Martine-saken: Bondevik positiv etter sjeik-møte

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik gikk onsdag ettermiddag i møte med en nær kontakt for houthi-bevegelsen. Målet er å komme nærmere en utlevering av drapsmistenkte Faruk Abdulhak.

– Jeg synes det var et positivt møte. Mitt klare inntrykk at det vil de medvirke til, de deler våre synspunkter på at det er rettferdig at en mistenkt stiller i retten, så får retten avgjøre saken, sier Kjell Magne Bondevik til VG etter møtet.

Kjell Magne Bondevik, tidligere statsminister og leder av Oslosenteret er nå i Muscat i Oman på vegne av Martines far Odd Petter Magnussen.

– Jeg har snakket med ham og de andre som er der nede, nå skal de spise lunsj og så begynner møtene, sier Magnussen til VG onsdag.

Han forteller at Bondevik er i Oman for å møte en sjeik som har et tett forhold til lederen av houthi-bevegelsen, Abdul-Malik al-Houthi.

Møtet kom i stand gjennom at en støttespiller med bånd til Jemen tok kontakt med Magnussen på vegne av sjeiken som ønsket et møte med ham.

– Det ble bedt om et møte med meg, men av forskjellige grunner så kunne ikke jeg reise ned dit. Da spurte jeg Bondevik, som har vært en god støttespiller i mange år, og valgte å påkoste ham en tur ned dit for å se hva dette kunne være, forklarer han.

Den siste uken har det vært flere utviklinger i den fjorten år gamle drapssaken. Det var i 14. mars 2008 at studenten Martine Vik Magnussen (23) ble voldtatt og drept i London.

Hun ble funnet to dager senere, delvis tildekket i en kjeller i bygget der Farouk Abdulhak bodde. Han studerte sammen med henne på Regent’s University i London, og er mistenkt for å ha stått bak ugjerningen.

Han flyktet til Egypt og så til Jemen samme dag som Martine ble drept.

Tirsdag forrige uke ble en kvinnelig slektning av Abdulhak pågrepet, mistenkt for å ha bistått en kriminell. Hun ble løslatt samme dag, men har fått passet konfiskert og skal sitte i en form for husarrest.

Til VG har advokat Patrick Lundvall-Unger tidligere fortalt at det britiske politiet mistenker kvinnen for å ha bistått Abdulhak allerede drapskvelden, og også for å ha bistått ham økonomisk i senere tid.

Arbeid i bakgrunnen

Møtet som Bondevik onsdag formiddag sitter i med den omanske sjeiken er avtalt helt uavhengig av den siste tids utvikling, understreker Magnussen.

– Det foregår alltid noe i bakgrunnen i denne saken. Dette har vært planlagt en måneds tid, forteller han.

Magnussen sier at Bondeviks samtaler med sjeiken forhåpentligvis vil lede til en utvikling i saken. Abdulhak skal ha tilhold i den jemenittiske hovedstaden Sanaa, som har vært under houthi-opprørernes kontroll siden 2015.

– Sjeiken vil så forsøke å snakke med al-Houthi om behovet for å bidra til rettferdighet, sier Magnussen og fortsetter:

– Så får vi se om det vil bevege ham i en retning for å besørge en utlevering av mistenkte. Det beste hadde uansett vært om mistenkte meldte seg selv fordi det ble for kostnadstungt for ham og familien.

Magnussen viser til den ferske pågripelsen av en slektning, som han håper vil føre til ytterligere press på den mistenke Abdulhak.

En kostnad-nytte-analyse

Martines far håper at alle møtene han og hans støttespillere har, samt den nye pågripelsen i saken, vil føre til at Abdulhak blir tvunget til å gjøre en ny vurdering av hva det koster å være internasjonalt etterlyst og på frifot.

– Håpet er at kost-nytte-betraktningen hos mistenkte skal tilte i retning av en retur til England, alternativt blir utlevert. Derfor jobber vi også på det myndighetsmessige nivå. Om ikke annet har vi gjort livet hans til et helvete, sier Magnussen.

Mandag hadde han nye møter med britisk politi og en representant for det britiske utenriksdepartementet.

Han skryter av samarbeidet de har med britene, og forteller at han opplever dem som løsningsorienterte og genuine i arbeidet med å få rettferdighet for Martine.

Samtidig er han kritisk til hvordan norske myndigheter har arbeidet i saken.

– Norske myndigheter gjør ingenting i denne saken. De sier de snakker med myndighetene i Jemen, og da snakker de med den lovlig valgte regjeringen som sitter i Riyadh. Det har jo ingen effekt i denne saken, fordi de ikke har kontroll over området hvor mistenkte er, sier Magnussen.

Houthi-opprørerne tok kontroll over Jemens hovedstad Sanaa i 2015, og landets regjering arbeider nå fra eksil.

– UD har stor forståelse for den påkjenning det er for familien til Martine Vik Magnussen at saken fortsatt ikke har fått sin strafferettslige avslutning, nå 14 år siden drapet ble begått, skriver kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen ved Utenriksdepartementet i en e-post til VG.

Hun skriver videre at Norge har tatt saken opp med jemenittiske myndigheter gjentatte ganger, senest av utenriksministeren i samtale med sin jemenittiske kollega i januar i år.

– Fra norsk side vil vi fortsette å ta opp saken i møter med jemenittiske myndigheter eller andre relevante aktører som antas å kunne bidra til at den siktede blir stilt for retten i Storbritannia, avslutter Svendsen.