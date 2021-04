Meklingen mellom LO og NHO fortsetter: − Ingenting er avklart

Fristen for forhandlingene mellom NHO og LO går ut ved midnatt, natt til søndag.

– Det har vært gode prosesser i dag, men ingenting er avklart enda, sier riksmekler Mats W. Ruland.

Partene har vært i mekling hos Riksmekleren siden fredag morgen. Hvis de ikke klarer å bli enige, kan over 30.000 arbeidstakere gå ut i streik allerede i morgen.

– Det har vært gode meklinger til nå. Det gjenstår fortsatte mye tid, og det som er bragt inn i meklingen er ikke løst.

Om partene ønsker det er det mulig å mekle på overtid. Ruland sier at alle partene ønsker å finne en løsning så fort som mulig.

– Dette er parter som alltid er innstilt på å finne gode omforente løsninger, det er de også i år.

Rutebusser og ferjeforbindelser ventes å rammes i stor skala dersom det blir streik. Store deler av bygg- og anleggsbransjen, deriblant asfaltbransjen, flere industrivirksomheter, mat- og næringsmiddelproduksjon (drikkevarer, sjokolade og snacks, og salat) og el- og heisinstallasjon rammes også i første omgang.

LO og YS krever at kjøpekraften opprettholdes, mens NHO krever reallønnsnedgang for å holde lønnsveksten på et likt nivå som handelspartnere i utlandet.

FRIST VED MIDNATT: LO-leder Peggy Hessen Følsvik (t.h.), riksmekler Mats W. Ruland, YS (midten) og NHO-sjef Ole Erik Almlid under pressekonferanse på Hotel Opera i Bjørvika i forbindelse med meklingsstart. Foto: Berit Roald

Kollektivtransport

LO varslet tirsdag at de vil ta ut i overkant av 23.500 medlemmer i streik, flere av dem innen buss- og transport, dersom det ikke blir enighet med NHO innen meklingsfristen. En rekke ferjesamband rammes også.

YS har tidligere uttalt at alle rutebusser i Norge vil bli innstilt ved en eventuell streik.

Ruter varslet fredag at alle busser i Oslo og det tidligere Akershus stanser hvis det blir streik.

– Ved en eventuell streik innstilles alle by-, skole- og regionbusser i Ruters område, skriver kollektivselskapet i en pressemelding.

I tillegg vil båtlinjene B11 (Nesodden-Lysaker) og B21 (Aker Brygge-Drøbak-Son) bli helt innstilt. To andre båtlinjer vil få færre avganger. T-bane, trikk og tog vil til gjengjeld kjøre som normalt, og TT-transporten vil ikke bli berørt.

Også i høst streiket bussjåførene i Oslo og Viken. Den streiken varte fra 20. september til 1. oktober.