Les dagens VG her!

Forekomsten av tinnitus øker kraftig. Hver femte nordmann er nå rammet. - Ubehandlet tinnitus kan gå på helsen løs, advarer generalsekretær Henrik Peersen i Hørselshemmedes Landsforbund. Her er rådene som kan hjelpe deg



Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Og ABBA slipper ny musikk for første gang på nesten 40 år! Les VGs anmeldelse av de første to låtene her.

Det norske feltsykehuset i Kabul fikk 62 sårede pasienter inn dørene da terroren rammet flyplassen sist torsdag. – Jeg føler stolthet over det vi har vært igjennom, sier styrkesjefen, oberstløytnant Bent Anders Salberg til VG.

VGs anmeldere har anmeldt nye bøker fra Dag O. Hessen, Maggie O’Farrell, Tore Renberg og Jon Fosse.

Trenger du «fit-to-fly»-test? Hva gjelder for reise med uvaksinerte barn? Hvor er det tryggest å reise? Og her er landene som ikke regner blandingsvaksinerte som fullvaksinerte. Les VGs guide for planlegging av utenlandsreisen din.

Alt dette og mer til i dagens VG!