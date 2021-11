SKREV UNDER: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) og MIGA-sjef Ethiopis Tafara signerte fredag klimaavtalen på 500 millioner kroner som skal brukes til fornybare energiprosjekter.

Glasgow: Norge inngår klimaavtale på 500 millioner kroner

På klimatoppmøtets femte dag ble det kjent at Norge inngår et samarbeid med Verdensbankens garantibyrå (MIGA) om garantier til fornybar energi i utviklingsland.

Av Ida Lokland

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Avtalen på 500 millioner kroner ble signert av utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) fredag ettermiddag i Glasgow. På plass var også Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

– Dette gjør det mulig for private investorer å investere i solenergi, vindkraft og grønn energi i de aller fattigste landene i verden, sier Tvinnereim til VG.

– Noe Norge aldri har gjort før

Tvinnereim sier at veldig lite av utenlandsinvesteringer går til utviklingsland på grunn av stor risiko, da disse landene ikke har gode nok institusjoner. Det er også disse landene som trenger investeringer i fornybar energi aller mest.

Det skal altså 500 millioner norske bistandspenger bidra til.

– En million mennesker har ikke tilgang til elektrisitet i dag. Hvis vi bare skulle latt markedet og private investorer måtte løse dette uten offentlige midler, så ville det tatt veldig lang tid.

– Hvorfor er denne avtalen viktig for Norge?

– Fordi vi er nødt til å løse klimautfordringen og fattigdomsutfordringen samtidig. Hvis ikke de fattige i verden får tilgang til ren energi, så er de nødt til å belage seg på fossil energi, og da klarer vi ikke å møte klimamålene, sier Tvinnereim, og fortsetter:

– Dette er noe Norge aldri har gjort før. Jeg er sikker på at det er helt riktig måte å jobbe med klima og utvikling.

Les også: Norge fikk verstingspris under klimatoppmøtet.

Klimatoppmøtet COP26 startet mandag i Glasgow og pågår til 12. november, og er det 26. i rekken i regi av FN.

Onsdag kom nyheten om at rundt 40 prosent av verdens finansmarkeder slutter opp om Parisavtalen om å begrense global oppvarming til 1,5 grader Celsius.

Over 100 ledere fra land, som til sammen representerer 85 prosent av verdens skoger, har forpliktet seg til å få slutt på avskoging og utarming av landområder før 2030.

Da Støre holdt tale i Glasgow på tirsdag, lovet han at oljefondet skal være «det ledende fondet i verden til å håndtere klimarisiko».

Samme dag fikk Norge den tvilsomme æren av å motta prisen «dagens fossil» av Climate Action Network (CAN) tirsdag. Prisen deles ut daglig til landene som «gjør mest for å bidra minst» under klimaforhandlingene.

Se også VG Forklarer: