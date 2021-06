SØKSMÅL: 34 kvinner har gått sammen om et søksmål mot pornogiganten Pornhub, der selskapet anklages for å profittere på overgrepsvideoer. Foto: Ethan Miller, Getty Images

Flere enn 30 kvinner saksøker Pornhub

Kvinnene mener pornonettstedet bevisst har gått inn for å tjene penger på videoer av voldtekter, barneovergrep og innhold av andre seksuelle handlinger uten samtykket. «Absurde» sier selskapet selv om anklagene.

Av Synne Eggum Myrvang

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det skriver kanalen flere amerikanske medier. CBS News har snakket med fire av de 34 kvinnene som har gått sammen om å saksøke selskapet.

De anklager selskapet og eierselskapet MindGeek for å bevisst ha utnyttet dem ved å tjene penger på videoer av voldtekter, hevnpornografi, barneovergrep eller andre seksuelle handlinger uten samtykke.

Selskapet avviser anklagene.

Samtykket ikke til opplasting

Én av kvinnene, som er anonym, forteller til CBS at kjæresten tvang henne til å lage en nakenvideo da hun var 17. Først da hun begynte på college skjønte hun at videoen var lagt ut på Pornhub uten hennes samtykke.

Kvinnen ble aldri kontaktet av nettstedet med spørsmål om alder eller hvorvidt det var samtykke. Over 200.000 personer endte med å se videoen, ifølge henne.

Advokat Michael Bowe, som representerer kvinnene, sier til CBS at det har vært lovløse tilstander i den digitale pornoindustrien.

– De siste ti årene har den pornoindustrien på nett fått operere med helt andre regler av både myndigheter og rettsvesenet. Egentlig ingen regler eller tilsyn, presiserer han.

Avviser anklagene

Pornhub-eier Mindgeek avviser anklagene som kommer frem i søksmålet som ble kjent torsdag.

– Påstandene om at Pornhub er et kriminelt foretak er helt absurde, gjennomgående usanne og fullstendig hensynsløse, skriver selskapet i en uttalelse.

TIL CNN skriver Pornhub at de undersøker hver enkelt henvendelse om misbruk som kommer inn til dem, også i denne saken, men avviser blankt anklagene om at forretningsstrukturen tillater kriminell virksomhet.

Storm rundt Pornhub i 2020

MasterCard og Visa avbrøt samarbeidet med Pornhub før jul i 2020 av samme årsaker som beskrives over – anklager om at nettstedet tillater deling av overgrepsvideoer. Bare dager i forveien hadde New York Times avslørt kritikkverdige forhold på pornonettstedet – ved at flere kvinner fortalte om at videoer av dem var delt uten at de var klar over det, og der de var under seksuell lavalder.

STO FREM: Serena Fleites (19) var en av kvinnene som sto frem i New York Times i desember 2020 og fortalte hvordan en video hun som mindreårig hadde sendt en hun var forelsket i – og som deretter havnet på Pornhub. Foto: RACHEL BUJALSKI / NYTNS

Kort tid etterpå endret Pornhub retningslinjene sine – blant annet ved å fjerne muligheten for å laste ned videoer og ved å kreve verifisering av identiteten før man får mulighet til å laste opp videoer.

Selskapet krever imidlertid ikke verifisering av hverken ID eller alder på dem som figurerer i videoen.