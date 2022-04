MOTTAK: Ukrainske flyktninger registrerer seg for norsk politi på Nasjonalt mottakssenter i Råde.

Mangler fortsatt 11.000 flyktningplasser – kommuner ber om utsatt frist

Kommunene har så langt sagt ja til å bosette over 23.000 flyktninger. Det er 11.000 færre enn Integrering- og mangfoldsdirektoratet har bedt dem om.

Det er imidlertid 81 kommuner som ennå ikke har svart på hvor mange de kan bosette.

– Bosetningsviljen i kommunene er stor. Vi regner med å nå målet, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) til VG.

De fleste har sagt ja til å ta imot det antallet de har blitt anmodet om å ta imot. 60 kommuner har bedt om utsatt frist.

Mens noen kommuner sier de kan ta imot flere enn de har blitt bedt om, kan noen ta imot færre.

– Tallet er høyt

Ulvik kommune har fått anmodning om å ta imot 100 flyktninger – noe som tilsvarer ti prosent av kommunens innbyggere. Kommunen har nå vedtatt at de kan bosette 25.

– Tallet er høyt. Sånn som situasjonen er nå er det veldig lite realistisk at vi vil nå målet om å bosette 100 flyktninger. Hvis Bergen skulle tatt imot like mange i prosent måtte de bosatt 25.000 flyktninger, sier ordfører Hans Petter Thorbjørnsen (Ap) til VG.

Bergen har fått anmodning om å gi plass til 1000.

ANKOMST: Nasjonalt ankomstsenter i i Råde kommune.

Thorbjørnsen peker på mangel på nok skole- og barnehageplasser, mangel på kommunale boliger tolker, lærere, leger og sykepleiere og opplæring av flyktningkoordinator og andre ansatte som årsaker til at de ikke kan ta imot flere flyktninger nå.

Han sier at det kan være at de kan ta imot flere flyktninger på sikt.

– Tiden vil vise om det er så vanskelig som vi tror, å bokstavelig talt gå fra null til 100 så fort. Vi må se hvordan denne krisen utvikler seg.

70 for få

Skaun kommune i Trøndelag kan bosette 70 flyktninger, men har blitt anmodet om 140. På grunn av et stramt boligmarked klarer de ikke å bosette flere slik situasjonen er nå.

– Å bosette 140 flyktninger er for mye for en så liten kommune, men vi prøver å strekke oss så godt vi kan, sier ordfører Gunn Iversen Stokke (Sp) til VG.

Malvik har sagt ja til 60 færre flyktninger enn de har blitt bedt om.

– Det er et høyt tall i forhold til antall innbyggere. Den største utfordringen er for få skoleplasser. Vi hadde ikke planlagt for dette, men jeg utelukker ikke at vi klarer det, sier ordfører Trond Hoseth (Ap) til VG.

REGISTRERING: Mottakssenteret i Råde. Hit kommer flere ukrainske flyktninger.

Gran kommune i Innlandet fikk en anmodning om å bosette 120 flyktninger, men garanterer for at de kan bosette 60. De sier også at det er boliger det står på.

– Vi jobber videre for å se om vi kan klare flere, sier ordfører Randi Eek Thorsen (Ap) til VG.

Evje og Hornnes kommune i Agder, som har litt over 3000 innbyggere, er bedt om å bosette 70 flyktninger. De har svart at de kan ta imot 50.

– Vi klarer ikke 70 i første omgang, sier ordfører Svein Arne Haugen (Ap), og legger til:

– Vi er ute og spør etter ledige boliger, utleie i kommunen. Vi har folk som jobber med hva dette innebærer for skole og barnehager.

Også Bærum kommune skiller seg ut. De fikk en anmodning om å bosette 350 flyktninger, men sier ja til 700. Kommunen har altså kapasitet til å ta i mot dobbelt så mange som IMDI ba om.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) sier kommunen er i gang med å planlegge for hvordan skoler, barnehager og organisasjoner skal ta i mot flyktningene som kommer. Øygarden og Bamble tar også imot flere enn anmodningen ber om.

– Det er en veldig positiv holdning til dette i kommunestyret, og det tror jeg det er i mange kommuner for tiden, sier Bamble-ordfører Hallgeir Kjeldal (Ap).

Han forteller at kommunen ikke hadde fått anmodningen fra IMDI da de vedtok at de kunne bosette 100 flyktninger – 25 mer enn de er bedt om.

Syv ganger så mange

Kommunene har blitt bedt om å ta imot 35.000 flyktninger i år. Det anslås at 30.000 flyktninger fra Ukraina kan komme til Norge.

I en normalsituasjon er kommunene anmodet om å bosette 5500 flyktninger i året. Nå skal kommunene altså bosette nesten syv ganger så mange.

HISTORISK HØYT: Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) og Libe Solberg Rieber-Mohn, direktør for Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

275 av 356 kommuner har svart på Integrering- og mangfoldsdirektoratets henvendelse om hvor mange flyktninger de kan ta imot.

– Jeg har forståelse for at kommunene står overfor en stor oppgave, og vil trenge noe tid til å bygge opp sine tjenester. De har fått en kort frist på seg, sier direktør for Integrering- og mangfoldsdirektoratet, Libe Solberg Rieber-Mohn, til VG.

Integreringstilskudd

Kommunene vil motta integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger som har fått innvilget midlertidig kollektiv beskyttelse.

– De jobber hardt for å bosette et historisk høyt antall flyktninger. Utfordringen er at dette skal gå raskt, samtidig som vi vet at det vil ta tid å utvide helse- skole- og barnehagetilbud og planlegge for språkopplæring og arbeidsmuligheter, sier Persen.

For å sikre mer forutsigbarhet foreslår regjeringen et tilskudd på 50.000 kroner i kompensasjon for hver plass en kommune er anmodet og stilt til rådighet, men som ikke blir brukt.

Integreringstilskudd for bosatte flyktninger utbetales på ordinært vis.