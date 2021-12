VURDERER AVLYSNING: Trygve Skaug, Maria Haukaas Mittet, Jaa9 & OnklP, Atle Pettersen, Ruben Markussen, Chris Holsten. og Eva Weel Skram er blant artistene som truer med å avlyse alle konserter i julen. Collage: Naina Helén Jåma.

Truer med å stenge ned store deler av Kultur-Norge

63 artister og 34 selskaper går sammen og vurderer å avlyse alle kulturarrangementer frem til nyttår.

Natt til torsdag trer Støre-regjeringens omikron-tiltak i kraft. De varer i fire uker, men vil bli vurdert på nytt etter to uker.

Da kan man ikke arrangere konserter med flere enn 600 personer fordelt på tre kohorter. Det må være minst to meters avstand mellom kohortene, og deltagerne må ha faste tilviste plasser.

Uten faste sitteplasser kan man kun være 50 personer på offentlige arrangementer.

Avlyser om de ikke får støtte

– Ingen i kulturbransjen vet hva de har å forholde seg til, sier artistmanager Jan Fredrik Karlsen til VG.

Han hører til organisasjonen Nemaa, som er fagforeningen til bookingbyråer og management som representerer mange av landets artister.

De er nå 34 selskaper med 63 artister som har vært i møter som sier at de vil avlyse dersom de ikke får coronastøtte. Se listen i faktaboksen under.

– I og med at situasjonen dramatisk har endret seg, har vi ingen støtteordning som dekker tap eller gir oss noe å forholde oss til. Vi har rykket tilbake til start. Kulturnæringen er ekstremt hardt rammet, sier Karlsen.

Karlsen er manager for Kurt Nilsen, som allerede har annonsert at han utsetter julekonsertene sine.

Nemaa representerer brorparten av alle som har juleturneer i landet, og de aller fleste store norske artistene, sier styreleder Joël Louis Schwalenstöcker.

VG har vært i kontakt med kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Se svaret nederst i saken.

Info Disse 63 artistene vurderer å avlyse konserter: Adam Douglas

TORA

Anita Skorgan

Rein Alexander

Christine Guldbrandsen

Marie Klåpbakken

Silya & The Bad Santas

Maria Haukaas Mittet

Secret Garden

Frode Alnæs og Julekoret

Atle Pettersen

Kim Rysstad

Silya Nymoen

Chris Medina

Odd Nordstoga

Eva Weel Skram

Hekla Stålstrenga

Helene Bøksle

Halvdan Sivertsen

Knut Reiersrud & Iver Kleive

Anders Jektvik

Trine Rein

Adrian Jørgensen

Oslo Gospel Choir

Anders Jektvik

Sigrid Moldestad & Hazelius Hedin

Timbuktu & Masaka Trio

Chris Holsten

Ruben

Trygve Skaug

Hollow Hearts

Ole Børud

Maria Solheim

Lewi Bergrud

Knut Anders Sørum

Leif Ingvald Skaug

Elisabeth Ødegård Widmer

Valentourettes

Ingrid Olava

Bugge Wesseltoft

Ila Auto

Oslo Ess

Hagle

Elvira Nikolaisen

Kurt Nilsen

Iver Kleive

Knut Reiersrud

Gåte

Bigbang

Murder Maids

Rasmus & Verdens Beste Band

Aiming For Enrike

Valkyrien Allstars

Kristian Valen

Thomas Dybdahl

Øystein Hegvik

Konspirasjonspodden

Jaa9 & OnklP Thomas Stenström Raindog Celebrating Tom Waits Ole Edvard Antonsen Knut Marius Djupvik Stine Hole Ulla Vis mer

Vil påvirke 250.000 billetter og 500 arrangementer

– Flere hundre arrangementer vurderes nå avlyst frem til jul. Vår bransje ligger an til å tape vanvittige summer de neste ukene og månedene, sier Schwalenstöcker.

250.000 billetter og 500 enkeltarrangementer blir berørt dersom de avlyser.

– Disse tallene vil vokse gjennom kvelden og morgendagen. Dette er ikke noe ønske, men en direkte konsekvens til regjeringens manglende evne til å raskt ha på plass kompensasjons­ordninger som treffer bransjen den nå rammer med nye restriksjoner.

Joël Louis Schwalenstöcker er styreleder i kulturorganisasjonen Nemaa.

Han forteller at det vil være praktisk umulig å forholde seg til reglene fordi det er mangel på ressurser over alt.

– Billettsalgsselskaper bruker allerede opp mot en uke på å sette opp billetter til én forestilling. De klarer ikke kommunisere til flere hundre tusen personer at det blir avlyst for noen, og dele resten i kohorter.

Info Disse 34 selskapene vurderer også å avlyse: Compro AS Adamusic AS Skyskraper Artist Heartbeat AS Taran AS Skyskraper Artist Brandpeople Killer Inc Hærens Musikkorps En Julekonsert AS Stageway Talent Mockingbird Music Stageway Talent Impresario AS Hi-Hat Management United Stage Norge Joy Music AS Tune-in AS Byscenen Drift AS Oslo Konserthus Bergen Live Legend Trondheim Musikalfabrikken Klæburock Folk I Halden Kulturdråpen Deepwater Auditorium AS TimeOut Agency Artist Vision All Things Live NEMAA Kulturhuset i Bergen aTempo AS Vis mer

Derfor mener han at det uansett blir røde tall, og at det mest fornuftige er å avlyse.

– Omtrent halvparten på listen har allerede blitt tvunget til å avlyse. Skjer det ikke noe i løpet av de neste par dagene er jeg trygg på at samtlige arrangement vil bli tvunget til å avlyse, selv de i teorien har lov til å arrangere.

Kulturministeren: – Jeg vet at det haster

Kulturminister Anette Trettebergstuen sier i en kommentar til saken at hun virkelig håpet vi skulle slippe en runde til av innstramminger. Hun mener det er forståelig at kulturlivet etterlyser forutsigbarhet.

– Pandemien er uforutsigbar, og jeg er derfor opptatt av at kulturen nå skal ha forutsigbarhet og være trygge på at vi skal støtte dem gjennom krisen. Allerede forrige uke fikk vi sikret grunnplanken ved at vi forlenger kompensasjonsordningen for kulturlivet fram til sommeren 2022 – en viktig start.

KULTURMINISTER: Anette Trettebergstuen (Ap).

Trettebergstuen sier det nå jobber for fullt med hvordan de skal forbedre kompensasjonsordningene og få på plass stimuleringstiltak.

– Bransjen har gitt tilbakemelding om at ordningene som lå der, ikke var treffsikre nok, og derfor må vi jobbe med hvordan vi kan gjøre dem mer i tråd med det bransjen selv har bedt om. Dagen etter at omikronutbruddet førte til tiltak, hadde jeg et bredt innspillsmøte med kultursektoren. Vi er i løpende kontakt med bredden av aktører. Jeg vet at det haster, og jeg vil komme tilbake med konkrete svar før jul.