17. desember: Dette skjedde i natt

En domstol i Santa Fe har utstedt en ransakingsordre for Alec Baldwins telefon, nesten to måneder etter hendelsen på filmsettet under innspillingen av westernfilmen «Rust». Alexandria Hancock, som jobber med etterforskningen, sier at de «ønsker å gjennomsøke telefonen etter mulige bevis i etterforskningen etter Halyna Hutchins død», da en pistol gikk av på filmsettet.