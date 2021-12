POSITIVE NYHETER: Ny kunnskap om effekten av coronavaksinen – og en tredje boosterdose – gir grunnlag for optimisme, mener den assisterende helsedirektøren.

Omikron: Tror smittetallene vil stige langsommere enn ventet

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror at tiltakene har gitt en viss effekt på smittespredningen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Forrige uke var preget av et fortsatt et høyt smittenivå, og mandag er 383 personer fortsatt innlagt på sykehus.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier imidlertid at de nye tiltakene trolig har bidratt til en utflating av smitten og antall innleggelser.

– For noen uker siden uttalte du at smittesituasjonen i Norge var ut av kontroll. Har vi bedre kontroll nå?

– Det kan se ut som det. Jeg tror nok at de første tiltakene som kom for over to uker siden, og de som ble innført i forrige uke, har gitt en viss effekt. Dette er gode nyheter, og viser at det vi gjør sammen funker, sier han.

Det store spørsmålet nå, sier Nakstad, er hvordan smitten vil endre seg fremover. Selv har Nakstad tro på at smittetallene vil stige langsommere enn først antatt.

– Det blir derfor interessant å se hvordan utviklingen blir hos andre land som har lignende tiltak som oss, som Danmark, eller strengere tiltak, som Nederland.

Fortsatt usikkerhet

Deltavarianten er fortsatt dominerende blant smittetilfellene i Norge. Samtidig har 3394 tilfeller av omikronvarianten blitt påvist i Norge til nå, melder FHI. Mange spørsmål rundt omikron står fortsatt ubesvart.

– Vi er fortsatt usikre på omikron - hvordan den vil endre seg fremover, om det vil føre til flere innleggelser, og om vi kan få kontroll på smitten, sier han.

Ifølge Nakstad er smitteutbruddene ved flere Oslo-julebord noe av grunnen til at det fortsatt hersker mye usikkerhet rundt omikrons utvikling.

Totalt var det et sted mellom 500 og 620 personer i lokalene til Louise den 26. november, hvor minst 140 personer har fått påvist smitte. Av 111 deltagere på julebordet som ble intervjuet i etterkant, fikk 74 prosent påvist coronasmitte og nær 60 prosent har blitt smittet med omikronvarianten.

– Vi har tall som viser at omikron har økt betydelig. Men omikron fikk en «flying start» med veldig mange tilfeller, så det er vanskelig å si hvordan stigningsraten i en normalsituasjon vil være med de tiltakene vi har nå.

Foreløpige rapporter og tall fra Sør-Afrika indikerer at omikron ikke gir et mer alvorlig sykdomsforløp enn delta. Nakstad advarer om at omikron likevel kan føre til mange sykehusinnleggelser.

– Per nå tyder det på at omikron er snillere enn delta når det gjelder alvorlig sykdom, men at den også er mer smittsom. Dermed kan omikron forårsake mange innleggelser likevel, sier han.

Gode vaksinenyheter

Ny kunnskap om effekten av coronavaksinen – og en tredje boosterdose – gir riktignok grunnlag for optimisme, mener den assisterende helsedirektøren. Enkelte studier har rapportert at en vaksine vil gi 95 prosent beskyttelse mot deltavarianten etter en tredje boosterdose, og nærmere 80 prosent beskyttelse mot omikron.

– Selv om det ikke er like høyt for omikron, er det er høyt tall som vil hjelpe mange. Det underbygger det rådet som er gitt om å ta en tredje dose.

Om den tredje dosen vil bli den siste, er imidlertid fortsatt usikkert.

– Er det slik at vi må fortsette å vaksinere oss hver gang en ny variant dukker opp?

– Det er usikkert hvor ofte man vil trenge en boosterdose. En stivkrampesprøyte må man for eksempel ta hvert tiende år, mens andre vaksiner trenger ikke nye doser etter at du har tatt dem som barn.

Nakstad legger til at det coronaviruset vi har i samfunnet i dag, ikke er det samme som det viruset som snudde verden på hodet for nær to år siden.

– Omikron er den fjerde varianten vi har i Norge, og vaksinen er ikke helt skreddersydd for denne. Likevel har vaksinen god effekt, sier han.

Nakstad mener dette er et godt tegn på at befolkningen ikke nødvendigvis behøver å ta så mange boosterdoser fremover.

– Kanskje vil noen utsatte grupper bli tilbudt vaksiner i det langsiktige løp, men det er for tidlig å si.