STØTTEGRUPPE: Tor-Inge Kristoffersen var vaktførstebetjent i regjeringskvartalet da bomben gikk av 22. juli i 2011. Nå er han nestleder i støttegruppen til de pårørende.

Pårørende gruer seg til Breivik-rettssaken: − Håper mediene viser måtehold

Anders Behring Breivik møter i retten tirsdag, etter å ha begjært seg løslatt. Støttegruppen til de pårørende etter 22. juli forteller at medieomtalen er belastende.

Publisert: Nå nettopp

– Det er mange som gruer seg til rettssaken, og spesielt mediedekningen som kommer da. Jeg vet at det er enkelte som melder seg ut av nyhetsbildet hele uken for å slippe den belastningen, sier Tor-Inge Kristoffersen.

Han er mangeårig nestleder i støttegruppen etter 22. juli, og var i tillegg vaktførstebetjent i regjeringskvartalet da bomben fikk av.

I 2020 begjærte Anders Behring Breivik seg løslatt fra fengsel, i forbindelse med at minstetiden for forvaringsdommen han utløp i juni i fjor. Saken skal behandles i en provisorisk rettssal i gymsalen til Telemark fengsel tirsdag.

– Jeg håper mediene viser måtehold med billedbruken og de store, spektakulære overskriftene. Det er mange som får litt sjokk, selv om de kanskje er forberedt på at det kommer, sier Kristoffersen.

– Den stadige påminnelsen når du går innpå nettavisen, eller kommer inn på butikken og ser et stort bilde av terroristen på forsiden, det er tungt for mange, sier han, og legger til at det samme gjelder når folk deler innlegg om terroristen på sosiale medier.

Info Fakta om forvaringsstraff: Straffelovens paragraf 40 gir domstolene mulighet til å gi de aller farligste forbryterne en tidsubestemt straff.

Forvaringsstraff kan idømmes når det er fare for nye alvorlige forbrytelser etter endt soning og vanlig fengselsstraff ikke anses å være tilstrekkelig til å verne samfunnet.

Retten skal fastsette en tidsramme med en maksimumstid og en minstetid. Maksimumstiden kan ikke overstige 30 år.

Ved forvaringsdom kan den dømte i prinsippet risikere å bli sittende bak murene resten av livet ettersom straffen kan forlenges med inntil fem år om gangen etter at minstetiden er utløpt.

Domfelte kan på sin side begjære seg prøveløslatt så fort minstetiden er utløpt. Deretter først ett år etter at forvaringsdommen eller en dom som nekter prøveløslatelse, er endelig.

Det er spesielt der personer har begått flere alvorlige vinningsforbrytelser, seksualforbrytelser, grov vold eller drap, at forvaring er aktuelt. Vis mer

– Bruker mediene og rettssaken som talerstol

Lederen i støttegruppen, Lisbeth Røyneland, har tidligere uttalt til NTB at hun frykter at omtale av Breivik i forbindelse med rettssaken kan være retraumatiserende.

Kristoffersen beskriver det som at man plutselig får en klump i magen.

– Du får opp et bilde, og kanskje blir resten av dagen ødelagt, sier han.

– Trykket rundt 22. juli var også høyt i forbindelse med tiårsmarkeringen i sommer. Hva er annerledes nå?

– Det er vel at det nå er veldig mye fokus på terroristen som person. Det er vel ingen som tror at han faktisk blir løslatt, men at han rett og slett bruker mediene og rettssaken som en talerstol for å spre budskapet sitt.

RETRAUMATISERENDE: Støttegruppen etter 22. juli frykter at det blir retraumatiserende at Anders Behring Breivik blir omtalt i mediene.

Rollen som vaktførstebetjent i regjeringskvartalet 22. juli førte til at Kristoffersen var det første vitnet som ble kalt inn i rettssaken mot Breivik i 2012. Det har hjulpet han med å bearbeide det som skjedde.

– For meg personlig så går det greit. Jeg har vært aktiv i støttegruppen i mange år nå, og har blitt eksponert for mange av disse tingene. Det er det samme med at jeg under rettssaken vitnet da han satt rett ved siden av meg.

– Men jeg vet at det er mange som sliter, legger han til.

En stor påkjenning

Tarjei Jensen Bech var en av ungdomspolitikerne som var på Utøya 22. juli 2011.

– Det er en stor belastning, man blir minnet på det. Det verserer i nyhetsbildet, forteller Bech og legger til:

– Så det er klart at man får en del av de indre reaksjonene tilbake.

I dag er han fortsatt aktiv i politikken og er fylkesordfører for Troms og Finnmark.

Det var aldri noe alternativ for han å gi seg med politikken etter 22. juli.

FORTSATT AKTIV: Bech ga seg ikke som politiker og var inntil nylig varaordfører i Fylkesvaraordfører i Troms og Finnmark.

– For min egen del så handlet det litt om at jeg ønsket å gjøre en forskjell. Fortsette å bidra for arbeiderpartiet også. Det var så mange på Utøya som ble drept for det de trodde på, sier han.

Miriam Einangshaug var også på Utøya for snart 11 år siden. I dag er hun styremedlem i støttegruppen etter 22. juli. Hun håper mediene viser varsomhet når de omtaler rettssaken.

– Det er selvsagt en krevende situasjon for vi som er direkte berørt. Så håper hvert fall jeg at medier viser aktsomhet. Det kan potensielt bli en krevende uke for mange.

– Hva må mediene passe seg for?

– Tenke på billedbruk, overskriftsbruk. Det er mange som synes det her er veldig krevende,.