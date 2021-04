FRIST VED MIDNATT: LO-leder Peggy Hessen Følsvik (t.h.), riksmekler Mats W. Ruland, YS (midten) og NHO-sjef Ole Erik Almlid under pressekonferanse på Hotel Opera i Bjørvika i forbindelse med meklingsstart. Foto: Berit Roald

Mekling mellom LO og NHO: Riksmekleren med oppdatering klokken 19.00

Fristen for forhandlingene mellom NHO og LO går ut ved midnatt, natt til søndag. Riksmekleren vil oppdatere pressen klokken 19.00.

Av Oline Birgitte Nave og NTB

Partene har vært i mekling hos Riksmekleren siden fredag morgen. Hvis de ikke klarer å bli enige, kan over 30.000 arbeidstakere gå ut i streik allerede i morgen.

Rutebusser og ferjeforbindelser ventes å rammes i stor skala dersom det blir streik. Store deler av bygg- og anleggsbransjen, deriblant asfaltbransjen, flere industrivirksomheter, mat- og næringsmiddelproduksjon (drikkevarer, sjokolade og snacks, og salat) og el- og heisinstallasjon rammes også i første omgang.

LO og YS krever at kjøpekraften opprettholdes, mens NHO krever reallønnsnedgang for å holde lønnsveksten på et likt nivå som handelspartnere i utlandet.

Kollektivtransport

LO varslet tirsdag at de vil ta ut i overkant av 23.500 medlemmer i streik, flere av dem innen buss- og transport, dersom det ikke blir enighet med NHO innen meklingsfristen. En rekke ferjesamband rammes også.

YS har tidligere uttalt at alle rutebusser i Norge vil bli innstilt ved en eventuell streik.

Ruter varslet fredag at alle busser i Oslo og det tidligere Akershus stanser hvis det blir streik.

– Ved en eventuell streik innstilles alle by-, skole- og regionbusser i Ruters område, skriver kollektivselskapet i en pressemelding.

I tillegg vil båtlinjene B11 (Nesodden-Lysaker) og B21 (Aker Brygge-Drøbak-Son) bli helt innstilt. To andre båtlinjer vil få færre avganger. T-bane, trikk og tog vil til gjengjeld kjøre som normalt, og TT-transporten vil ikke bli berørt.

Også i høst streiket bussjåførene i Oslo og Viken. Den streiken varte fra 20. september til 1. oktober.