ØDELAGT: Her er det som er igjen av overvåkningskameraene på Lofsrud skole på Mortensrud.

Overvåkingskameraer ved Mortensrud-skole knust etter forrige skyting

MORTENSRUD (VG) Rektor ved Lofsrud skole, der en 20-åring ble skutt og drept torsdag kveld, forteller at overvåkingskameraene deres ble smadret etter en skyting ved skolen i fjor.

April i fjor ble det skutt mot en bil ved Lofsrud skole på Mortensrud i Oslo. Da fanget skolens overvåkingskamera opp flere personer rundt bussholdeplassen rett ved skolen.

– Politiet løste saken ved å se på opptakene våre. Etter det ble alle knust. Vi hadde 6–8 kameraer som satt på veggene her. Vi anmeldte det, men det skjedde aldri noe mer, sier rektor ved ungdomsskolen, Trond Nilsen.

INGEN VIDEO: Etter en skyting ved Lofsrud skole på Mortensrud i fjor, ble overvåkingskameraene på skolen knust og ødelagt, forteller rektor Trond Nilsen.

På veggen bak han henger et skilt som varsler om videoovervåking, og ved siden av er kun et spor av der et kamera en gang har hengt.

Dermed har ikke skolen noe videoopptak av skyteepisoden torsdag kveld, hvor en 20 år gammel mann ble skutt ved skolen. Politiet skriver i en pressemelding fredag ettermiddag at 20-åringen har dødd av skadene. De pårørende er varslet.

KNUST: Politiet gjorde flere undersøkelser torsdag formiddag rundt Lofsrud skole.

Jobber med å finne ut om elever har sett skyting

Ifølge politiet skal det ha vært elever på skolen da skytingen skjedde, men de skal ikke ha noe med hendelsen å gjøre. Politiet sperret av området som ligger helt inn mot skolen torsdag kveld.

Fredag formiddag var krimteknisk på plass ved Lofsrud skole. Der undersøkte de blant annet en søppelbøtte på området.

– Det er ikke noen av våre elever involvert. Men det er klart at når det skjer på et område som dette, så er det umulig å si om noen av våre elever har vært til stede og sett det. Så det jobber vi med nå – om det finnes noen som har sett det og som vi må tilby hjelp av noe slag, sier Nilsen.

MANN SKUTT: Skyteepisoden torsdag kveld skjedde ved Lofsrud skole.

Rektoren forteller at det torsdag kveld var såkalt «meråpen skole» ved Lofsrud, hvor skolen var åpen til klokken 21. Dette tilbudet har de to ganger i uken.

– Det er usikkert om elevene hadde gått hjem eller hang rundt her. Vi ønsker å ha skolen som en trygg arena for ungdommen, og gi dem et tilbud som gjør at de nettopp ikke rekrutteres inn i kriminelle miljøer. Så da er det jo ekstra trist at det skjer like utenfor skolen.

Nilsen sier han synes det er synd at ungdommene på skolen blir dratt ned når slike hendelser skjer.

– Men elevene på skolen her er veldig fine og vi har et godt skolemiljø. Disse enkelthendelsene som skjer fra tid til annen på Mortensrud, og som ofte er knyttet opp til et eget miljø, tar med seg mye av hele Mortensrud i dragsuget, og det synes jeg er veldig leit.

UNDERSØKELSER: Krimteknikere går gjennom søpla utenfor Lofsrud skole på Mortensrud.

Store grupperinger av folk ved skolen

Rektoren forteller om at det ofte oppholder seg store grupperinger med folk i alderen 18–30 ved skolens område.

– De setter seg der det er mulig å sitte, der det er benker og plass, og dessverre er det sånn at skoler og idrettsarenaer er steder hvor det er benker, og da møtes de der. Det er jo veldig trist, for de må jo ha et sted å være – men de stedene de er, er steder de absolutt ikke burde være. Steder hvor det er barn og ungdom.

Nilsen hevder det foregår kjøp og salg av narkotika i miljøet han beskriver.

– De har ikke gjort noe hærverk eller slikt, men det er klart at det skaper ikke trygghet med store grupperinger med unge voksne.

Rektoren sier de gjør mye for å gi elevene et godt tilbud etter skoletid, så de skal kunne ha et sted å være.

– Det finnes mange tilbud for ungdom opp til 16 år, men det finnes veldig lite for de mellom 18 og 25.