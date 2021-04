Fare for storstreik én time før fristen går ut: − Det er tøffe forhandlinger mellom partene

Fristen for forhandlingene mellom NHO og LO går ut ved midnatt, natt til søndag. Klokken 23 er det fortsatt betydelig avstand mellom partene. Riksmekleren opplyser at meklingen trolig vil fortsette på overtid.

Det er fremdeles stor avstand mellom partene i meklingen mellom NHO, LO og YS. Det opplyser riksmekler Mats W. Ruland lørdag kveld.

Det betyr at partene trolig vil fortsette forhandlingene på overtid. Fristen går ut ved midnatt.

– Jeg kan ikke si hva som er avstanden mellom partene nå, men partene har ikke kommet i mål ennå, sier Ruland til VG.

– Du sier du er optimistisk – hva legger du i det?

– De temaene som er lagt inn i meklingen er mulig å løse, og det er derfor vi er her for å løse dem. Vi jobber målrettet for å finne løsninger.

Han opplyser videre at han ved møtestart igjen, sent lørdag kveld, vil spørre partene om de er beredt på å mekle på overtid.

FRIST VED MIDNATT: LO-leder Peggy Hessen Følsvik (t.h.), riksmekler Mats W. Ruland og NHO-sjef Ole Erik Almlid under pressekonferanse på Hotel Opera i Bjørvika i forbindelse med meklingsstart. Foto: Berit Roald

– Det er tøffe forhandlinger mellom partene, men partene i en hver mekling ønsker å finne en løsning, og det gjør de også i denne meklingen.

Tidligere lørdag sa Ruland til VG at det «har vært gode prosesser i dag», men at ingenting var avklart.

Partene har vært i mekling hos Riksmekleren siden fredag morgen. Hvis de ikke klarer å bli enige, kan over 30.000 arbeidstagere gå ut i streik allerede i morgen.

Han opplyste tidligere at meklingen kun dreier seg om økonomi.

– Det er der avstanden mellom partene er.

– Det har vært gode meklinger til nå. Det gjenstår fortsatte mye tid, og det som er brakt inn i meklingen er ikke løst, sa Ruland ved 19-tiden.

Om partene ønsker det er det mulig å mekle på overtid. Ruland sa også at alle partene ønsker å finne en løsning så fort som mulig.

– Dette er parter som alltid er innstilt på å finne gode omforente løsninger, det er de også i år.

Rutebusser og fergeforbindelser ventes å rammes i stor skala dersom det blir streik. Store deler av bygg- og anleggsbransjen, deriblant asfaltbransjen, flere industrivirksomheter, mat- og næringsmiddelproduksjon (drikkevarer, sjokolade og snacks, og salat) og el- og heisinstallasjon rammes også i første omgang.

LO og YS krever at kjøpekraften opprettholdes, mens NHO krever reallønnsnedgang for å holde lønnsveksten på et likt nivå som handelspartnere i utlandet.

Kollektivtransport

LO varslet tirsdag at de vil ta ut i overkant av 23.500 medlemmer i streik, flere av dem innen buss- og transport, dersom det ikke blir enighet med NHO innen meklingsfristen. En rekke fergesamband rammes også.

YS har tidligere uttalt at alle rutebusser i Norge vil bli innstilt ved en eventuell streik.

Ruter varslet fredag at alle busser i Oslo og det tidligere Akershus stanser hvis det blir streik.

– Ved en eventuell streik innstilles alle by-, skole- og regionbusser i Ruters område, skriver kollektivselskapet i en pressemelding.

I tillegg vil båtlinjene B11 (Nesodden-Lysaker) og B21 (Aker Brygge-Drøbak-Son) bli helt innstilt. To andre båtlinjer vil få færre avganger. T-bane, trikk og tog vil til gjengjeld kjøre som normalt, og TT-transporten vil ikke bli berørt.

Også i høst streiket bussjåførene i Oslo og Viken. Den streiken varte fra 20. september til 1. oktober.