KORKONSERT: Store deler av utbruddet knyttes til en korkonsert i Nøtterøy kulturhus. Foto: Ralf Haga/Øyene

56 personer har fått påvist delta-varianten i Færder – knyttes til korkonsert

Færder kommune melder torsdag at det er påvist 56 tilfeller av delta-varianten, og opp mot 1000 personer er satt i karantene. Store deler av utbruddet knyttes til en korkonsert.

Det melder kommunen i en pressemelding torsdag.

«Av positive prøver på covid-19 i Færder kommune har 56 av dem fått påvist delta-varianten av viruset. Kommunen gjennomgår nå alle prøvene og undersøker at de er tilknyttet det samme utbruddet. Personer som har testet positivt de siste dager må anta å være smittet av delta-varianten.»

– Det er svært viktig at alle nå følger smittevernreglene i forhold til karantene og isolasjon, begrenser antall nærkontakter og tester seg ved minste mistanke om smitte, sier kommuneoverlege Elin Jakobsen.

Jakobsen sier til VG at det nå er 86 personer i isolasjon, og opp mot 1000 i karantene, men at flere av disse vil teste seg ut i dag.

– Det vi vet er at store deler av utbruddet er knyttet til en korkonsert som har fått forgreininger til familiemedlemmer, sier Jakobsen.

Torsdag forrige uke kom beskjeden om at et kormedlem var smittet, etter to dager med konserter i Nøtterøy kulturhus, skrev Tønsbergs Blad lørdag.

Kommuneoverlegen sier det har foregått i kontrollerte former, men at det var mange på scenen.

SPREDNING: Kommuneoverlege Elin Jakobsen sier at det er liten mistanke om at utbruddet har spedd seg ut i samfunnet. Foto: Privat

– De vil ettergå akkurat hvordan koret ble organisert, men antall og slikt er godt organisert og foregått i kontrollerte former.

Utbruddet må ses på som at hele består av delta-varianten, sier hun.

– Det passer med utbruddets karakter, der det har vært veldig smittsomt. Det har også vært flere fullvaksinerte som har fått påvist smitte. Det er seks av disse.

Kommunen er i tett dialog med FHI for å få faglige råd om hvordan de skal håndtere utbruddet videre.

– Vi håper og tror at vi klarer å begrense utbruddet. Smittetallene de siste dagene er kjent smittevei. Det er lite mistanke om at det har spredd seg ut i samfunnet.