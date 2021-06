Michaela (9) ble kidnappet fra nærbutikken

To småjenter syklet til butikken for å kjøpe brus og godteri. Bare den ene kom tilbake. Over 30 år senere er Michaela (9) fortsatt sporløst borte – men nå mener politiet de vet noe.

Av Hilde Kristine Misje

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er lørdag 19. november 1988. Solen skinner, og i byen Hayward, som ligger like ved San Francisco i California, gjør innbyggerne seg klare til å feire Thanksgiving.