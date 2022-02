I VARMEN: Etter å ha krysset grensen til Romania fikk Andreas Tranøy husly hos et ektepar som åpnet hjemmet sitt.

Etter over 36 timer på veien, kom Andreas seg ut av Ukraina

Etter å ha våknet av kraftige drønn torsdag morgen, har han vært på reisefot gjennom landet med tog og bil.

Av Ola Haram

Andreas Tranøy driver to klesbutikker i byen Kharkiv som ligger øst i Ukraina og hadde egentlig flybilletter hjem til Norge på torsdag.

– Det er ganske spesielt hvordan flukten fra Kharkiv ble for meg. Jeg hadde et fly fra Kyiv som ble kansellert mens jeg satt på toget. Så kom meldingen om at ambassaden stengte. Det føles jo veldig dramatisk der og da, selv om man prøver å holde hodet kaldt. Du begynner å skape alle de ideene inne i hodet ditt hvordan det her blir og at alt kan gå til helvete, sier Tranøy til VG.

I bil mot grensen

Fra togstasjonen mellom Kharkiv og Kyiv ble det en nesten 24 timer lang biltur før reisefølget kom fram til grensen til Romania. Der sto de 14 timer i kø før de krysset landegrensen i kveld ca. klokken 23.00

– Ukraina har alltid vært et annerledes og spennende land å jobbe i, med både sine muligheter og utfordringer, men akkurat denne spenningen er ikke noen man kanskje trenger. Likevel, det å ha vært i denne situasjonen forandrer mitt syn på det å være flyktning og jeg for en større forståelse om hva andre her har gjennomgått.

KØ: I denne køen på grensen til Romania sto reisefølget fast i 14 timer.

Kontrollposter i alle byer

Selv om bilturen gjennom landet ble lang, kom de seg helskinnet fram til nabolandet Romania. For hver by de kjørte gjennom var det nye kontrollposter.

– Når vi spurte om veien videre var trygg, så fikk vi til svar at de bare kunne garantere for den neste kilometeren. Samtidig kunne vi lese på nett at byen vi nettopp hadde kjørt gjennom hadde blitt nedstengt. Så kom portforbudet, men vi tenkte at det ikke var noe lurt å sove i bilen langs landeveien, sier Tranøy.

De fryktet å gå tom for bensin som følge av restriksjoner på 20 liter pr. bil, men fikk likevel tak i nok drivstoff til ferden.

– Det er helt surrealistisk å ha vært med på, det jo ingenting i forhold til hva Ukraina står i nå.

ROMANIA: Bildet er tatt rett etter grensepasseringen sent fredag kveld.

Forbannet på Russland

Andreas har bodd i Ukraina i fem år og sier han ikke forstår hvorfor Russland har angrepet landet.

– Jeg kjenner på et sinne over det som skjer. Det her kan jo ikke være lov. De har jo ikke erklært krig en gang. Jeg blir så forbannet og dette er jo bare hvordan jeg som norsk føler det. Da kan jeg bare tenke meg hva jeg hadde følt som ukrainer. Det er som å stå i skolegården mens noen blir mobbet og spytta på, uten å gripe inn. Det er ingen andre land som reagerer. Hva er det for noe, egentlig?

Etterlyser handling

Tranøy mener det ikke holder at norske politikere bare fordømmer det russiske angrepet mot Ukraina.

– Når jeg hører politikere si at dette er veldig trist og at de fordømmer angrepet, så tenker jeg at det ikke er nok. Nå må vi kanskje heller snakke om å reagere og hjelpe Ukraina.