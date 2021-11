TRAKK SEG: Eva Kristin Hansen (Ap) trakk seg som stortingspresident etter at politiet begynte å etterforske hvordan stortingspolitikere har brukt ordninger for pendlerboliger.

Eva Kristin Hansen (Ap) trakk seg: − Jeg ble i realiteten avsatt

Klokken 9 skal Arbeiderpartiet møtes på Stortinget for å velge hvem de mener bør være den nye stortingspresidenten. Masud Gharahkhani (39) blir trolig ny stortingspresident, får VG bekreftet.

Arbeiderpartiet (AP) møtes til gruppemøte på Stortinget klokken 9 onsdag for å velge partiets nye kandidat til vervet som stortingspresident. NRK omtalte dette først.

Partisekretær Kjersti Stenseng vil overfor VG ikke fortelle hvem som er deres kandidat, men at det trolig vil komme pressemelding fra lederen av valgkomiteen, Åsmund Aukrust, om kort tid.

Masud Gharahkhani (39) er trolig den som blir innstilt som ny stortingspresident, får VG bekreftet. DN omtalte dette først.

Arbeiderpartiets Eva Kristin Hansen sier hun følte seg tvunget til å gå av da hun i forrige uke kunngjorde at hun trekker seg som stortingspresident forteller hun:

– Jeg ble i realiteten avsatt som stortingspresident da stortingets direktør konkluderte med at jeg hadde brutt regelverket rundt pendlerboliger i perioden 2014–2017 og statsadvokaten fulgte opp med å beordre etterforskning, skriver Hansen i en tekstmelding til VG.

Disse uttalelsene ga hun først til NRK.

Føler seg «avsatt»

Stortingspresident Eva Kristin Hansen kunngjorde i forrige uke at hun trakk seg, i forbindelse med at politiet startet etterforskningen av pendlerbolig-saken.

Det skjedde i kjølvannet av Adresseavisens avsløring om at hun i flere år disponerte en gratis pendlerleilighet i Oslo, samtidig som hun og mannen bodde i Nordre Follo kommune, bare 29 kilometer fra Stortinget. Grensen for å få pendlerbolig går ved 40 kilometer.

I tillegg til Hansen er Arbeiderpartiet representert med fjerde visepresident Sverre Myrli i dagens presidentskap. Stortinget vil trolig først torsdag gå til valg på ny stortingspresident.

– Jeg følte meg tvunget, selvfølgelig, til å beklage dette. Jeg mener selv jeg har fulgt regelverket til punkt og prikke, skriver Hansen videre.

Mener valget bør utsettes

Den kjente forsvarsadvokaten John Christian Elden bekreftet mandag at han representerer Eva Kristin Hansen i forbindelse med pendlerbolig-saken. Politiet har foreløpig ikke noen mistenkte eller siktede i saken, og Hansen har ikke blitt kontaktet i forbindelse med etterforskningen.

Elden mener derfor at Hansen gikk av som stortingspresident på feil grunnlag, og at valget av en ny president dermed burde utsettes:

– Stortingspresidenten er ifølge politiet ikke mistenkt i saken. Det er ganske forståelig. Hun har fulgt reglene som gjelder, sier advokat Elden til Aftenposten.

– Etter min oppfatning bør Stortinget utsette spørsmålet om å skifte president nå. Begrunnelsen var at hun var under etterforskning, men det er hun ikke, legger han til – og sier at Hansen gikk av på feil grunnlag.

INNLEID: Advokat John Christian Elden bistår tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) i pendlerbolig-saken.

Hansen har ikke kommentert disse innvendingene fra Elden, men hun er ifølge advokaten kjent med hans standpunkt.

Da Eva Kristin Hansen trakk seg, skrev hun i en e-post til NTB at hun tok det som en selvfølge at hun er blant dem som blir etterforsket.

– Jeg mener det er uholdbart for Stortinget å ha en stortingspresident som er under politietterforskning. Jeg har derfor kontaktet min partileder og parlamentariske leder og orientert om at jeg vil trekke meg som stortingspresident, skrev hun.